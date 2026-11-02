Нова уязвимост може да блокира Android телефон чрез SMS

Нова уязвимост в Android позволява на нападател да прекъсне телефонни разговори и да направи устройството неизползваемо само чрез изпращането на специално създадено WAP Push SMS съобщение. Атаката не изисква получателят да отваря съобщението, да натиска върху него или да извършва каквото и да е действие.

Проблемът е открит от изследователя по сигурността Марк Блащиков и засяга телефони с Android 12 и по-нови версии. Той е възпроизведен на модели Google Pixel и Samsung Galaxy, а засегнатият код е част от телефонната рамка на операционната система.

При многократно изпращане на съобщението последиците стават по-сериозни. Около 20 такива съобщения могат да направят телефона практически неизползваем, включително чрез постоянни сривове или циклично рестартиране. В някои случаи възстановяването изисква техническа намеса, връзка с компютър и използване на инструменти за управление на Android. Блащиков е уведомил Google за проблема на 5 май 2026 година. Според публикуваната информация първоначално компанията е определила сигнала като несвързан със сигурността. По-късно инженерният екип на Android е разработил поправка, която предотвратява повторното обработване на проблемното съобщение и го изтрива от системата.

Поправката е включена в актуализацията за сигурност от октомври 2026 г. за Android 14, 15, 16 и 17. Официалният бюлетин на Android за октомври потвърждава наличие на критична уязвимост тип отказ от услуга в системната рамка, при която не е необходимо действие от страна на потребителя.

Потребителите с Android 14 или по-нова версия трябва да проверят датата на последната актуализация за сигурност и да инсталират октомврийския пакет, ако е наличен за конкретния модел. Телефоните с Android 12 и 13 остават изложени на риск, ако производителят не е предоставил отделна актуализация.