Колко внимателен шофьор сте? Този елементарен тест ще ви помогне да разберете

Разгледайте внимателно заглавната снимка – на една от тези коли очевидно липсва нещо. Можете ли да забележите разликата на снимката за минута? Не гледайте снимката под текста преди да сте открили проблемната кола в горното изображение, защото по-долу е посочен отговора.
Сравнете всички коли на снимката, за да видите коя се различава от останалите само по един детайл. Ето един жокер: тази разлика е от решаващо значение. Без този детайл едва ли ще можете да продължите движението си.
Този прост тест за внимание ще ви помогне да разберете колко внимателни сте като шофьор. В крайна сметка, способността да забелязвате малки детайли и неизправности може да ви помогне на пътя.
Препоръчваме ви поне накратко да огледате превозното средство, преди да започнете пътуването си, за да се уверите, че всичко е наред. А верният отговор е показан на картинката по-долу.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лично
Коментиран от #8
10:50 26.10.2026
2 винаги ми дават път щото се пазят
Коментиран от #11
10:56 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зевс
10:59 26.10.2026
5 не е тест
Коментиран от #7
11:02 26.10.2026
6 Ония с фордо
11:05 26.10.2026
7 Зевс
До коментар #5 от "не е тест":Ако картинката беше правилна колата с липсващо колело щеше да е с надигната предна лява част и спусната задна дясна и щеше да е очевидно от километър, ама така става като ИИ генерира "задачи"
11:06 26.10.2026
8 Али Гатор
До коментар #1 от "Лично":А бе незнам какво виждаш покрай пътя но "годините котенца" са от 100€ нагоре.
Коментиран от #12
11:08 26.10.2026
9 5+5
какво следва сега...
11:15 26.10.2026
10 Анджо
11:19 26.10.2026
11 Анджо
До коментар #2 от "винаги ми дават път щото се пазят":Тогава недей да се възмущаваш ,че политиците са такива гадни лицемери и крадат все едно ще са вечно живи.
11:22 26.10.2026
12 Защо
До коментар #8 от "Али Гатор":Толкова страх...?!
Живота винаги сърува нещо, за да го живееш! А живот без жените няма, и затова те нямат цена, въпреки че струват нещо!
11:28 26.10.2026