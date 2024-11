„Жената котка“ Джоселин Уилденщайн твърди, че никога не си е правила пластични операции

84-годишната Джослин Уилденщайн, известна като „жената котка“ заяви, че „никога не си е правила пластични операции и мрази ботокса“.

В интервю за The Sun, тя подчерта, че външният ѝ вид е напълно естествен.

„Не съм се подлагала на пластична операция, страхувам се от това, което може да се случи, а и не обичам да имам нещо тежко, понякога е малко тежко и ужасно", сподели тя, цитирана от DailyMail.

Джослин категорично отрича да е използвала ботокс или филъри, заявявайки, че тези интервенции причиняват подуване и не ѝ допадат. „Не харесвам ботокса. Пробвах само два пъти, но резултатите не бяха добри – лицето ми се поду“, разказа тя. Тя допълва, че нейни приятели също не са останали доволни от филърите.

Socialite dubbed the 'catwoman' Jocelyne Wildenstein claims she has 'never had plastic surgery and hates botox' after her dramatic transformation https://t.co/dvC4mJMzv9 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 28, 2024

Уилденщайн стана световноизвестна през 90-те години покрай нашумелия си развод с търговеца на изкуство Алек Уилденщайн. По това време нейният външен вид вече бе започнал да привлича вниманието на медиите, като мнозина предположиха, че се е подложила на многобройни пластични интервенции, вдъхновени от любовта ѝ към големите котки. Според статия на Vanity Fair от 1998 г., дори приятели на семейството твърдели, че Джослин се е стремяла към „котешки“ черти.

‘Cat woman’ Jocelyn Wildenstein has DENIED having extensive plastic surgery.



What do you think? pic.twitter.com/xdOCXuYbHG — Oli London (@OliLondonTV) November 3, 2024

Въпреки нейните твърдения, специалисти често коментират видимите промени във външния ѝ вид. Д-р Джери Чидестър, пластичен хирург, споделя в интервю, че Джослин вероятно е преминала през множество интервенции, включително фейслифтинг, блефаропластика (операция на клепачите), импланти за скули и брадичка, както и повтарящи се инжекции с дермални филъри. Той подчертава, че прекомерните процедури могат да доведат до усложнения, както физически, така и психологически.

Джослин често споделя ретро снимки в социалните мрежи, демонстрирайки естествената си красота от младежките години. Според нея тя винаги е изглеждала като Бриджит Бардо.

A candid photo from 1957 of Jocelyn Wildenstein, known as "Catwoman," alongside her recent appearance. pic.twitter.com/SIpwGFg6JN — Creepy (@creepydotorg) October 28, 2024

В едно от редките си признания обаче, тя споделя, че си е направила фейслифтинг по настояване на бившия си съпруг, който „не харесвал да бъде със стари хора“.

В заключение, д-р Чидестър обръща внимание на рисковете от многобройни интервенции. „Всяка процедура носи свои рискове, а комбинацията им може да доведе до сериозни усложнения, засягайки както външния вид, така и здравето на пациента. От съществено значение е да се уважава естествената структура на лицето“, казва той.