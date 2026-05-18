Китай създаде фотонен квантов компютър, който суперкомпютрите не могат да настигнат дори в рамките на живота на Вселената

Изследователски екип от Китайския университет за наука и технологии официално свали покривалото от Jiuzhang 4.0 – четвъртата и най-агресивна итерация на техния фотонен квантов компютър. Новата машина е толкова брутално бърза, че оставя най-мощните конвенционални суперкомпютри на планетата да прашат в миналото. Мащабът е трудносмилаем: за задачи, които на традиционна машина биха отнели време, надхвърлящо целия жизнен цикъл на Вселената, този нов азиатски звяр се справя буквално за части от секундата.
Пробивът, детайлно описан в престижното списание Nature, е фокусиран върху решаването на изключително сложния математически казус, известен като Гаусово бозонно семплиране (GBS). Това е дисциплина, проектирана специално да подложи на върховно изпитание класическата изчислителна архитектура. За разлика от универсалните квантови системи, Jiuzhang 4.0 е тясно специализиран фотонен процесор. Въпреки това, неговото превъзходство е толкова смазващо, че той оставя далеч зад гърба си дори американския суперкомпютър El Capitan, сочен до момента за технологичен Еверест. За да си представим разликата в мащабите – симулация на същите изчисления чрез най-напредналите класически алгоритми би отнела на съвременна машина невъобразимите 10 на 42-ра степен години. С други думи, Вселената би се родила и загинала трилиони пъти, преди конвенционалният компютър да изплюе крайния резултат.
От техническа гледна точка архитектурата на това технологично чудовище е истинско произведение на изкуството. Системата впряга в действие 1024 високопроизводителни свити квантови състояния на светлината, интегрирани в хибридна пространствено-времева матрица, оформяща 8176 оптични режима. Напредъкът спрямо предшествениците е колосален – докато предишната версия маневрираше с 255 фотона, Jiuzhang 4.0 е способен да дирижира квантовите състояния на впечатляващите до 3050 фотона. В сърцето на хардуера пулсират нелинейни оптични компоненти, програмируема интерферентна мрежа и свръхчувствителни детектори, улавящи единични фотони. Резултатът? Времето за генериране на една изчислителна проба е сведено до умопомрачителните 25,6 микросекунди. Инженерите са успели да преодолеят най-голямата ахилесова пета на фотонните платформи, като драстично са намалили светлинните загуби и са синхронизирали времевите канали с хирургическа прецизност.
Макар скептиците често да критикуват квантовите компютри, че постигат рекорди само в изкуствени и изолирани тестове, реалността вече е съвсем различна. Алгоритмите за Гаусово бозонно семплиране бързо намират своето практическо приложение в реалния свят. Технологията обещава революция в молекулярното моделиране, включително при прогнозирането на сгъването на протеини и сложния синтез на РНК, което може да преобърне медицината. Освен това системата е безценна за теорията на графите, машинното обучение и напредналото разпознаване на образи. Всъщност, още по-старият вариант Jiuzhang 3.0 доказа на практика тези възможности, разправяйки се светкавично със сложни задачи за разпознаване на ръкописен текст. Китайският триумф е факт – този път науката държи в ръцете си инструмент, който много скоро ще промени облика на приложната индустрия и изкуствения интелект.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3
11:03 18.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ти не си
До коментар #1 от "Пич":от ес ти си от цццр
Коментиран от #6
11:08 18.05.2026
4 Винкело
Коментиран от #5, #11
11:11 18.05.2026
5 Аз разбрах...
До коментар #4 от "Винкело":очаква се да ни таксуват в бъдеще със скоростта на супер хипер бруталния отвял вселената компутер
11:13 18.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
11:14 18.05.2026
8 Мюмю
Коментиран от #19
11:15 18.05.2026
9 Грую
11:16 18.05.2026
10 ти вече
До коментар #6 от "Аладин":се из.. как го каза...?
11:16 18.05.2026
11 Дядо Гъдю
До коментар #4 от "Винкело":Ще произвеждат биткойни и цената на биткойните ще падне до няколко юана.
После китайският ще стане задължителен , а китайският е много труден за учене.
Много се радвам , че ще съм отпътувал дотогава към Вечните ловни полета , за да не се ,,наслаждавам " на техническия прогрес.
Коментиран от #12, #15
11:20 18.05.2026
12 Механик
До коментар #11 от "Дядо Гъдю":Абсолютно уместен коментар! Респект за хора, които мислят с главите си, а не с телевиозра в джоба!
11:25 18.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фактъ
Коментиран от #17, #26
11:31 18.05.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Дядо Гъдю":Абе почти така ама не и с биткойна - той е ограничен до 21 милиона и няма как да изкопаят повече - цената му няма как да се срине, освен чрез друго крипто ама то пък вероятно няма да има подобен лимит значи BIC ще го има... въпросът е, че с тоя компютър китайката вече може да влезе във всеки акаунт и да го обере
Коментиран от #21
11:33 18.05.2026
16 Фотонен лаптоп
11:37 18.05.2026
17 Калоян
До коментар #14 от "Фактъ":Помня Задокеанците как се подиграваха на китайските опити да изведат ракета в Космоса.
Казваха: ,,Чайените ще стигнат до околоземна орбита , само ако се накачат един върху друг."
Сега , обаче , мълчат по този въпрос.
11:41 18.05.2026
18 Хаха
11:46 18.05.2026
19 хаха
До коментар #8 от "Мюмю":Това са 39 000 ИТЕРАЦИИ НА АЛГОРИТЪМА В СЕКУНДА. Машина от 2Гхз може да направи 0.01 итерации на алгоритъм, ако всяка иска по 100 000 000 процесорни цикъла, защото има зад себе си 100-200 000 реда код на език на високо ниво в библиотеки, изчисления на хешове(за речници) и индекси в масиви, писане / четене от памет, операции по освежаване на паметта и т.н.. Явно не знаеш как работят процесорите и компютрите и каква е връзката между машинна инструкция и операция на високо ниво.
11:49 18.05.2026
20 грУЙО
Коментиран от #24, #28
11:52 18.05.2026
21 РЗС
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":точно заради това, че мога да направят 51 процента атака на всеки btc портфейл ще направи цената на стотинки. Това е главната причина да се купува btc, че не може да се хакне и да ти го вземат. Когато това стане цялото крипто няма да струва нищо. И да, всяка банкова сметка също може да се хакне, но ако има само едно устройство в света способно да го направи, то хакнатата банкова институция със сигурност ще заведе дела срещу китайците за кражба, а че някой ти е взел btc на кой му пука.
Коментиран от #27
11:59 18.05.2026
22 Колко и остава на вселената?
12:00 18.05.2026
23 Русофил
А за дървените кен ефи със ведро и снимка на педофила на вратата,...изобщо нема да говорим!
12:04 18.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хохо Бохо
12:32 18.05.2026
26 ОБЕКТИВЕН
До коментар #14 от "Фактъ":Пффххх... Аве откъде изпълзявате такива вее? Я първо иди в Китай! Западът е Трети свят спрямо Русия! А Китай е направо в друго измерение, непознато на науката...
Коментиран от #30, #31
12:45 18.05.2026
27 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "РЗС":Нямат интерес да го обезценят - докато банките са пълни с безотчетна кинта от която колкото и да гепиш по-обезценено няма как да стане :)
А и щом има 1 ще има и още скоро в някаква форма квантовите компютри ще са достъпни на свободния пазар и всеки хакер ще може да си вземе
12:50 18.05.2026
28 Вече са
До коментар #20 от "грУЙО":техмунисти
13:01 18.05.2026
29 Ами лошо
13:02 18.05.2026
30 Ходи ти
До коментар #26 от "ОБЕКТИВЕН":за чий го кибичиш тука...
13:02 18.05.2026
31 да си знаеш
До коментар #26 от "ОБЕКТИВЕН":Всякакви копанари сме виждали ама ти си специален случай :))) "Нигерия ,но със сняг" не идва от нищото :))
Коментиран от #32
14:43 18.05.2026
32 Нигериец
До коментар #31 от "да си знаеш":"Нигерия ,но със сняг" не идва от нищото :))
Така е не идва от нищото а идва от пропагандата с която са ти промили мозъка защото от твоето село навън не си излизал. Даже и в Нигерия да отидеш ще разбереш че ти живееш в кочина и нигерийците са много по-добре от теб нищо че не са в "клуба на богатите".
16:56 18.05.2026
33 Абя аз тези работи
17:42 18.05.2026