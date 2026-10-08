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Опасна близост в Космоса. SpaceX алармира за непредсказуеми сателитни маневри в орбита

Опасна близост в Космоса. SpaceX алармира за непредсказуеми сателитни маневри в орбита

8 Октомври, 2026 13:29 858 8

  • starlink-
  • околоземна орбита-
  • сателити

Видеозаписи от бордовите камери на спътниците Starlink разкриват смущаващата реалност – разминавания на десетки метри с чужди космически апарати

Опасна близост в Космоса. SpaceX алармира за непредсказуеми сателитни маневри в орбита - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ниската околоземна орбита бързо се превръща в изключително пренаселено и високорисково пространство. На Международния астронавтичен конгрес (IAC) американската компания SpaceX излезе с остър апел към световните оператори за незабавно и прозрачно споделяне на данни за координатите и планираните маневри на техните космически апарати. Без подобна координация изследването и използването на близкия космос са изправени пред критична заплаха от верижни сблъсъци.

По време на форума старши вицепрезидентът на SpaceX Майкъл Николс представи кадри от бордовите камери на спътниците Starlink. Записите показват опасни приближавания на чужди сателити на разстояния от едва няколко десетки метра – пренебрежимо малка дистанция по космическите стандарти, която не оставя почти никакъв толеранс за реакция. Към момента SpaceX управлява около две трети от всички активни спътници в ниска околоземна орбита с флот от 11 000 апарата, като публично оповестява техните траектории и скорости в реално време. Основната опасност обаче идва от оператори, които извършват внезапни маневри, без предварително да известят останалите участници в движението.

Докато засичането и траекторията на космическите отломки могат да се прогнозират сравнително точно с модерни изчислителни модели, неочакваната промяна в курса на активно контролиран спътник представлява най-големият неизвестен фактор за орбиталната безопасност. Само за изминалата година са регистрирани стотици рискови приближавания до апарати на Starlink. При част от тях инцидентите се разминават на косъм след неогласени маневри на чужди сателити – проблем, който се задълбочава и от стриктните държавни ограничения за обмен на информация в някои страни, както и от пренебрегване на добрите практики дори от оператори в САЩ и Европа.

Очакванията, че до края на десетилетието броят на спътниците в орбита може да достигне половин милион, правят автоматизираното управление на трафика абсолютно задължително. Всеки потенциален сблъсък не просто унищожава скъпоструваща инфраструктура и прекъсва глобални комуникации, но и генерира хиляди нови неконтролируеми отломки, застрашаващи всички бъдещи космически мисии. За да предотврати подобен сценарий, SpaceX развива отворената си инициатива Stargaze, предоставяйки безплатно събраните данни от своите бордови сензори с надеждата, че глобалната космическа общност ще възприеме общи правила за сигурност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След седмица

    6 0 Отговор
    Преки сблъсъци

    13:31 08.10.2026

  • 2 вината е на SpaceX

    15 0 Отговор
    и другите пакостници в Космоса.
    Преди Старлинк, в космоса имаше всичко на всичко около 3600 сателита. Сега с тези на Мъск са над 20 000. Скоро няма да остане просорец да излитат ракетите. А кой ще почиства всичкия този боклук не знам.

    13:44 08.10.2026

  • 3 авантгард

    4 3 Отговор
    Казано е: кой превари, той ще натовари.
    Всеки, който може, заема място.

    13:48 08.10.2026

  • 4 6135

    5 0 Отговор
    Аха, а Старлинк кого питаха преди себично да напълнят ниската орбита буклук?

    14:17 08.10.2026

  • 5 6135

    4 0 Отговор
    И да припомним, че навремето когато СССР искаха да се постигне международна договореност на каква височина се простира въздушното пространство на дадена страна, САЩ отговориха, че височината на въздушното пространство се определя от обсега на ПВО.

    По тази логика птичките на Мъск нарушават въздушното пространство на страни като Русия и Китай и понадлежат на сваляне?

    14:24 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Багерист

    0 3 Отговор
    От БАН имат турбокенеф изстрелян по случай 1300 г. Българска държава на Балканите.

    14:34 08.10.2026

  • 8 Много Известен Съветски Актьор

    0 4 Отговор
    Навремето, СССР изстрелваше всяка година по около 250 спътника, които в по- голямата си част бяха разузнавателни и свързани със системата за навигация ГЛОНАС. Това, съветската и българската пропаганда го оповестяваха, като голям успех. Американците в същото време изстрелваха в пъти по- малко спътници. Истината лъсна след разпадането на СССР, както и на комунизма, като цяло. Ами те съветските спътници, не стига, че едвам издържаха в орбита по около година, но и повечето, независимо че тежаха по няколко тона, не можеха да достигнат параметрите на американските. Такова беше нивото на съветската електроника и въобще на съветската техника. Ситуацията в момента е подобна. Така нареченият "руски старлинк", няма да го бъде поради изоставането в технологиите и поради икономическият фалит на Русия. Да не говорим, че нямат с какво да качат хиляди спътници в орбита.

    14:40 08.10.2026