Обрат: iPhone 17 ще запази една от любимите функционалности на българина

16 Август, 2025 11:30 741 2

Физическият слот за SIM карта ще остане на някои пазари

Обрат: iPhone 17 ще запази една от любимите функционалности на българина - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Последните спекулации относно iPhone 17 Pro и Pro Max сочат, че те ще запазят физически слот за SIM карта, което противоречи на предишните слухове за глобален преход към модели, поддържащи само eSIM. Източник в X сподели изображения, които според твърденията показват SIM картата за iPhone 17 Pro, което, ако е автентично, потвърждава, че физическият слот ще остане наличен поне на някои пазари.

Това развитие обаче трябва да се разглежда скептично, докато не бъде направено официално съобщение, тъй като валидността на изтеклите изображения не може да бъде проверена.

В допълнение към това, се носят слухове, че iPhone 17 Pro ще се предлага с базова памет от 256 GB и препозиционирани антени за подобряване на приемането. Преработеният остров на камерата за устройството също е подкрепен от изображения на калъф от производителя dbrand, което добавя достоверност към този конкретен слух, както ви споделихме вчера. Очаква се семейството iPhone 17 да бъде официално представено на 9 септември.


  • 1 1488

    1 0 Отговор
    вграден кръчмомер дето показва най близката кръчма ?

    11:32 16.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗАВИСИ КАКВО ЩЕ ПУСНЕ ЗАВОДА НА ЕЙПЪЛ
    В ИНДИЯ ЗА БГ ПАЗАРА :)

    11:45 16.08.2025