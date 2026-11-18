Американският технологичен гигант HP официално пусна на пазара в САЩ специализираната работна станция ZGX Fury G1n AI Station, чиято начална цена от 132 000 долара я превръща в истински инвестиционен актив за корпоративния сектор.

Тази изчислителна машина е проектирана не за масовия потребител или за гейминг ентусиасти, а за компании и изследователски центрове, които се нуждаят от локално разгръщане на тежки алгоритми с изкуствен интелект, без да разчитат на външни облачни услуги. В основата на впечатляващата архитектура стои платформата Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip, която комбинира в едно цяло 72-ядрен процесор Arm Neoverse V2 Grace и мощния графичен ускорител Blackwell Ultra. Общият капацитет на паметта достига внушителните 748 GB, разпределени между 496 GB системна LPDDR5X-6400 памет с пропускателна способност до 396 GB/s и 252 GB свръхбърза видеопамет от тип HBM3e, която постига скорост от цели 7,1 TB/s. Благодарение на тези параметри изчислителната мощ при задачи с изкуствен интелект във формат FP4 достига 20 петафлопа, което позволява локалното изпълнение на езикови модели с мащаб до един трилион параметъра.

Потенциалните купувачи могат да избират между три основни хардуерни конфигурации, съобразени с конкретните нужди на техните екипи. Базовата версия разчита изцяло на вградения графичен чип Blackwell Ultra, докато по-скъпите модификации добавят дискретни професионални видеокарти от серията Nvidia RTX PRO Blackwell. Вариантът с ускорител RTX PRO 2000 и 16 GB GDDR7 памет се оценява на 133 000 долара, а върховото изпълнение с компактната карта RTX PRO 4000 Blackwell SFF и 24 GB собствена памет струва точно 136 000 долара.

Цялата тази изчислителна мощ е поместена в масивно шаси тип кула с интегрирано течно охлаждане, което при необходимост може лесно да бъде монтирано в стандартен сървърен шкаф, заемайки пространство от 5U. Инженерите са предвидили възможност за инсталиране на дискови масиви с общ обем до 32 TB, три разширителни слота от поколение PCIe 5.0, както и два високоскоростни мрежови порта QSFP112, всеки от които осигурява трансфер от 400 Gbps. За стабилната работа на компонентите отговаря захранващ блок с мощност 1600 W, като любопитна особеност за американския пазар е изискването за електрическа мрежа с напрежение от 200 до 240 волта, което е стандарт за Европа, но рядкост в обикновените домакинства отвъд океана. Софтуерната среда е изградена върху операционната система Ubuntu 24.04 LTS, предварително окомплектована с пълния набор от инструменти за разработка на Nvidia.