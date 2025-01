Ман Юнайтед с интерес към испански национал

Ръководството на Манчестър Юнайтед се интересува от нападателя на испанския нападател на Порто - Саму Омородион, съобщава журналистът от Daily Mail Крис Уилър.

Според източника скаутите на “червените дяволи” са присъствали на мача от 16-ия кръг на Лига Португал между Порто и Боависта, където са наблюдавали изявите на 20-годишния испански национал, който се разписа на два пъти във въпросната среща за успеха с крайното 4:0 в полза на “драконите”.

🚨🚨🌕| Manchester United had scouts at Porto’s win over Boavista at the weekend, where it is believed they were watching Samu Omorodion Aghehowa. [@ChrisWheelerDM] pic.twitter.com/CLpYMYf16M