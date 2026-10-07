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Неправилно изпреварване и превишаване на скоростта спират Tesla от пускане на FSD в Европа

Неправилно изпреварване и превишаване на скоростта спират Tesla от пускане на FSD в Европа

7 Октомври, 2026 11:28 1 521 9

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  • fsd

Независима организация проведе тестове на местно ниво

Неправилно изпреварване и превишаване на скоростта спират Tesla от пускане на FSD в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Нови тестове на системата за полуавтономно управление Full Self-Driving на Tesla в реални условия в Белгия хвърлят сериозна сянка върху безопасността на софтуера и поставят под въпрос бъдещото му одобрение на мащабно европейско ниво. Проучването, проведено от белгийска организация за пътна безопасност с помощта на автомобил Tesla Model 3, разкрива тревожни пропуски в разпознаването на знаците и спазването на ограниченията на скоростта в градска среда.

По време на изпитанията, обхванали стотици километри по улиците на Брюксел, изследователите установили, че технологията системно бърка забраните, показвайки на водача по-висока разрешена скорост от реалната на съответния участък. При преминаване през зони с ограничение от 30 километра в час софтуерът в редица случаи регистрирал знака, но след това автоматично връщал индикация за 50 километра в час на централния екран, което довело до превишаване на скоростта в над половината от тестваните участъци. В допълнение, автономното управление демонстрирало рисковано поведение и на специализираните белгийски велоалеи, където системата многократно опитвала да изпревари движещите се велосипедисти в нарушение на местните правила, налагайки намесата на шофьора.

Въпреки че тестваният софтуер получава високи оценки за поведението си спрямо пешеходците и цялостната си предпазливост в други ситуации, тези констатации предизвикват остро напрежение сред регулаторните органи. Докладът е изпратен до холандските и белгийските служби, които по-рано дадоха зелена светлина за използването на системата на местна почва, с настояване разрешителните да бъдат преразгледани преди евентуално общоевропейско гласуване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    4 3 Отговор
    Хехехех Елон Мъскрат е аматьор

    11:37 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Накратко

    1 0 Отговор
    Проблемите са в картата, а не в управлението на автомобила.

    12:27 07.10.2026

  • 5 Вазата

    2 0 Отговор
    Waze също ми дава различна позволена скорост спрямо знаците.

    12:28 07.10.2026

  • 6 Слънчасалия Тесльо

    2 6 Отговор
    Автопилота на Тесла е в пъти по добър от човека.Статистически е доказано.

    Коментиран от #7, #9

    12:38 07.10.2026

  • 7 Георги

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слънчасалия Тесльо":

    да дойдат 4 тесли с автопилот сутринта в 8 в Младост между ДГ17 и 125СОУ по Ана Ахматова да ги видя до обяд ще излязат ли.

    Коментиран от #8

    12:53 07.10.2026

  • 8 Дефакто

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Тези коли са безупречни в махала без пътища. Младост за тях е разходка в парка.
    Гледай от 22:43 минута натам.

    16:19 07.10.2026

  • 9 И Ван

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Слънчасалия Тесльо":

    Юного ясно

    16:22 07.10.2026