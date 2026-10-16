Какво означава зачеркнатият кръг на екрана на Samsung и как се маха

Зачеркнатият кръг в горната част на екрана на Samsung Galaxy обикновено означава, че телефонът не е свързан към мобилна мрежа. В ръководството си Samsung описва този символ като „няма сигнал“. При такава ситуация обажданията, SMS съобщенията и мобилните данни може да не работят.

Това не е икона, която се премахва ръчно от дисплея. Тя изчезва, когато телефонът възстанови връзката с оператора. Първата проверка е в горната част на екрана или в панела за бързи настройки, където трябва да се види дали не е включен режимът „Самолет“. Samsung уточнява: „Режимът „Самолет“ изключва всички мрежови връзки“. За изключването му отворете Настройки > Връзки и изключете превключвателя „Режим „Самолет““.

Как да възстановите сигнала

Ако режимът „Самолет“ е изключен, рестартирайте телефона. Временен проблем със софтуера или регистрацията в мрежата може да бъде отстранен след ново включване на устройството. Проверете и дали сте на място с покритие, тъй като сигналът може да бъде слаб или да липсва в сгради, подземни помещения и отдалечени райони.

Следващата стъпка е проверка на SIM картата. Отворете Настройки > За телефона > Информация за състоянието > Състояние на SIM картата и вижте дали името на оператора се показва. При физическа SIM карта телефонът трябва да бъде изключен, картата да е поставена правилно в поставката и контактите ѝ да не са повредени. При eSIM профилът трябва да бъде активен. Samsung посочва, че неправилно поставена, повредена или неразпозната SIM карта може да спре мобилната връзка.

Ако проблемът продължи, може да се нулират само настройките на мобилната мрежа от Настройки > Общо управление > Нулиране > Нулиране на настройките за мобилната мрежа. При някои модели менюто е обозначено като „Нулиране на мрежовите настройки“. Samsung предупреждава, че имената и разположението на менютата зависят от модела и версията на софтуера. Нулирането може да премахне запазени мрежови конфигурации, затова след това е възможно да се наложи повторно свързване с мобилния оператор.

Да не се бърка с „Не безпокойте“

При някои модели сходен символ може да бъде объркан с иконата на режима „Не безпокойте“. Той не спира мобилния сигнал, а заглушава обажданията, известията и сигналите според зададените изключения. Изключва се с плъзгане надолу от горната част на екрана и докосване на бутона „Не безпокойте“, или от Настройки > Известия > Не безпокойте.

Ако зачеркнатият кръг остане след рестартиране, проверка на SIM картата и нулиране на мрежовите настройки, причината може да е прекъсване при оператора, повредена SIM карта или проблем с телефона. Samsung препоръчва в този случай проверка през приложението Samsung Members, в секцията за диагностика на мобилната мрежа, а при необходимост и контакт с оператора или сервиз.

Източници: samsung.com