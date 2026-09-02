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Ремонтът на сгъваем дисплей на iPhone ще струва на собственика поне 1000 евро

Ремонтът на сгъваем дисплей на iPhone ще струва на собственика поне 1000 евро

2 Септември, 2026 15:30 442 4

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Това е най-скъпата процедура за ремонт в историята на устройствата на Apple

Ремонтът на сгъваем дисплей на iPhone ще струва на собственика поне 1000 евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Очаква се Apple да представи първия си сгъваем смартфон, предварително наречен iPhone Ultra, на събитие на 9 септември. Иновацията на гъвкавия дисплей и пантата само ще тласне цената на устройството над 2000 долара, но експертите вече предупреждават, че ремонтът на вътрешния гъвкав дисплей на iPhone Ultra ще струва на собствениците 1155 долара (998 евро).

Поне това е оценката на представител на услугата за ремонт на електроника iCorrect.co.uk, както съобщава Forbes. Това е значителна сума, дори в сравнение с конкурентните устройства на Samsung. За сравнение, подмяната на гъвкавия дисплей на Galaxy Z Fold 8 ще струва 803 долара във Великобритания, докато същата процедура за Galaxy Z Fold 7 ще бъде само малко по-евтина - 770 долара (665 евро).

Според основателя на iCorrect.co.uk, подмяната на вътрешния гъвкав дисплей на сгъваемия iPhone ще бъде най-скъпата процедура за ремонт в историята на устройствата на Apple. Логиката на ценообразуването е проста: тъй като дисплеят за сгъваемия iPhone се доставя от Samsung Display, това ще струва на клиентите на Apple повече, отколкото на собствениците на собствени сгъваеми смартфони. Освен това, шарнирният механизъм на iPhone Ultra е произведен с помощта на 3D принтер специално за този модел и следователно ще бъде скъп. Новостта на модела предполага липса на опит в ремонта от страна на ремонтния екип, така че цената на самата работа ще бъде по-висока от обичайното. Най-вероятният и скъп ремонт ще бъде подмяната на бутона Touch ID, който се намира отстрани на корпуса и е подложен на често механично натоварване.

Разчитането на Apple Care, патентована система, която предлага фиксирана такса за ремонт на устройства, също ще бъде трудно в случая с iPhone Ultra, според сервизен представител. Цената вероятно ще се учетвори до 135 долара, а Apple ще се откаже от фиксираната „застрахователна премия“ за неограничени ремонти. По-скъпата програма Apple Care+ обаче може да си заслужава. Освен това, лизингът на смартфони на Apple, който се предлага на някои пазари, ще бъде привлекателен за клиентите в случая с новото семейство iPhone 18, като месечните плащания започват от 17,99 долара.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пешо Кюстендилецо

    2 0 Отговор
    Тоа па, па я кога си изпуших телефоно пред магзино на соборо у Тръновлак и ми се строши дисплео ми го опри момчето за млечнио бар у Кюстендил за 50 лева бе. Па я 1000 евро ако ми кажат направо го целим с телефоно углава и си поождам.

    15:41 02.09.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Винаги ще се намерят iShit маниаци...

    15:43 02.09.2026

  • 3 накратко

    0 0 Отговор
    е непоправим .. освен с нов

    15:54 02.09.2026

  • 4 Най-добре да не се разгъва изобщо

    0 0 Отговор
    Доколкото си спомням, има екран и на гърба.

    15:55 02.09.2026