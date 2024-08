Ford представи електрически велосипеди в стила на Mustang и Bronco

Ford обяви партньорство с компанията за велосипеди N Plus за създаването на два нови електрически велосипеда, вдъхновени от легендарните модели Bronco и Mustang. Това съобщава The Verge.

Електрическият велосипед Bronco ще бъде предназначен за каране по трудни терени. Оборудван е с 750 W мотор, който осигурява 85 Нм въртящ момент и двойна амортисьорна система "GOAT" ("Goes Over Any Type of Terrain").

Велосипедът, който имитира всъдеходите Bronco и е предназначен за движение в пресечена местност, може да достигне скорост до 45 км в час и има пробег до 96 км с едно зареждане на батерията.

Mustang e-bike е представен в две версии: стандартна и лимитирана серия в чест на 60-годишнината на модела Mustang. И двата велосипеда имат сходни спецификации с електровелосипеда Bronco, на по-скоро ориентирани към асфалтови пътища.

Електрическите велосипеди ще се предлагат изключително чрез дилърите на Ford. И двата велосипеда са оборудвани с четирибутални спирачки и LCD дисплеи, които показват текущата скорост, нивото на батерията и оставащия път.

Електрическият велосипед Bronco започва от $4 500, докато електрическият велосипед Mustang започва от $4 000. Велосипедите могат да бъдат поръчани предварително на сайта на компанията, а доставките се очакват до края на годината.