Активисти спират автономни таксите по странен начин (ВИДЕО)

Сан Франциско е градът, в който най-много компании за автономно шофиране тестват своите технологии, като Waymo и Cruise са най-често срещани по улиците на града. Понастоящем Cruise има право да таксува за взимане и оставяне на пътници без шофьор в ограничени райони на града през нощта между 22:00 и 6:00 часа. Waymo, от друга страна, може да предлага платени пътувания само когато в превозното средство присъства шофьор, отговарящ за безопасността.

И двете компании са поискали разрешение за разширяване на операциите за 24/7 платени пътувания навсякъде в града. Калифорнийската комисия за обществени услуги (CPUC) ще обяви решението си на 13 юли и всички очакват щатските регулатори да одобрят исканията. Това разтревожи както градските власти, така и активисти, които смятат автономните превозни средства за неудобство или, още по-лошо, за обществена заплаха. Докато местните власти пишат протестни писма, активистите предприемат по-крайни мерки.

От 6 юли група, известна като Safe Street Rebel, започна необичаен протест. Той се нарича "Седмица на конуса" и включва блокирането на автономните автомобили Cruise и Waymo с помощта на конуси. Тъй като всички автономни превозни средства спират при засичането на конус, то това изглежда като просто и ефективно решение за тяхното спиране. Активистите поставят конус върху капака на автомобила и дори създадоха термин за това си действие: "конусиране".

We can fight back.

The Fun Way- All you need is a cone and an empty AV. Gently place the cone on the hood- you just created a 🦄 & temporary traffic calming!



The Responsible Way- Tune into next week’s CPUC meeting (7/13) at 11am & give public comment. https://t.co/68bCc1Iliu pic.twitter.com/bVJpqVL0Ns