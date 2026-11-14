SpaceX отмени улавянето на бустера Super Heavy и го пренасочи към океана

SpaceX не успя да улови бустера Super Heavy с механичните ръце на кулата Mechazilla при 15-ия тестов полет на Starship. След отделянето си от горната степен бустерът започна връщане към стартовата площадка в базата Starbase, но опитът за кацане и захващане беше прекратен.

Вместо да се насочи към кулата, Super Heavy беше отклонен към фиксирана точка над Мексиканския залив. Според Associated Press бустерът е паднал във водата и се е взривил. Ройтерс съобщи, че машината за кратко е зависнала над морската повърхност, преди да експлодира. Причината за прекратяването на маневрата не беше обявена.

„Това със сигурност не е новината, която се надявахме да чуем днес“, каза коментаторът на SpaceX Кейт Тайс в прякото излъчване.

Super Heavy Booster 22 е първият бустер от версия V3, който трябваше да бъде върнат и уловен от кулата. Машината е висока около 72 метра, а опитът беше част от по-широката цел на SpaceX да възстановява и двете степени на Starship след всеки полет. До този момент компанията беше уловила три бустера Super Heavy с механичните ръце на Mechazilla.

Ship 42 продължи полета си в орбита

Неуспешното връщане на бустера не прекрати мисията. Горната степен Ship 42 достигна орбита около 27 минути след изстрелването и започна самостоятелната част от полета. Тя разгърна 26 сателита Starlink V3, предназначени за интернет мрежата на SpaceX.

Планът предвижда корабът да остане в орбита около 22 часа и да направи приблизително 14 обиколки около Земята. След това SpaceX трябва да опита връщането му към Starbase и улавянето му от същата кула. Това би бил първият опит за улавяне на горната степен на Starship и първото възстановяване на двете степени в рамките на един полет.

15-ият тестов полет беше излъчван от SpaceX на нейния уебсайт и в X. Компанията представя възможността за многократно използване на двете степени като ключова за по-чести изстрелвания и за бъдещите ѝ мисии до Луната и Марс.

Източници: apnews.com, space.com, streetinsider.com