HP пусна революционен компютър в клавиатура

Американският технологичен гигант HP разширява своето иновативно портфолио с представянето на второто поколение на уникалната си концепция – компактният компютър, вграден директно в корпус на клавиатура, който носи името HP EliteBoard G2a. Новият модел заменя миналогодишния предшественик EliteBoard G1a и надгражда сериозно хардуерните възможности, залагайки на най-новото поколение мобилни процесори с изкуствен интелект.

В основата на устройството стоят усъвършенстваните процесори от фамилията Gorgon Point. Базовите конфигурации се задвижват от чипа Ryzen AI 5 Pro 435, разполагащ с шест ядра, дванадесет нишки и интегрирана графична система Radeon 840M. За потребителите, търсещи максимална производителност, HP предлага по-мощния вариант с процесор Ryzen AI 7 Pro 450, който разполага с осем ядра, шестнадесет нишки и графика Radeon 860M. И двете модификации разполагат с вграден невронен процесор (NPU), чиято изчислителна мощ достига впечатляващите 50 TOPS за задачи, свързани с изкуствен интелект.

Въпреки че цялостната компютърна архитектура е събрана в компактните размери на периферно устройство с тегло от едва около 670 грама и дебелина под 18 милиметра, инженерите са запазили изключителната гъвкавост по отношение на хардуерния ъпгрейд. EliteBoard G2a разполага с два напълно сменяеми от потребителя слота за памет от тип DDR5-5600 SO-DIMM, поддържащи до 64 GB RAM. Наличният M.2 NVMe слот позволява лесна подмяна на твърдия диск, като HP предлага заводски конфигурации със SSD памет до 2 TB, работеща със скорост по стандарта PCIe 4.0.

Комуникационните възможности и периферното оборудване включват ултрабърз USB4 порт с пропускателна способност до 40 Gbps, допълнителен USB-C порт, както и най-модерните безжични модули за свързаност с поддръжка на Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Устройството разполага още с пълноразмерна клавиатура с елегантна подсветка и отделен цифров блок, вградени стерео високоговорители и микрофони. Захранването се осъществява чрез стандартен 65-ватов USB-C адаптер, като на пазара се предлага и опционална вградена батерия с капацитет 32 Wh за максимална мобилност.

Ценовата политика на устройството е позиционирана във високия бизнес сегмент. На пазара в САЩ базовата конфигурация с процесор Ryzen AI 5 Pro 435, 16 GB RAM и 512 GB SSD стартира от сумата около 2800 евро, като вариантите с подвижен кабел достигат до около 2825 евро. По-мощната модификация, оборудвана с процесор Ryzen AI 7 Pro 450, 32 GB RAM и 512 GB SSD, се предлага на цени между 3850 и 3870 евро в зависимост от спецификациите на свързващия кабел.

В същото време европейските потребители могат да се възползват от различни промоционални условия на британския пазар, където базовият модел с 24 GB памет се предлага на специална цена от около 1650 евро при първоначална стойност над 2750 евро, докато върховата конфигурация с 1 TB пространство за съхранение достига близо 2370 евро след актуалните отстъпки на производителя.