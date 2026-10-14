Задава се революция в електромобилите

Автомобилната индустрия се намира в прага на технологичен прелом, който обещава да пренапише правилата за проектиране и ефективност на електрическите превозни средства. Мюнхенският иновативен стартъп DeepDrive успя да си осигури мащабна поръчка от неназован глобален автомобилен гигант за масово внедряване на своите революционни двигатели, разположени директно в колелата, с начален старт на серийното производство през 2028 година.

Технологията обещава фундаментално намаляване на енергийната консумация с до двадесет процента, като същевременно освобождава значителен обем под предния капак за по-голям акумулаторен пакет или допълнителен багажник. За да докажат надеждността на концепцията при реални условия, инженерите монтират задвижващата система на експериментален тестов автомобил Tesla Model 3. Машината успешно покрива над 2500 километра, преминавайки през тежки зимни изпитания в Скандинавия и интензивни тестове в сервизни условия. Директното разположение близо до задните колела допринася и за спестяване на около 30 килограма тегло спрямо заводския агрегат.

В основата на този пробив стои патентованата конструкция с двоен ротор, при която електромагнитен статор задвижва колелото едновременно през два ринга. Този инженерен подход осигурява колосален въртящ момент и напълно елиминира необходимостта от традиционни скоростни кутии, трансмисионни валове и съединители, които традиционно генерират механични загуби на енергия. Флагманският агрегат RM 1800 тежи едва 35 килограма, но генерира впечатляващите 160 киловата мощност и 1800 Нм въртящ момент – показатели, които превъзхождат десетки пъти конвенционалните решения по отношение на уеднаквеното съотношение между тегло и енергийна ефективност.

Проектът вече привлича сериозен стратегически интерес от водещи индустриални играчи, като Volkswagen Group инвестира 30 милиона евро в развитието на стартъпа, а инженерите на BMW определят иновацията като технологичен пробив, обединяващ два електродвигателя в едно компактно цяло. В сътрудничество с гиганта Continental са разработени и специални интегрирани барабанни спирачни механизми, които позволяват пълното вписване на задвижването в джантата. Въпреки че концепцията за колело-мотор датира още от историческия Lohner Porsche преди повече от век, съвременните материали и цифрово управление правят тази идея готова за масово навлизане на пазара, снижавайки производствените разходи за електромобили с поне хиляда евро на бройка.