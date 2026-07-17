Новата антена Starlink V5 тежи наполовина и хаби двойно по-малко ток

Аерокосмическият гигант SpaceX официално стартира дистрибуцията на най-новото поколение от своето хардуерно оборудване за сателитен интернет. Новата домашна антена, носеща означението Starlink V5, вече прави първите си стъпки в избрани региони по света, загатвайки за мащабна промяна в продуктовата философия на компанията. За разлика от предишните технологични стъпки, където фокусът падаше предимно върху увеличаването на пропускателната способност, този път инженерите на Илон Мъск са се концентрирали изцяло върху физическата оптимизация и енергийната ефективност на устройството.

Резултатите от тази инженерна диета са повече от впечатляващи. Новият терминал Starlink V5 се отличава с изключително компактен силует и тежи едва 1.1 килограма, което го прави почти три пъти по-лек от своя предшественик V4, чиято маса достигаше 2.9 килограма. Физическите размери също са редуцирани драстично – площта на лицевия панел е свита с близо 48%, улеснявайки значително монтажа върху покриви, фасади или преносими стойки. Големият технологичен триумф обаче е скрит под корпуса. Средната консумация на електроенергия е намалена наполовина – от досегашните 75–100 вата при V4, новата модификация изисква едва между 35 и 50 вата. Това прави антената изключително подходяща за захранване от преносими батерии, соларни системи или генератори при аварийни ситуации.

Подобреният дизайн обаче идва и с някои специфични особености, които потребителите трябва да имат предвид. За да постигне тези нива на енергоспестяване, SpaceX е допуснала лек компромис с теоретичния таван на производителността. Максималната заявена скорост на сваляне (download) при V5 е ограничена до 375+ Mbps, докато при предишното поколение тя достигаше 400+ Mbps. Самите разработчици побързаха да уточнят, че в реални условия тази разлика ще остане практически незабележима за крайния клиент, тъй като действителната скорост на връзката винаги се влияе от географското положение, метеорологичните условия, натовареността на мрежата в конкретния час и избрания абонаментен план.

Важно е да се отбележи, че хардуерът Starlink V5 е проектиран строго за стационарна, жилищна употреба. За потребителите, които търсят интернет в движение за своите кемпери или лодки, SpaceX подготвя отделна, обновена версия на преносимия модел Starlink Mini. Новият домашен комплект V5 включва и по-компактния рутер Router Mini, който поддържа Wi-Fi 6, но покрива малко по-ограничена площ в сравнение с мощния Router 3 от предишния комплект. Въпреки това, благодарение на изключително високата си устойчивост на вятър и лесното насочване чрез мобилно приложение, новата чиния се очертава като най-практичния и икономичен прозорец към сателитната мрежа, създаван досега.