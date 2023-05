Google пусна първа снимка на новия си смартфон

След като голяма част от характеристиките на новия евтин смартфон на Google – Pixel 7a бяха споделени в интернет, заедно с рекламни снимки и рендъри, ето че най-после и Google публикува първи кадър на своя смартфон. Снимката е доста замъглена и разкрива само малка част от горния ъгъл на устройството в задната част, както и камерата.

Кадрите са от рекламната кампания на компанията по случай премиерата на смартфона, която ще се състои на 11 май 2023 година. Това е втория ден от I/O конференцията на Google, която започва на 10 май. Очаква се тогава да видим и други устройства от технологичната компания, но към момента това все още не е потвърдено.

How to show excitement without shouting? Asking for a friend



Coming to @Flipkart on 11th May. pic.twitter.com/il6GUx3MmR