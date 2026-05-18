Китай създаде фотонен квантов компютър, който суперкомпютрите не могат да настигнат дори в рамките на живота на Вселената

18 Май, 2026 11:00 2 520 33

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изследователски екип от Китайския университет за наука и технологии официално свали покривалото от Jiuzhang 4.0 – четвъртата и най-агресивна итерация на техния фотонен квантов компютър. Новата машина е толкова брутално бърза, че оставя най-мощните конвенционални суперкомпютри на планетата да прашат в миналото. Мащабът е трудносмилаем: за задачи, които на традиционна машина биха отнели време, надхвърлящо целия жизнен цикъл на Вселената, този нов азиатски звяр се справя буквално за части от секундата.

Пробивът, детайлно описан в престижното списание Nature, е фокусиран върху решаването на изключително сложния математически казус, известен като Гаусово бозонно семплиране (GBS). Това е дисциплина, проектирана специално да подложи на върховно изпитание класическата изчислителна архитектура. За разлика от универсалните квантови системи, Jiuzhang 4.0 е тясно специализиран фотонен процесор. Въпреки това, неговото превъзходство е толкова смазващо, че той оставя далеч зад гърба си дори американския суперкомпютър El Capitan, сочен до момента за технологичен Еверест. За да си представим разликата в мащабите – симулация на същите изчисления чрез най-напредналите класически алгоритми би отнела на съвременна машина невъобразимите 10 на 42-ра степен години. С други думи, Вселената би се родила и загинала трилиони пъти, преди конвенционалният компютър да изплюе крайния резултат.

От техническа гледна точка архитектурата на това технологично чудовище е истинско произведение на изкуството. Системата впряга в действие 1024 високопроизводителни свити квантови състояния на светлината, интегрирани в хибридна пространствено-времева матрица, оформяща 8176 оптични режима. Напредъкът спрямо предшествениците е колосален – докато предишната версия маневрираше с 255 фотона, Jiuzhang 4.0 е способен да дирижира квантовите състояния на впечатляващите до 3050 фотона. В сърцето на хардуера пулсират нелинейни оптични компоненти, програмируема интерферентна мрежа и свръхчувствителни детектори, улавящи единични фотони. Резултатът? Времето за генериране на една изчислителна проба е сведено до умопомрачителните 25,6 микросекунди. Инженерите са успели да преодолеят най-голямата ахилесова пета на фотонните платформи, като драстично са намалили светлинните загуби и са синхронизирали времевите канали с хирургическа прецизност.

Макар скептиците често да критикуват квантовите компютри, че постигат рекорди само в изкуствени и изолирани тестове, реалността вече е съвсем различна. Алгоритмите за Гаусово бозонно семплиране бързо намират своето практическо приложение в реалния свят. Технологията обещава революция в молекулярното моделиране, включително при прогнозирането на сгъването на протеини и сложния синтез на РНК, което може да преобърне медицината. Освен това системата е безценна за теорията на графите, машинното обучение и напредналото разпознаване на образи. Всъщност, още по-старият вариант Jiuzhang 3.0 доказа на практика тези възможности, разправяйки се светкавично със сложни задачи за разпознаване на ръкописен текст. Китайският триумф е факт – този път науката държи в ръцете си инструмент, който много скоро ще промени облика на приложната индустрия и изкуствения интелект.


  • 1 Пич

    59 5 Отговор
    Айдеее......ние от ЕС вече ни нема в целта схема !!! Създаваме криви капачки и прави краставици!!!

    Коментиран от #3

    11:03 18.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ти не си

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    от ес ти си от цццр

    Коментиран от #6

    11:08 18.05.2026

  • 4 Винкело

    28 9 Отговор
    Някой нещо разбра ли, освен дето китайците направили "звяр", "чудовище", "брутален" и "смазващ? И като им реши задачата за Гаусовото бозонно семблиране, какво ще го правят? Пък и ако вземе да им отговори на задачата "42"...

    Коментиран от #5, #11

    11:11 18.05.2026

  • 5 Аз разбрах...

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    очаква се да ни таксуват в бъдеще със скоростта на супер хипер бруталния отвял вселената компутер

    11:13 18.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    30 5 Отговор
    Демек вече няма акаунт, който китайците не могат да хакнат и сметка, която не могат да източат... да живей дигитализацията

    11:14 18.05.2026

  • 8 Мюмю

    11 3 Отговор
    умопомрачителните 25,6 микросекунди - ще да бъркате мерките при превода, това е умопомрачително бавно, само 39 килоХерца

    Коментиран от #19

    11:15 18.05.2026

  • 9 Грую

    11 0 Отговор
    с тоз компот ни мой ми познай паролата за навсякъде 1234567890 и за 30 трилиона светлинни години

    11:16 18.05.2026

  • 10 ти вече

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Аладин":

    се из.. как го каза...?

    11:16 18.05.2026

  • 11 Дядо Гъдю

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    Ще произвеждат биткойни и цената на биткойните ще падне до няколко юана.
    После китайският ще стане задължителен , а китайският е много труден за учене.
    Много се радвам , че ще съм отпътувал дотогава към Вечните ловни полета , за да не се ,,наслаждавам " на техническия прогрес.

    Коментиран от #12, #15

    11:20 18.05.2026

  • 12 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дядо Гъдю":

    Абсолютно уместен коментар! Респект за хора, които мислят с главите си, а не с телевиозра в джоба!

    11:25 18.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фактъ

    3 9 Отговор
    У китайчето като се събудило,пак гладно и на студено

    Коментиран от #17, #26

    11:31 18.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дядо Гъдю":

    Абе почти така ама не и с биткойна - той е ограничен до 21 милиона и няма как да изкопаят повече - цената му няма как да се срине, освен чрез друго крипто ама то пък вероятно няма да има подобен лимит значи BIC ще го има... въпросът е, че с тоя компютър китайката вече може да влезе във всеки акаунт и да го обере

    Коментиран от #21

    11:33 18.05.2026

  • 16 Фотонен лаптоп

    8 0 Отговор
    При тази технология, когато си включите компа, още преди да ви е светнал екрана, фейса вече отдавна е заредил, всички сайтове са прочетени и дори има постнати снимки, сторита, статии и хейтърски коментари.

    11:37 18.05.2026

  • 17 Калоян

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фактъ":

    Помня Задокеанците как се подиграваха на китайските опити да изведат ракета в Космоса.
    Казваха: ,,Чайените ще стигнат до околоземна орбита , само ако се накачат един върху друг."
    Сега , обаче , мълчат по този въпрос.

    11:41 18.05.2026

  • 18 Хаха

    4 1 Отговор
    Нашия Мунчо кога ще произведе компютър? Не са да говори как младите трябвало да използват Пауър поинт.

    11:46 18.05.2026

  • 19 хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мюмю":

    Това са 39 000 ИТЕРАЦИИ НА АЛГОРИТЪМА В СЕКУНДА. Машина от 2Гхз може да направи 0.01 итерации на алгоритъм, ако всяка иска по 100 000 000 процесорни цикъла, защото има зад себе си 100-200 000 реда код на език на високо ниво в библиотеки, изчисления на хешове(за речници) и индекси в масиви, писане / четене от памет, операции по освежаване на паметта и т.н.. Явно не знаеш как работят процесорите и компютрите и каква е връзката между машинна инструкция и операция на високо ниво.

    11:49 18.05.2026

  • 20 грУЙО

    8 0 Отговор
    Ама как така , защо, лелеее...,вай вай вай , нали са Комунисти.

    Коментиран от #24, #28

    11:52 18.05.2026

  • 21 РЗС

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    точно заради това, че мога да направят 51 процента атака на всеки btc портфейл ще направи цената на стотинки. Това е главната причина да се купува btc, че не може да се хакне и да ти го вземат. Когато това стане цялото крипто няма да струва нищо. И да, всяка банкова сметка също може да се хакне, но ако има само едно устройство в света способно да го направи, то хакнатата банкова институция със сигурност ще заведе дела срещу китайците за кражба, а че някой ти е взел btc на кой му пука.

    Коментиран от #27

    11:59 18.05.2026

  • 22 Колко и остава на вселената?

    1 0 Отговор
    Другити не могад да достигнат в живота на вселената.

    12:00 18.05.2026

  • 23 Русофил

    5 9 Отговор
    Тия къде отиват изобщо,..в Русия има супер компютер - таблет,..18 кг., сделан с винтове за дърво и памет...за 4 песнички!
    А за дървените кен ефи със ведро и снимка на педофила на вратата,...изобщо нема да говорим!

    12:04 18.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хохо Бохо

    8 1 Отговор
    КОмунисти А? Си бил диктатор? Нали бе козяци не щастни. Сърнайте от бутилки дето ви завират капачките в носа и мучете

    12:32 18.05.2026

  • 26 ОБЕКТИВЕН

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Фактъ":

    Пффххх... Аве откъде изпълзявате такива вее? Я първо иди в Китай! Западът е Трети свят спрямо Русия! А Китай е направо в друго измерение, непознато на науката...

    Коментиран от #30, #31

    12:45 18.05.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "РЗС":

    Нямат интерес да го обезценят - докато банките са пълни с безотчетна кинта от която колкото и да гепиш по-обезценено няма как да стане :)

    А и щом има 1 ще има и още скоро в някаква форма квантовите компютри ще са достъпни на свободния пазар и всеки хакер ще може да си вземе

    12:50 18.05.2026

  • 28 Вече са

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "грУЙО":

    техмунисти

    13:01 18.05.2026

  • 29 Ами лошо

    4 0 Отговор
    Няма...ЕС пък инвестира в ракети.китайците работят с визия напред ...по петилетки а ЕС чака свободната инициатива да инвестира в скъпи изседвания

    13:02 18.05.2026

  • 30 Ходи ти

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "ОБЕКТИВЕН":

    за чий го кибичиш тука...

    13:02 18.05.2026

  • 31 да си знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "ОБЕКТИВЕН":

    Всякакви копанари сме виждали ама ти си специален случай :))) "Нигерия ,но със сняг" не идва от нищото :))

    Коментиран от #32

    14:43 18.05.2026

  • 32 Нигериец

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "да си знаеш":

    "Нигерия ,но със сняг" не идва от нищото :))

    Така е не идва от нищото а идва от пропагандата с която са ти промили мозъка защото от твоето село навън не си излизал. Даже и в Нигерия да отидеш ще разбереш че ти живееш в кочина и нигерийците са много по-добре от теб нищо че не са в "клуба на богатите".

    16:56 18.05.2026

  • 33 Абя аз тези работи

    0 0 Отговор
    не ги разбирам, ама дали Ради може да обясни момента с прашенето в миналото - що е то и как се ползва?

    17:42 18.05.2026