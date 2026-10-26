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Колко внимателен шофьор сте? Този елементарен тест ще ви помогне да разберете

Колко внимателен шофьор сте? Този елементарен тест ще ви помогне да разберете

26 Октомври, 2026 10:47 1 251 12

  • тест-
  • шофьор-
  • внимание към детайла

Всеки шофьор, който се грижи много за колата си, забелязва всеки малък детайл мигновено. Какъв тип шофьор сте вие?

Колко внимателен шофьор сте? Този елементарен тест ще ви помогне да разберете - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Разгледайте внимателно заглавната снимка – на една от тези коли очевидно липсва нещо. Можете ли да забележите разликата на снимката за минута? Не гледайте снимката под текста преди да сте открили проблемната кола в горното изображение, защото по-долу е посочен отговора.

Сравнете всички коли на снимката, за да видите коя се различава от останалите само по един детайл. Ето един жокер: тази разлика е от решаващо значение. Без този детайл едва ли ще можете да продължите движението си.

Този прост тест за внимание ще ви помогне да разберете колко внимателни сте като шофьор. В крайна сметка, способността да забелязвате малки детайли и неизправности може да ви помогне на пътя.

Препоръчваме ви поне накратко да огледате превозното средство, преди да започнете пътуването си, за да се уверите, че всичко е наред. А верният отговор е показан на картинката по-долу.

Колко внимателен шофьор сте? Този елементарен тест ще ви помогне да разберете


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лично

    13 0 Отговор
    Аз успявам докато наблюдавам пътната обстановка, да скивам и всички готини котенца покрай пътя!

    Коментиран от #8

    10:50 26.10.2026

  • 2 винаги ми дават път щото се пазят

    6 3 Отговор
    Не ми пука .Колата вие е 2000 лв и да прегазя някой мерцедес за 200000 хвърлям я и си купевам нова

    Коментиран от #11

    10:56 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зевс

    7 1 Отговор
    Карам Ситроен ДС и дори с три гуми като настроя хидравликата си се движи нормално :)

    10:59 26.10.2026

  • 5 не е тест

    0 1 Отговор
    Липсва задно дясно колело за 3 секунди. Но ако има и втора разлика едва ли щях да обърна внимание.

    Коментиран от #7

    11:02 26.10.2026

  • 6 Ония с фордо

    1 1 Отговор
    Радо , ама ти сериозно ли бе ? Петгодишната ми дъщеря за под 1 минута решава 3 такива задачи , че и по-сложни от книжката която и купох от книжарницата .

    11:05 26.10.2026

  • 7 Зевс

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "не е тест":

    Ако картинката беше правилна колата с липсващо колело щеше да е с надигната предна лява част и спусната задна дясна и щеше да е очевидно от километър, ама така става като ИИ генерира "задачи"

    11:06 26.10.2026

  • 8 Али Гатор

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лично":

    А бе незнам какво виждаш покрай пътя но "годините котенца" са от 100€ нагоре.

    Коментиран от #12

    11:08 26.10.2026

  • 9 5+5

    2 0 Отговор
    аз не успях да реша теста :(
    какво следва сега...

    11:15 26.10.2026

  • 10 Анджо

    2 1 Отговор
    Този тест няма нищо общо вниманието. На пътя обстановката е коренно различна. По скоро трябва да има определена ситуация за да се види ти как ще постъпиш. Един пример, да покажат преди изпреварване дали шофьора е взел всички мерки за безопасно изпреварване или как спазва дистанция и дали има видимост за тази маневра.

    11:19 26.10.2026

  • 11 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "винаги ми дават път щото се пазят":

    Тогава недей да се възмущаваш ,че политиците са такива гадни лицемери и крадат все едно ще са вечно живи.

    11:22 26.10.2026

  • 12 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Али Гатор":

    Толкова страх...?!
    Живота винаги сърува нещо, за да го живееш! А живот без жените няма, и затова те нямат цена, въпреки че струват нещо!

    11:28 26.10.2026