Новите зарядни станции на Tesla ще поддържат двойно по-бързо зареждане

Още през 2020 година Tesla оповести плановете си да увеличи мощността на своите зарядни станции до 350кВ, което да ги постави наравно с някои от другите основни играчи на тези пазари. Сега хората на Мъск изглежда са преосмислили плановете си и ще увеличат още повече мощността на своите съоръжения.

Според информация на запалени Tesla ентусиасти, новите Superchargers V4 ще поддържат до 500kW зареждане и ще разполагат с изцяло нова форма и размери. Те ще бъдат по-малки, по-тънки и ще заемат по-малко площ от настоящите зарядни станции на марката.

As for the V4 design, it looks like Tesla will be using a different shell than the current V2 and V3 models.



While I have yet to determine the new shape, I was able to find the dimensions so that it can be compared to the current model. pic.twitter.com/QQhtDgHfCJ