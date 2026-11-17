SpaceX надгражда портфолиото си от сателитни комуникационни решения, анонсирайки ново поколение преносим интернет терминал Starlink Mini 2, който впечатлява с интегрирана батерия и подобрен ултратънък профил.

Американската космическа компания на Илън Мъск позиционира устройството като перфектното решение за пътешественици, дигитални номади и любители на екстремните преживявания извън обхвата на традиционните клетъчни мрежи, залагайки на пълна автономност без нужда от външни генератори или инвертори.

Инженерите на SpaceX са успели да редуцират дебелината на корпуса до едва 23,1 милиметра спрямо 38,5 милиметра при първото поколение, въпреки вграждането на акумулаторен блок в компактното тяло с размери на лаптоп, което обаче леко се е отразило на теглото до около 1,6 килограма при запазване на високия клас на защита IP67 срещу прах и водни пръски.

Вътрешната батерия осигурява до 4,5 часа независима работа в полеви условия, като потребителите могат да разширят този лимит чрез сменяеми допълнителни батерии, които се предлагат като аксесоар, или да захранват терминала през стандартен USB Type-C порт с мощност от поне 60 вата.

Началната цена на Starlink Mini 2 е определена на 999 долара за стартов пакет, включващ едногодишен абонамент към тарифния план Roam Unlimited, като в момента предварителните поръчки са стартирали с покани за ограничен кръг клиенти в Съединените щати преди масовото международно разпространение.

Пазарните анализатори очакват устройството да се превърне в сериозен хит сред корпоративните потребители и спасителните служби предвид гъвкавостта, която предлага новата екосистема от сменяеми енергийни източници и бързото свързване към сателитната мрежа в орбита.