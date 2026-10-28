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Япония даде старт на първата мисия за връщане на извънземни проби от марсиански спътник

Япония даде старт на първата мисия за връщане на извънземни проби от марсиански спътник

28 Октомври, 2026 15:05 469 1

  • япония-
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Амбициозната космическа сонда MMX пое по дълъг път към Фобос и Деймос, носейки със себе си надеждите за разкриване на тайните около произхода на луните на Марс

Япония даде старт на първата мисия за връщане на извънземни проби от марсиански спътник - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Космическата индустрия записа нова забележителна глава в своето развитие, след като Япония успешно изстреля междупланетната сонда MMX, чиято цел е да осъществи първата в историята мисия за събиране и връщане на ценни образци от луна на Марс обратно на Земята. Мащабното космическо събитие се състоя на 20 октомври, когато мощна ракета-носител H3 потегли от стартовия комплекс на космическия център Танегашима. Въпреки че стартът бележи едва първата крачка от дългогодишното пътуване, цялата експедиция изисква прецизно планиране и години на напрегната работа, преди капсулата да докосне отново родната земя.

Разработката на авангардния апарат е дело на японската агенция за аерокосмически изследвания JAXA, която залага изключително сложни и амбициозни задачи пред инженерния екип. Според актуалния график на мисията, сондата MMX трябва да достигне орбитата на Червената планета през следващата 2027 година. В рамките на три години апаратът ще изучава детайлно двата естествени спътника на Марс – Фобос и Деймос. За безпрецедентното проучване на повърхността на по-големия спътник Фобос е предвидено използването на специализиран миниатюрен роувър, наречен IDEFIX, чиято основна задача е да анализира терена на място и да подбере най-подходящите безопасни точки за бъдещо кацане.

Кулминацията на междупланетната одисея е планирана за края на 2028 или 2029 година, когато сондата трябва да кацне на повърхността на Фобос на два пъти, за да изземе образци от скалите и праха. Самата операция ще бъде изключително рискована и технически сложна заради екстремно слабата гравитация на марсианската луна и изключително неравния и каменист релеф. След като събере необходимия научен материал, космическият кораб ще потегли обратно към дома през ноември 2030 година, като завършекът на мисията е предвиден за 2031 година с парашутно кацане на специалната капсула в пустинните райони на Австралия.

Основната научна цел на тази историческа експедиция е да даде категоричен отговор на дългогодишни спорове сред астрофизиците относно произхода на Фобос и Деймос. Според водещите научни хипотези, двете тела или са се сформирали от гигантски отломки след древен масивен сблъсък с Марс, или представляват стари астероиди, уловени от гравитационното поле на планетата. Лабораторният анализ на доставените проби на Земята ще позволи на учените да разчетат химическия състав и да разкрит тайната на тяхното образуване.


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