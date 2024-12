Ламин Ямал трогна всички в школата на Барселона с невероятен жест

Младата звезда на Барселона - Ламин Ямал трогна всички в школата на каталунците с невероятен жест, пише "Мундо Депортиво".Той е подарил 100 чифта висококачествени слушалки на всички младоци в Ла Масия.

С жеста Ямал е демонстрирал своята благодарност към академията, която изигра ключова роля във формирането му като футболист.

Марката слушалки, която спонсорира аса на Барселона, е предложила да подари няколко чифта на свои съотборници. Вместо това Ямал е решил да подари по един на всички млади футболисти и футболистки в Ла Масия.

17-годишният Ямал е продукт на школата на каталунците, като вече е утвърден футболист в първия отбор.

❗| Lamine Yamal sent Airpods Max to all La Masia students. [@jijantesfc] #fcblive ❤️ pic.twitter.com/yzyZVyH9tc