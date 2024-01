iPhone оцеля след падане от злополучния полет на "Аляска еърлайнс"

Полет 1282 на Alaska Airlines привлече вниманието на международната общественост, когато по време на излизатенето му по вътрешен маршрут между Портланд, Орегон, и Онтарио, Калифорния, панел на самолета Boeing 737 Max 9 внезапно се отдели, в резултат на което в кабината се понижи налягането и предмети бяха изсмукани във въздуха. Сред изхвърлените предмети е и iPhone, открит от Шейнатан Бейтс, дизайнер на игри и разработчик на .NET приложения, по време на разходка. Бейтс незабавно предал намерения телефон на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) - агенцията, която разследва инцидента.

Забележително е, че въпреки че е преживял силен удар от самолета на височина около 5000 метра, iPhone-ът е оцелял при падането. Единствената забележка е при порта за зареждане, вероятно след като смартфонът е бил засмукан, докато е бил зареждан.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024За модела Boeing 737 Max 9 някои авиокомпании, избират допълнителни седалки, което налага използването на повече врати за аварийни изходи. В този конкретен случай отлетелият панел е бил на мястото, където би трябвало да се намира вратата за авариен изход при самолети с увеличен брой места. Икономичното решение на Boeing за авиокомпаниите с по-малко места, като Alaska Airlines е да замени вратата за авариен изход с цял панел, който в случая изглежда не е закрепен достатъчно добре. Разследването на NTSB продължава и се очаква с напредването му да се появят допълнителни подробности за инцидента.