Китай създаде фотонен квантов компютър, който суперкомпютрите не могат да настигнат дори в рамките на живота на Вселената

Изследователски екип от Китайския университет за наука и технологии официално свали покривалото от Jiuzhang 4.0 – четвъртата и най-агресивна итерация на техния фотонен квантов компютър. Новата машина е толкова брутално бърза, че оставя най-мощните конвенционални суперкомпютри на планетата да прашат в миналото. Мащабът е трудносмилаем: за задачи, които на традиционна машина биха отнели време, надхвърлящо целия жизнен цикъл на Вселената, този нов азиатски звяр се справя буквално за части от секундата.

Пробивът, детайлно описан в престижното списание Nature, е фокусиран върху решаването на изключително сложния математически казус, известен като Гаусово бозонно семплиране (GBS). Това е дисциплина, проектирана специално да подложи на върховно изпитание класическата изчислителна архитектура. За разлика от универсалните квантови системи, Jiuzhang 4.0 е тясно специализиран фотонен процесор. Въпреки това, неговото превъзходство е толкова смазващо, че той оставя далеч зад гърба си дори американския суперкомпютър El Capitan, сочен до момента за технологичен Еверест. За да си представим разликата в мащабите – симулация на същите изчисления чрез най-напредналите класически алгоритми би отнела на съвременна машина невъобразимите 10 на 42-ра степен години. С други думи, Вселената би се родила и загинала трилиони пъти, преди конвенционалният компютър да изплюе крайния резултат.

От техническа гледна точка архитектурата на това технологично чудовище е истинско произведение на изкуството. Системата впряга в действие 1024 високопроизводителни свити квантови състояния на светлината, интегрирани в хибридна пространствено-времева матрица, оформяща 8176 оптични режима. Напредъкът спрямо предшествениците е колосален – докато предишната версия маневрираше с 255 фотона, Jiuzhang 4.0 е способен да дирижира квантовите състояния на впечатляващите до 3050 фотона. В сърцето на хардуера пулсират нелинейни оптични компоненти, програмируема интерферентна мрежа и свръхчувствителни детектори, улавящи единични фотони. Резултатът? Времето за генериране на една изчислителна проба е сведено до умопомрачителните 25,6 микросекунди. Инженерите са успели да преодолеят най-голямата ахилесова пета на фотонните платформи, като драстично са намалили светлинните загуби и са синхронизирали времевите канали с хирургическа прецизност.

Макар скептиците често да критикуват квантовите компютри, че постигат рекорди само в изкуствени и изолирани тестове, реалността вече е съвсем различна. Алгоритмите за Гаусово бозонно семплиране бързо намират своето практическо приложение в реалния свят. Технологията обещава революция в молекулярното моделиране, включително при прогнозирането на сгъването на протеини и сложния синтез на РНК, което може да преобърне медицината. Освен това системата е безценна за теорията на графите, машинното обучение и напредналото разпознаване на образи. Всъщност, още по-старият вариант Jiuzhang 3.0 доказа на практика тези възможности, разправяйки се светкавично със сложни задачи за разпознаване на ръкописен текст. Китайският триумф е факт – този път науката държи в ръцете си инструмент, който много скоро ще промени облика на приложната индустрия и изкуствения интелект.