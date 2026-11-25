Бъдещият Samsung Galaxy S27 Ultra вероятно ще поддържа жично зареждане с мощност до 60 W. Това показва сертификат CB за устройство с модел SM-S958, издаден от UL Solutions Demko на 17 ноември 2026 година. В документа са посочени входни параметри 20 V постоянен ток и 3 A, които съответстват на максимална мощност от 60 W.

Документът не назовава телефона като Galaxy S27 Ultra, а го описва само като мобилно устройство с номер SM-S958, което съвпада с обозначенията, свързвани с Ultra версията от следващото поколение. В сертификата са включени и регионални варианти за международния пазар, Южна Корея, Китай, Канада, САЩ и Япония.

Ако данните се потвърдят, Galaxy S27 Ultra няма да донесе ново увеличение на скоростта за зареждане спрямо Galaxy S26 Ultra. Настоящият модел също поддържа до 60 W жично зареждане, след като предходният Galaxy S25 Ultra работеше с до 45 W. Samsung описва S26 Ultra с възможност за „до 75% заряд за около 30 минути“ при използване на съвместимо зарядно устройство.

Сертификатът не дава информация за безжичното зареждане, нито потвърждава дали адаптер ще бъде включен в комплекта. Той показва номиналната входна мощност на телефона, но не описва цялата зарядна характеристика, включително кривата на подаване на енергия при различните нива на батерията.

Паралелни сертификационни записи свързват Galaxy S27 Ultra с батерия с модел EB-BS958DBY и номинален капацитет 5534 mAh. Очакваният типичен капацитет е около 5700 mAh, което би означавало увеличение с приблизително 700 mAh спрямо 5000 mAh при Galaxy S26 Ultra.

В отделни публикации се среща кодът EB-BS957CBY, но той е свързван с предполагаемия Galaxy S27 Pro. За Ultra модела се посочва EB-BS958DBY, което прави разграничението между двата апарата важно. По-голямата батерия може да увеличи времето за пълно зареждане, дори ако мощността остане 60 W. Точният резултат ще зависи от начина, по който Samsung настройва зарядната крива.