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Първа светлина от дълбокия Космос

Първа светлина от дълбокия Космос

20 Септември, 2026 11:30 935 0

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Телескопът „Нанси Грейс Роман“ изпрати първия си тестов кадър

Първа светлина от дълбокия Космос - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новият флагмански проект на НАСА — космическият телескоп „Нанси Грейс Роман“ (Nancy Grace Roman Space Telescope), премина ключов етап от въвеждането си в експлоатация, след като инженерите успешно активираха основните му научни инструменти. Изстреляната на 30 август 2026 година астрономическа обсерватория в момента изпълнява тримесечен преход към своята работна позиция във втората точка на Лагранж (L2), намираща се на приблизително 1,5 милиона километра от Земята.

Първият активиран модул е широкоъгълната инфрачервена камера Wide Field Instrument (WFI) с впечатляваща резолюция от 300 мегапиксела. Сензорният масив съдържа 18 детектора с обща площ, съпоставима с екран на лаптоп — размери, надвишаващи неколкократно стандартните матрици в потребителската електроника. Преди да бъдат пуснати в пълноценен режим, сензорите са преминали през десетдневен процес на подгряване до -65°C, за да се десорбират евентуални замърсявания и влага, полепнали по повърхността им по време на старта. Последвало е контролирано охлаждане, като крайната работна температура на детекторите ще достигне изключително ниските -183°C.

Първото качено тестово изображение на звездно поле потвърди цялостната изправност на инфрачервените матрици, фокусните механизми и филтрите. Макар че звездите на този ранен етап изглеждат размити поради все още неизвършената фина настройка на огледалната оптика, кадърът осигурява ключовите референтни данни за последващо калибриране. След финализиране на процедурите WFI ще сканира с голяма скорост обширни сектори от небесната сфера за изследване на тъмната материя, галактическата еволюция и картографиране на нови екзопланети.

Паралелно с това започнаха тестовете и на втория научен инструмент — коронографа Coronagraph, предназначен за директно заснемане на планети извън Слънчевата система. Посредством система от оптични маски и адаптивни деформируеми огледала, той блокира заслепяващата светлина от централните звезди, за да разкрие бледото отражение от техните спътници.

Според актуализираните разчети на НАСА, изключително прецизното извеждане в орбита е спестило значително количество гориво за корекция на траекторията. Това позволява потенциалното удължаване на научната мисия на телескопа до над 12 години, вместо първоначално планираното десетилетие. Натрупването на първите пълноценни научни кадри за широката публика се очаква през първото тримесечие на 2027 година.


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