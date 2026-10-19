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HP пусна революционен компютър в клавиатура

HP пусна революционен компютър в клавиатура

19 Октомври, 2026 15:30 459 2

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EliteBoard G2a идва с AMD Ryzen AI Pro и сериозна изчислителна мощ

HP пусна революционен компютър в клавиатура - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американският технологичен гигант HP разширява своето иновативно портфолио с представянето на второто поколение на уникалната си концепция – компактният компютър, вграден директно в корпус на клавиатура, който носи името HP EliteBoard G2a. Новият модел заменя миналогодишния предшественик EliteBoard G1a и надгражда сериозно хардуерните възможности, залагайки на най-новото поколение мобилни процесори с изкуствен интелект.

В основата на устройството стоят усъвършенстваните процесори от фамилията Gorgon Point. Базовите конфигурации се задвижват от чипа Ryzen AI 5 Pro 435, разполагащ с шест ядра, дванадесет нишки и интегрирана графична система Radeon 840M. За потребителите, търсещи максимална производителност, HP предлага по-мощния вариант с процесор Ryzen AI 7 Pro 450, който разполага с осем ядра, шестнадесет нишки и графика Radeon 860M. И двете модификации разполагат с вграден невронен процесор (NPU), чиято изчислителна мощ достига впечатляващите 50 TOPS за задачи, свързани с изкуствен интелект.

HP пусна революционен компютър в клавиатура

Въпреки че цялостната компютърна архитектура е събрана в компактните размери на периферно устройство с тегло от едва около 670 грама и дебелина под 18 милиметра, инженерите са запазили изключителната гъвкавост по отношение на хардуерния ъпгрейд. EliteBoard G2a разполага с два напълно сменяеми от потребителя слота за памет от тип DDR5-5600 SO-DIMM, поддържащи до 64 GB RAM. Наличният M.2 NVMe слот позволява лесна подмяна на твърдия диск, като HP предлага заводски конфигурации със SSD памет до 2 TB, работеща със скорост по стандарта PCIe 4.0.

Комуникационните възможности и периферното оборудване включват ултрабърз USB4 порт с пропускателна способност до 40 Gbps, допълнителен USB-C порт, както и най-модерните безжични модули за свързаност с поддръжка на Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Устройството разполага още с пълноразмерна клавиатура с елегантна подсветка и отделен цифров блок, вградени стерео високоговорители и микрофони. Захранването се осъществява чрез стандартен 65-ватов USB-C адаптер, като на пазара се предлага и опционална вградена батерия с капацитет 32 Wh за максимална мобилност.

HP пусна революционен компютър в клавиатура

Ценовата политика на устройството е позиционирана във високия бизнес сегмент. На пазара в САЩ базовата конфигурация с процесор Ryzen AI 5 Pro 435, 16 GB RAM и 512 GB SSD стартира от сумата около 2800 евро, като вариантите с подвижен кабел достигат до около 2825 евро. По-мощната модификация, оборудвана с процесор Ryzen AI 7 Pro 450, 32 GB RAM и 512 GB SSD, се предлага на цени между 3850 и 3870 евро в зависимост от спецификациите на свързващия кабел.

В същото време европейските потребители могат да се възползват от различни промоционални условия на британския пазар, където базовият модел с 24 GB памет се предлага на специална цена от около 1650 евро при първоначална стойност над 2750 евро, докато върховата конфигурация с 1 TB пространство за съхранение достига близо 2370 евро след актуалните отстъпки на производителя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    3 1 Отговор
    какв революция като комодор преди 40 години го пробваха този дизайн, както и распбери 400... не е добър дизайн защото трябвя да мъкнеш екран и зарядно със себе си, по добре да използваш лаптоп

    Коментиран от #2

    15:43 19.10.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    Не съм съгласен! Първо сега технологията позволява да внедрят по мощен хардуер, като заемат по малко място и машината всъщност достига 64 рам и 2 терабайта хард, което е повече от масовите лаптопи! Второ изобщо няма нужда мъкнеш никакви монитори, защото сега телевизорите са 4 и 8к и практически са и монитори, а не като преди да са кашони по 50кг и да стават само за телевизия! Едно HDMI, а може би има и поддържане на безжична връзка с умните телевизори и си готов навсякъде! Всяка хотелска стая или всекидневна!! Няма нужда да мъкнеш нищо, освен любимата мишка и евентуално едно кабелче! Като цяло си прав, но в минало време, без да отчиташ напредъка на технологиите! Единственото което куца според мен е видеокартата, обемни са и трябва яко охлаждане!

    15:56 19.10.2026