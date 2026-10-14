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Задава се революция в електромобилите

Задава се революция в електромобилите

14 Октомври, 2026 13:05 1 663 11

  • електромобили-
  • електродвигатели-
  • иновация

Двигателите в колелата на DeepDrive влизат в серийно производство през 2028 година

Задава се революция в електромобилите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия се намира в прага на технологичен прелом, който обещава да пренапише правилата за проектиране и ефективност на електрическите превозни средства. Мюнхенският иновативен стартъп DeepDrive успя да си осигури мащабна поръчка от неназован глобален автомобилен гигант за масово внедряване на своите революционни двигатели, разположени директно в колелата, с начален старт на серийното производство през 2028 година.

Технологията обещава фундаментално намаляване на енергийната консумация с до двадесет процента, като същевременно освобождава значителен обем под предния капак за по-голям акумулаторен пакет или допълнителен багажник. За да докажат надеждността на концепцията при реални условия, инженерите монтират задвижващата система на експериментален тестов автомобил Tesla Model 3. Машината успешно покрива над 2500 километра, преминавайки през тежки зимни изпитания в Скандинавия и интензивни тестове в сервизни условия. Директното разположение близо до задните колела допринася и за спестяване на около 30 килограма тегло спрямо заводския агрегат.

В основата на този пробив стои патентованата конструкция с двоен ротор, при която електромагнитен статор задвижва колелото едновременно през два ринга. Този инженерен подход осигурява колосален въртящ момент и напълно елиминира необходимостта от традиционни скоростни кутии, трансмисионни валове и съединители, които традиционно генерират механични загуби на енергия. Флагманският агрегат RM 1800 тежи едва 35 килограма, но генерира впечатляващите 160 киловата мощност и 1800 Нм въртящ момент – показатели, които превъзхождат десетки пъти конвенционалните решения по отношение на уеднаквеното съотношение между тегло и енергийна ефективност.

Проектът вече привлича сериозен стратегически интерес от водещи индустриални играчи, като Volkswagen Group инвестира 30 милиона евро в развитието на стартъпа, а инженерите на BMW определят иновацията като технологичен пробив, обединяващ два електродвигателя в едно компактно цяло. В сътрудничество с гиганта Continental са разработени и специални интегрирани барабанни спирачни механизми, които позволяват пълното вписване на задвижването в джантата. Въпреки че концепцията за колело-мотор датира още от историческия Lohner Porsche преди повече от век, съвременните материали и цифрово управление правят тази идея готова за масово навлизане на пазара, снижавайки производствените разходи за електромобили с поне хиляда евро на бройка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    10 3 Отговор
    Пак ли? От тия електрически революции не смея да си продам старото дизелче, че вече нема кво да се кара!

    Коментиран от #10

    13:10 14.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    8 1 Отговор
    Не знам защо тези глупаци тестват колите в Скандинавия,където има идеални пътища ,да дойдат в България да тестват колите си и тогава да правят заключения

    Коментиран от #9

    13:18 14.10.2026

  • 3 Истината

    6 1 Отговор
    Е това ще е голям пробив наистина! пробег 2500 км, без скоростна кутия.....всичко в джантата....
    Нека да я въведем тази технология първо в европейските коли, че Китай много дръпна...

    13:21 14.10.2026

  • 4 Ток и жица

    7 3 Отговор
    Какво революционно има в електродвигатели в колелата сред като спечелилият първото в света автомобилно състезание преди повече от 100 г. е бил електромобил с точно такова задвижване.

    13:22 14.10.2026

  • 5 Слънчасалия

    2 2 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.
    Статистически е доказано.

    13:32 14.10.2026

  • 6 Хазо

    2 1 Отговор
    Въпросът е кой ще ги купи и кога китайците ще го откраднат

    13:35 14.10.2026

  • 7 До любителите на изгорели газове

    1 8 Отговор
    Хайде пробвайте да наврете по един двигател с вътрешно горене във всяка джанта!!!
    Просто технологията на електродвигателите е толкова по-съвършенна и дава мног възможности!!!
    Все едно да сравняваш парен двигател от началото на 20 век и съвременен ДВГ....

    Коментиран от #11

    13:39 14.10.2026

  • 8 Георги

    7 0 Отговор
    и като минеш през дупка май-малкият ти проблем ще е спуканата гума

    13:39 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Вече нема и на кой да го продадеш!

    13:47 14.10.2026

  • 11 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "До любителите на изгорели газове":

    Ти нещо за неокачени маси чувал ли си? Едно е джанта с гума, тежаща 20 кг на окачването, съвсем друго е допълнителна маса от тежащ 35 кг електромотор в джантата+масата на джантата. Неокачените маси влияят много сериозно на динамиката, работата на окачването и т.н.

    14:06 14.10.2026