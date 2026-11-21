ФБР разследва предполагаема кибератака срещу Националния център за криминална информация (NCIC) – база данни, която свързва федерални, щатски и местни правоохранителни органи в САЩ. За случая съобщи CNN, позовавайки се на двама души, запознати с разследването.

Предполагаемото проникване е установено през последните дни. Засега няма публично потвърждение какъв достъп са получили хакерите, дали са изтеглили информация или са променяли записи. Не е известна и самоличността на извършителите.

NCIC съдържа данни, използвани при проверки на криминалното минало, издирване на лица и проверка на заповеди за арест. Чрез системата правоохранителните институции обменят информация и за изчезнали хора, откраднати вещи и други случаи, свързани с криминални разследвания.

Втори инцидент за няколко месеца

Случаят е вторият предполагаем пробив в системи на ФБР в рамките на няколко месеца. През септември хакерската група ShinyHunters заяви, че е проникнала в портала FBIJobs.gov и е получила лични данни на хиляди настоящи и бивши служители на бюрото, както и на кандидати за работа.

Тогава ФБР заяви: „Бюрото е запознато с твърденията за неоторизирана активност, засягаща FBIJobs.gov, и в момента разследва случая.“ Групата твърдеше, че мащабът на откраднатата информация е значителен, но бюрото не потвърди публично всички нейни твърдения.

Новото разследване се отнася до различна система – NCIC, която се използва ежедневно от правоохранителни органи в цялата страна. Докато проверката продължава, остават неустановени както обхватът на проникването, така и евентуалното въздействие върху съдържащите се в базата данни записи.

Източници: cnn.com, ktvz.com