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Новият Huawei Mate 90 поддържа до три SIM карти едновременно

Новият Huawei Mate 90 поддържа до три SIM карти едновременно

2 Октомври, 2026 19:00 547 3

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Това е постигнато благодарение на два слота за физически карти и една e-SIM

Новият Huawei Mate 90 поддържа до три SIM карти едновременно - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Както вече ви споделихме, Huawei представи своите нови флагмани в лицето на серията Mate 90, но една от най-коментираните и уникални функции на новия модел, която бързо привлече вниманието на потребителите в социалните мрежи, е възможността за едновременна работа с до три активни мобилни номера. Физическата архитектура на устройството поддържа две слота за физически nano-SIM карти и eSIM технология, като позволява на потребителите да поддържат три активни връзки едновременно – например две физически SIM карти и една eSIM профил. От техническата документация на производителя обаче става ясно специфично ограничение: две от трите едновременно активни мрежи задължително трябва да бъдат към един и същ китайски телекомуникационен оператор.

Освен нестандартната комуникационна възможност, Mate 90 Pro Max впечатлява с изключително сериозни хардуерни характеристики. Устройството се задвижва от новият мощен процесор Kirin 9050 Pro, съчетан с операционната система HarmonyOS 7 и усъвършенстван пълен набор от изкуствен интелект. Предната му част е заета от масивен 6,9-инчов двуслоен OLED дисплей с адаптивна честота на опресняване до 120Hz и пикова яркост, която достига рекордните 12 000 нита.

В областта на фотографията флагманът залага на тройна основна камера, включваща 50-мегапикселов основен сензор с променлива бленда, 40-мегапикселова ултраширокоъгълна камера и мощен 200-мегапикселов перископен телеобектив с макро възможности. Автономността е поверена на масивна батерия с капацитет от 6800 mAh, която поддържа светкавично бързо 100-ватово жично и 50-ватово безжично зареждане, затваряйки кръга около един от най-технологично напредналите смартфони на пазара.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    4 1 Отговор
    А ние от ЕС един телефон не можем да сглобим. Какви изостаналци само! Няма компютър, няма телефон, няма телевизор, няма нищо.

    19:19 02.10.2026

  • 2 Чугун

    2 2 Отговор
    Аз си купих руски последен модел Putin Phone Z. Има 1GB рам. 3GB памет за снимките с камера 0.25 мегапиксела. Поддържа бърз мобилен интернет чрез EDGE със скорост от над 100kbps и може да отвори сайта Комсомольская Правда докато се върна от външния клозет.

    Коментиран от #3

    19:32 02.10.2026

  • 3 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чугун":

    Иронизираш възможностите на Руското творение,но не подозираш най-важната му Екстра - че всичко което приказваш по него се слуша от Руските служби кристално ясно!

    19:54 02.10.2026