Windows 11 работи на устройства с Android (ВИДЕО)

Преди няколко дни ви информирахме, че Google разпространи първата версия на новата си операционна система Android 13, а разработчиците на приложения вече изглежда се забавляват с нея. Един от тях на име Дани Лин показа, че новата разработка на Google може спокойно да подкара последната версия Windows 11 Arm на смартфон Google Pixel 6. Смартфонът е оборудван именно с предвидената за разработчици операционна система – Android 13 DP1.

Worked on performance a bit and the Windows VM is actually really usable now, though there's still no graphics acceleration. CPU, I/O, and memory pressure are much better now. pic.twitter.com/it036Gx5Gt