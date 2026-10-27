Вече може да си купите калъф за Galaxy S27 Ultra, още преди премиерата

Калъфи, обозначени като съвместими със Samsung Galaxy S27 Ultra, вече се продават в Amazon, въпреки че Samsung все още не е обявила официално телефона. Обяви са забелязани в Amazon UK, а поне един модел се предлага и в американската версия на платформата. В британския Amazon се срещат магнитни и силиконови калъфи, както и модели тип портфейл с функции за блокиране на радиочестотна идентификация. Ранната поява на аксесоарите не означава, че те със сигурност ще паснат на серийния Galaxy S27 Ultra. Телефонът не е представен, а Samsung не е потвърдила нито размерите, нито окончателната форма на корпуса и камерата. Производителите на калъфи може да разполагат с предварителни размери, но те могат да се променят преди началото на производството.

В част от изображенията на различните обяви се виждат различни оформления на зоната за камерите. Това е знак, че някои производители вероятно използват предварителни или общи изображения, а не окончателен дизайн на устройството, отбелязва SammyGuru. Очаква се представяне през януари или февруари 2027 година, но за сега Samsung не е обявила конкретна дата.

Подобна практика не е нова. Калъфи за Galaxy S25 и Galaxy S26 са се появявали преди официалните им премиери, като при последните две поколения обаче аксесоарите са били публикувани само няколко седмици преди събитието, а не месеци по-рано. До официалното представяне покупката на калъф за Galaxy S27 Ultra остава рискована.