Хакери са проникнали в система на Министерството на земеделието на САЩ, използвана за плащания към фермери. За пробива са съобщили пред NBC News двама бивши високопоставени служители на ведомството, запознати със случая. По думите им служителите са били уведомени за инцидента в четвъртък.

Публично не е изяснено кой стои зад проникването, как е бил осъществен достъпът и дали от системата са били изнесени данни. Не е известен и пълният обхват на инцидента. Представител на Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата е препратил въпросите към Министерството на земеделието.

Предупреждение за достъп до чувствителна информация

Двамата бивши служители са предупредили, че проникването в системата за плащания може да осигури път към други масиви от данни на ведомството. Сред тях са информация, свързана с безопасността на храните, както и изследвания на заболявания, пренасяни от животни.

„Има цял набор от плашещи биологични въпроси, за които Министерството на земеделието мисли много често. Ако противник или конкурент получи достъп до тази информация, той може да използва собствените ни изследвания срещу нас“, е заявил един от бившите служители пред NBC News.

Това предупреждение не означава, че достъп до тези допълнителни системи вече е доказан. Потвърдено е единствено, че е засегната системата, използвана за плащания към фермери, докато останалите възможни последици от проникването се изясняват.

Не е ясно какво е засегнато

Към момента няма публични данни за конкретен хакерски колектив или държава, свързани с атаката. Не е съобщено и дали плащанията към фермери са били спрени, забавени или променени в резултат на инцидента.

Случаят поставя под въпрос сигурността на инфраструктурата, чрез която американското земеделско министерство обработва финансовата помощ за фермерите. Следващите ключови въпроси са дали нападателите са получили достъп извън платежната система, имало ли е изтегляне или промяна на данни и кога ще бъде публикувана официална оценка на щетите.

Източници: nbcnews.com