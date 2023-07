Tesla сглобява по един електромобил на 40 секунди в Китай (ВИДЕО)

Гигафабриката на Tesla в Шанхай може да произвежда Model 3 или Model Y на всеки 40 секунди, разказват от компанията в Twitter. Производствената скорост превъзхожда тази на Ford, които през януари 2023 г. заявиха в прессъобщение, че техният завод за пикапи в Диърборн, Мичиган, може да изкарва по един F-150 на всеки 49 секунди.

Клипчето беше споделено в туристическата рубрика на Шанхай, като дава възможност на зрителите да надникнат отвътре в Giga Шанхай. В един от кадрите работник на производствена линия обяснява как десетки роботизирани “ръце” работят в тандем на една станция, за да подобрят ефективността. В следващия клип работникът разказва как двойно подредените цехове организират производствените линии по ефективен начин.

