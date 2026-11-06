Starlink ще се превърне в пълноценен 5G мобилен оператор

Технологичният гигант Qualcomm официално обвърза плановете си със SpaceX, за да съдейства за трансформирането на сателитната мрежа Starlink в пълноценен мобилен оператор от пето поколение. Стратегическото споразумение предвижда интеграцията на високопроизводителни хардуерни решения от серията Dragonwing в десетки хиляди наземни базови станции в Съединените щати, като мащабното внедряване на съоръженията е официално насрочено за 2027 година. Архитектурата е проектирана с амбициозната цел да се справи с лавинообразно нарастващия мобилен трафик и да гарантира безкомпромисно покритие на територията на цялата страна.

Инфраструктурата на новото наземно покритие ще заложи на усъвършенствани масивни MIMO радио модули с конфигурация от 64 предавателни и 64 приемащи канала. За тяхната безпроблемна работа ще се погрижи специализираната платформа Dragonwing QRU100, която осигурява дълбока интеграция на радио функциите и обработката на данни. Паралелно с нея, чипсетът Dragonwing QDU100 ще поеме критичните задачи по ултрабързата обработка на физическия слой, където ниската латентност е от ключово значение. Синергията между двете технологични решения обещава забележителна енергийна ефективност и оптимизирани разходи при изграждането на националната мрежа.

Новата модулна архитектура осигурява на космическата компания изключителна гъвкавост за поетапно разгръщане на многолентови честоти. Макар първоначалният етап да е изцяло концентриран върху наземния 5G сегмент, заложените отворени стандарти и енергийна ефективност създават солидна основа за бъдещо надграждане към изкуствен интелект и дори към ранни архитектурни концепции за шесто поколение комуникации през следващото десетилетие.

Ръководството на сателитния гигант подчертава, че амбициозният проект бележи важен исторически момент към създаването на първата по рода си напълно обединена сателитно-наземна мрежа на американския пазар. Това ще позволи на потребителите да разчитат на непрекъсната и безупречна мобилна връзка, независимо колко отдалечена или изоставена е тяхната локация, а технологичният експертен опит на Qualcomm се очертава като решаващ фактор за успеха на начинанието.