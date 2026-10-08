Опасна близост в Космоса. SpaceX алармира за непредсказуеми сателитни маневри в орбита

Ниската околоземна орбита бързо се превръща в изключително пренаселено и високорисково пространство. На Международния астронавтичен конгрес (IAC) американската компания SpaceX излезе с остър апел към световните оператори за незабавно и прозрачно споделяне на данни за координатите и планираните маневри на техните космически апарати. Без подобна координация изследването и използването на близкия космос са изправени пред критична заплаха от верижни сблъсъци.

По време на форума старши вицепрезидентът на SpaceX Майкъл Николс представи кадри от бордовите камери на спътниците Starlink. Записите показват опасни приближавания на чужди сателити на разстояния от едва няколко десетки метра – пренебрежимо малка дистанция по космическите стандарти, която не оставя почти никакъв толеранс за реакция. Към момента SpaceX управлява около две трети от всички активни спътници в ниска околоземна орбита с флот от 11 000 апарата, като публично оповестява техните траектории и скорости в реално време. Основната опасност обаче идва от оператори, които извършват внезапни маневри, без предварително да известят останалите участници в движението.

Докато засичането и траекторията на космическите отломки могат да се прогнозират сравнително точно с модерни изчислителни модели, неочакваната промяна в курса на активно контролиран спътник представлява най-големият неизвестен фактор за орбиталната безопасност. Само за изминалата година са регистрирани стотици рискови приближавания до апарати на Starlink. При част от тях инцидентите се разминават на косъм след неогласени маневри на чужди сателити – проблем, който се задълбочава и от стриктните държавни ограничения за обмен на информация в някои страни, както и от пренебрегване на добрите практики дори от оператори в САЩ и Европа.

Очакванията, че до края на десетилетието броят на спътниците в орбита може да достигне половин милион, правят автоматизираното управление на трафика абсолютно задължително. Всеки потенциален сблъсък не просто унищожава скъпоструваща инфраструктура и прекъсва глобални комуникации, но и генерира хиляди нови неконтролируеми отломки, застрашаващи всички бъдещи космически мисии. За да предотврати подобен сценарий, SpaceX развива отворената си инициатива Stargaze, предоставяйки безплатно събраните данни от своите бордови сензори с надеждата, че глобалната космическа общност ще възприеме общи правила за сигурност.