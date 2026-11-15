Starship се върна от орбита и бе уловен от кулата на SpaceX

Космическият кораб Starship на SpaceX се върна на стартовата площадка в Южен Тексас след около 22 часа в орбита и беше уловен от механичните рамена на кулата. Това е първото успешно връщане и улавяне на горната степен на Starship след орбитален полет.

Корабът беше изстрелян на 13 ноември от базата Старбейс заедно с ускорителя Super Heavy. По време на мисията Starship направи 14 обиколки около Земята на височина около 265 километра и изведе 26 спътника Starlink. Според Associated Press това е 15-ият полет на пълноразмерен Starship от 2023 г. насам и едва второто му достигане до орбита.

При връщането си корабът премина през атмосферата, извърши маневра за изправяне и включи три от шестте си двигателя Raptor, преди да бъде прихванат от двете големи рамена на стартовата кула. „Едно от най-невероятните и исторически инженерни постижения се случи пред очите ни“, заяви коментаторът на SpaceX Джеси Андерсън.

Ускорителят не стигна до кулата

Планираното едновременно връщане на двете степени не се осъществи. Ускорителят Super Heavy беше отклонен към водите на Мексиканския залив, след като системата за управление отчете, че той не се намира на правилната траектория за улавяне. След приводняването ускорителят се взриви.

Представителят на SpaceX Кейт Тайс заяви, че първоначалните данни сочат прекратяване на маневрата за връщане заради сигнал за ниско количество гориво. Компанията продължава да изяснява причината за проблема.

Въпреки неуспеха на първата степен, SpaceX определи връщането на Starship като ключова демонстрация на концепцията за напълно многократно използваем космически кораб. До този момент компанията беше улавяла три ускорителя Super Heavy, но не и кораб, който се връща от орбита.

Следващи полети от Тексас и Флорида

НАСА приветства резултата, тъй като разчита на Starship за бъдещи мисии от програмата „Артемида“, включително за доставяне на астронавти до Луната. SpaceX очаква да започне изстрелвания на Starship от космическия център „Кенеди“ във Флорида през следващите месеци.

Успешното улавяне на кораба не означава, че системата е готова за редовни полети. Следващите мисии ще трябва да потвърдят надеждността на топлинния щит, двигателите, навигацията и операциите по повторно използване.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, space.com