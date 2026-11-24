Honor може да представи смартфон от X-серията с батерия около 13 500 mAh, твърди известният китайски информатор Digital Chat Station. Устройството ще бъде позиционирано в средния клас и се очаква да има екран с диагонал 6,96 или 7 инча.

Според информацията моделът трябва да се появи преди китайската Нова година, която през 2027 година е на 6 февруари. Името на телефона, чипсетът, цената и останалите му технически характеристики все още не са известни. Именно големият капацитет на батерията се очаква да бъде основното предимство на бъдещия смартфон. За сравнение, Honor Power2, представен през януари, разполага с батерия от 10 080 mAh. Новият X-серия модел би предложил с около 3400 mAh повече, ако посочената стойност бъде запазена в серийното устройство.

В същата информация се споменават още два телефона с широк корпус. Сгъваемият модел на Honor, който се свързва с името Magic V7, вероятно ще бъде представен след китайската Нова година в началото на февруари. Това би било по-късен срок от обсъжданата по-рано премиера през януари.

Отделно Honor планира телефон с широк, но обикновен несгъваем екран през първата половина на 2027 година И за тези устройства липсват официално потвърдени технически характеристики и конкретни дати за премиера.