Новият Huawei Mate 90 поддържа до три SIM карти едновременно

Както вече ви споделихме, Huawei представи своите нови флагмани в лицето на серията Mate 90, но една от най-коментираните и уникални функции на новия модел, която бързо привлече вниманието на потребителите в социалните мрежи, е възможността за едновременна работа с до три активни мобилни номера. Физическата архитектура на устройството поддържа две слота за физически nano-SIM карти и eSIM технология, като позволява на потребителите да поддържат три активни връзки едновременно – например две физически SIM карти и една eSIM профил. От техническата документация на производителя обаче става ясно специфично ограничение: две от трите едновременно активни мрежи задължително трябва да бъдат към един и същ китайски телекомуникационен оператор.

Освен нестандартната комуникационна възможност, Mate 90 Pro Max впечатлява с изключително сериозни хардуерни характеристики. Устройството се задвижва от новият мощен процесор Kirin 9050 Pro, съчетан с операционната система HarmonyOS 7 и усъвършенстван пълен набор от изкуствен интелект. Предната му част е заета от масивен 6,9-инчов двуслоен OLED дисплей с адаптивна честота на опресняване до 120Hz и пикова яркост, която достига рекордните 12 000 нита.

В областта на фотографията флагманът залага на тройна основна камера, включваща 50-мегапикселов основен сензор с променлива бленда, 40-мегапикселова ултраширокоъгълна камера и мощен 200-мегапикселов перископен телеобектив с макро възможности. Автономността е поверена на масивна батерия с капацитет от 6800 mAh, която поддържа светкавично бързо 100-ватово жично и 50-ватово безжично зареждане, затваряйки кръга около един от най-технологично напредналите смартфони на пазара.