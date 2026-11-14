Microsoft отстрани причината за глобалния срив на услугите

Microsoft съобщи, че е отстранил основния технически проблем, довел до глобалния срив на услугите му, и изрази „дълбоко съжаление“ за прекъсването, засегнало клиенти и партньори. Компанията уточни, че причината не е свързана с кибератака, изкуствен интелект или автономни AI агенти.

Проблемът започна на 12 ноември и продължи през следващия ден. Най-сериозно беше засегнат Exchange Online – услугата, която поддържа електронната поща в Outlook. Нарушения имаше и при календарите в Teams, Copilot и SharePoint. Сривът засегна потребители в 74 държави и територии, както и компании, училища и държавни институции.

Проблемът е възникнал след промяна в мрежата

Според Microsoft техническата повреда е била въведена при по-ранен ъпгрейд на мрежовия капацитет и се е проявила след последваща промяна в мрежата. Натоварването на засегнатата инфраструктура е довело до затруднения при обработката на трафика и до проблеми със синхронизирането на промените.

„Дълбоко съжаляваме за прекъсването, което този инцидент причини на нашите клиенти и партньори. Знаем какво доверие ни оказват и приемаме тази отговорност изключително сериозно“, заяви Microsoft.

Компанията е възстановявала достъпа поетапно заради мащаба на търсенето към услугите. По думите ѝ този подход е отнел повече време, но е позволил стабилността да бъде проверявана при всяка следваща стъпка. Microsoft съобщи за широко възстановяване и стабилизиране на системите, но предупреди, че отделни клиенти и региони могат да продължат да изпитват затруднения.

Прекъсването засегна и публични услуги

Във Великобритания Националната здравна служба е използвала предварително подготвени резервни процедури, след като служители са имали проблеми с достъпа до електронна поща и комуникационни инструменти. Съобщения за нарушения дойдоха и от училища, правителствени ведомства и други публични организации в различни държави.

Microsoft заяви, че ще продължи да наблюдава услугите и натрупаните опашки с електронни писма, преди да обяви инцидента за напълно приключил. Компанията ще публикува и подробен доклад с окончателния анализ на причините и мерките за предотвратяване на повторение.

Източници: apnews.com, abc.net.au, theguardian.com