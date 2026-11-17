Илон Мъск заяви, че министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи е отказал безплатно оборудване Starlink за Федералната авиационна администрация. Твърдението беше публикувано в социалната мрежа X дни след мащабен технически проблем, довел до временно спиране на излитанията в цялата страна.

„Безплатни Starlink системи за FAA бяха предложени на министър Дъфи, но той каза, че не са нужни. Оказа се, че са били нужни“, написа Мъск.

Мъск не посочи кога е направено предложението, колко терминала е включвало и по какъв начин сателитната връзка би променила развитието на аварията. Министерството на транспорта и Федералната авиационна администрация не са потвърдили публично разказа му.

Проблемът засегна въздушния трафик

На 13 ноември Федералната авиационна администрация издаде национална забрана за излитане на полети в САЩ заради технически проблеми в комуникационната инфраструктура, използвана при управлението на въздушното движение. Според данни, цитирани от Teslarati, нестабилността е засегнала 17 от 22-те районни центъра на FAA. Около 3500 самолета, които вече са били във въздуха, са кацнали безопасно, а забраната е отменена около 20:15 часа източноамериканско време. За деня са отчетени около 12 462 отменени полета, макар че не всички са били пряко причинени от спирането на излитанията.

Федералната авиационна администрация е свързала проблема с претоварване на старата мрежа. По данни, цитирани в същия материал, трафикът е достигнал около 1000 опита за свързване на всеки четири-пет секунди. Не са посочени данни за кибератака.

Starlink вече е бил тестван от FAA

Спорът между Мъск и Дъфи се връща към началото на 2025 г., когато SpaceX предложи Starlink като възможен резервен вариант за комуникациите на FAA. Федералната авиационна администрация е тествала терминали на обект в Атлантик Сити, Ню Джърси, както и на два обекта в Аляска, които не са били свързани с критични операции. SpaceX е предоставяла оборудването без заплащане.

През юли 2025 г. FAA е заявила пред Конгреса, че не планира да замени действащите договори с L3Harris и Verizon със Starlink. В отделен материал Washington Post съобщи през март 2025 г., че SpaceX е имала споразумение да предоставя терминали Starlink безплатно в рамките на усилията за модернизиране на комуникационната система на FAA.

Дъфи настоява за цялостно обновяване

След аварията министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че САЩ трябва да се откажат от остарялата телекомуникационна инфраструктура и поиска от Конгреса 50 милиарда долара за обновяване на системата. Според Benzinga Мъск е използвал последния срив, за да възобнови спора за ролята на Starlink в бъдещата комуникационна мрежа на FAA.

Към момента потвърдени са самата национална забрана за излитане и твърдението на Мъск за отказано безплатно оборудване. Не е установено публично дали използването на Starlink би предотвратило проблема или би осигурило работещ резервен канал при повреда в наземната мрежа.

Източници: teslarati.com, benzinga.com, washingtonpost.com