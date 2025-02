Луис Енрике преподписа с ПСЖ

Луис Енрике е продължил договора си с френския шампион Пари Сен Жермен, като това ще бъде обявено официално тази вечер преди мача на столичани срещу Монако в Лига 1, твърди радио "Монте Карло". Все още не е известно колко време още испанският специалист ще води френския гранд, но той изведе тима през труден период и заслужи квалификацията за елиминациите на Шампионската лига след победите над Манчестър Сити и Щутгарт.

С клуба нов договор ще подпише и Нуно Мендеш. Двете страни имаха разминавания около заплатата на португалеца, но в последно време са сближили позициите си. Той ще остане в ПСЖ до 2029. Мендеш ще бъде един от десетте най-добре платени футболисти на тима, като част от заплатата му ще е фиксирана, а другата зависи от броя на мачове, които изиграе.

В ПСЖ трябва да се ангажират с нови договори още Ашраф Хакими и Витиня, а първи професионален контракт с клуба да подпише юношата Ибрахим Мбайе.

🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Luis Enrique is going to sign a contract extension at PSG! ✅



