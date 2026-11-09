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НАСА изпраща луноход с ядрен двигател до Луната

НАСА изпраща луноход с ядрен двигател до Луната

9 Ноември, 2026 15:40 655 7

  • наса-
  • космос-
  • база-
  • луна

Устройството ще търси лед и ще подготви място за лунна база

НАСА изпраща луноход с ядрен двигател до Луната - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Атомният луноход PROMISE с марката на НАСА отива към Южния полюс на спътника ни за издирване на заледи вода и подготовка на терен за бъдеща постоянно действаща база, като за амбициозната мисия в края на 2028 година агенцията се доверява на Blue Origin.

Американската космическа агенция се готви за мащабен скок в усвояването на естествения ни спътник чрез изстрелването на шестколесното ядрено задвижвано превозно средство PROMISE. Новото технологично решение разполага с миниатюрна атомна електроцентрала, която ще му позволи да функционира пълноценно дори по време на двуседмичните мрачни лунни нощи и в постоянно засенчените кратери около южния полюс, където се предполага наличието на ценни водни заледи.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман подчертава, че агенцията следва доказан исторически подход за чести полети и натрупване на опит, за да гарантира, че първите елементи на бъдещата лунна база ще чакат астронавтите още при тяхното кацане на повърхността. Проектът за полярния ровер за наблюдение, картографиране и локални изследвания използва изпитани инженерни възли и софтуер от предишните марсоходи Curiosity и Perseverance, което значително съкращава разходите и времето за разработка.

Конструкцията на PROMISE включва специализирана сонда за пробиване на реголита до един метър дълбочина, усъвършенствани спектрометри за химичен анализ, температурни и радиационни сензори, както и радиационно устойчива високопроизводителна компютърна система. За доставката на апарата до лунната повърхност НАСА вече подписа договор за 94 милиона долара с опция за разширение с още 140 милиона с компанията Blue Origin, която ще използва своя спускаем модул Mark 1.

Усилията на агенцията обаче далеч надхвърлят една отделна мисия, тъй като в рамките на разширената програма за търговски услуги за полезен товарен превоз CLPS 2 участват осем водещи компании като SpaceX, Firefly Aerospace, Intuitive Machines и Lockheed Martin. Рамковото споразумение е с десетгодишен хоризонт и достига таван от десет милиарда долара, като същевременно лимитът на първоначалния договор бе повишен на 4,2 милиарда долара за подпомагане на ранните етапи от изграждането на базата.

За преноса на товари до лунната орбита и повърхността се планират шест специализирани мисии на стойност около 1,3 милиарда долара с ракети носители като New Glenn, Terran R и Falcon 9. Успоредно с това SpaceX ще изведе в цислунно пространство нови комуникационни спътници чрез кораб Starship, а за изграждането на самата инфраструктура на място НАСА закупува комуникационни кули, соларни панели, батерии и иновативни безжични системи за пренос на енергия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето интересно новина

    2 5 Отговор
    а не като тази която ние вече знаем и ми я повтарят непрекъснато през половин час.
    Украйна ,, побеждава ,, и смелите украинци смело настъпват на запад. В Киев всичко е спокойно и хората са щастливи и усмихнати

    Коментиран от #7

    15:45 09.11.2026

  • 2 ......-

    3 3 Отговор
    НАСА изпраща луноход с ядрен двигател до Луната.

    Холивуд вече ремонтиран и работи ли?!?!

    15:53 09.11.2026

  • 3 Няма

    3 1 Отговор
    Да има успех. На Луната живеят тези, които приличат на хората, и най лесно ги мимикрират. Има как да бъдат разпознати, когато се изобразят в човешки облик, но ме мързи да пиша седемте признака. Всички имат ловна територия като хищниците.

    15:58 09.11.2026

  • 4 Ооооо

    2 2 Отговор
    Тоя Луноидъ на НАСА нема го биде, шото имперски дроид ше го целне по ядрената батарейка и ше му разкаже играта! Там щъкат секви...

    15:59 09.11.2026

  • 5 Ел Мунчо

    1 1 Отговор
    и вече имат ядрен реактор на луната за да се върне ... вервайте ми!

    16:01 09.11.2026

  • 6 Гост

    3 1 Отговор
    Поредния ,,холивудски скеч,, за отвличане на вниманието...

    16:05 09.11.2026

  • 7 Може да, е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ето интересно новина":

    ако двигателят е руски..

    16:09 09.11.2026