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НАСА хвърли истинска светлина върху дълбокия космос (ВИДЕО)

НАСА хвърли истинска светлина върху дълбокия космос (ВИДЕО)

14 Октомври, 2026 12:40 783 5

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Американците разкриха огромен масив от ценна информация

НАСА хвърли истинска светлина върху дълбокия космос (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Тази информация е събрана по време на пилотираната обиколка около естествения спътник на Земята през април. Обществеността вече има свободен достъп до внушителен архив, надхвърлящ 800 гигабайта сурови данни, който документира историческото преминаване на четиримата астронавти в рамките на мисията Artemis II.

Колекцията включва над 11 000 мултимедийни файла, съдържащи уникални кадри и фотографии отблизо, както и повече от осем часа и половина автентични аудиозаписи и комуникации с центъра за управление. За улеснение на изследователите и ентусиастите пакетът е придружен от задълбочени аналитични доклади и практични указания за работа с информацията.

По време на най-близкото си сближаване с лунната повърхност екипажът на космическия кораб Orion е запечатал детайли, които никога досега не са били наблюдавани от човешко око с такава прецизност. На специално анотирани изображения личат обозначени области, засегнати от метеоритни удари и последващи светлинни проблясъци, чието заснемане е обсъдено в приложените видеоматериали от борда.

Освен монотонния си сив облик, разгледан през илюминаторите, Луната е разкрила и неочаквани цветни участъци. Особено внимание е отделено на терминаторите – преходните линии между светлината и сянката както на лунната повърхност, така и на нашата планета. За разлика от резкия лунен контур, земната атмосфера създава мек и плавен градиент, придружен от изумителни нюанси на синьото, описани детайлно от Кристина Кох.

Когато лунният диск закрива Слънцето пред погледа на екипажа, астронавтите успяват да уловят обекти, иначе скрити в ярката слънчева светлина – от далечни планети като Марс и Сатурн до звездни купве и самата слънчева корона. В обективите им попадат и впечатляващи земни феномени, сред които бури с мълнии над Конго, пясъчни бури в Сахара, полярни сияния и светлините на мегаполисите.

Обработката на мащабния архив продължава с пълна сила, като получените материали ще послужат за фундаментални научни източници и ключова подготовка за следващите етапи от програмата Artemis, насочени към завръщането на човека на лунната повърхност. Вижте повече във видеото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Дефакто, нищо.Детализиране на нюанси около земята и луната,това не е дълбокия космос.

    13:09 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    претоплена помия от по предния ден

    "НАСА публикува 800 GB данни с над 11 000 изображения и видеозаписа на Луната
    12 Октомври, 2026 13:21"

    13:56 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.