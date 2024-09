Пореден автомобилен производител влиза в света на смартфоните

Брандът Lynk & Co на Geely ще навлезе на пазара на смартфони с предстоящото пускане на Lynk & Co Phone Pro, разработен в партньорство с Meizu. Този ход отразява нарастващата тенденция сред производителите на автомобили да интегрират автомобилната и смартфон технологията за по-безпроблемно потребителско изживяване.

Очаква се Lynk & Co Phone Pro да разполага с 24 мм широкоъгълна камера с бленда f/1,9, подобно на Meizu 20. Други потенциални характеристики включват 6,55-инчов екран, 50 MP камера, до 12 GB RAM и чипсет Snapdragon от най-висок клас.

Сътрудничеството между Lynk & Co и Meizu е установено след придобиването на Meizu от Geely през 2022 г. Това партньорство доведе до разработването на информационно-развлекателната система Flyme Auto, която в момента е включена в различни автомобили на Geely, включително Lynk & Co 08.

Очаква се Lynk & Co Phone Pro да бъде пуснат на пазара заедно с електрическия седан Lynk & Co Z10, което допълнително ще затвърди присъствието на Lynk & Co на автомобилния и технологичния пазар.