Япония даде старт на първата мисия за връщане на извънземни проби от марсиански спътник

Космическата индустрия записа нова забележителна глава в своето развитие, след като Япония успешно изстреля междупланетната сонда MMX, чиято цел е да осъществи първата в историята мисия за събиране и връщане на ценни образци от луна на Марс обратно на Земята. Мащабното космическо събитие се състоя на 20 октомври, когато мощна ракета-носител H3 потегли от стартовия комплекс на космическия център Танегашима. Въпреки че стартът бележи едва първата крачка от дългогодишното пътуване, цялата експедиция изисква прецизно планиране и години на напрегната работа, преди капсулата да докосне отново родната земя.

Разработката на авангардния апарат е дело на японската агенция за аерокосмически изследвания JAXA, която залага изключително сложни и амбициозни задачи пред инженерния екип. Според актуалния график на мисията, сондата MMX трябва да достигне орбитата на Червената планета през следващата 2027 година. В рамките на три години апаратът ще изучава детайлно двата естествени спътника на Марс – Фобос и Деймос. За безпрецедентното проучване на повърхността на по-големия спътник Фобос е предвидено използването на специализиран миниатюрен роувър, наречен IDEFIX, чиято основна задача е да анализира терена на място и да подбере най-подходящите безопасни точки за бъдещо кацане.

Кулминацията на междупланетната одисея е планирана за края на 2028 или 2029 година, когато сондата трябва да кацне на повърхността на Фобос на два пъти, за да изземе образци от скалите и праха. Самата операция ще бъде изключително рискована и технически сложна заради екстремно слабата гравитация на марсианската луна и изключително неравния и каменист релеф. След като събере необходимия научен материал, космическият кораб ще потегли обратно към дома през ноември 2030 година, като завършекът на мисията е предвиден за 2031 година с парашутно кацане на специалната капсула в пустинните райони на Австралия.

Основната научна цел на тази историческа експедиция е да даде категоричен отговор на дългогодишни спорове сред астрофизиците относно произхода на Фобос и Деймос. Според водещите научни хипотези, двете тела или са се сформирали от гигантски отломки след древен масивен сблъсък с Марс, или представляват стари астероиди, уловени от гравитационното поле на планетата. Лабораторният анализ на доставените проби на Земята ще позволи на учените да разчетат химическия състав и да разкрит тайната на тяхното образуване.