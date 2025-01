Тествахме Samsung Galaxy S25 Ultra - смартфонът, който променя индустрията

Само преди седмица Samsung представи новите си смартфони от серията S25 по време на превърналото се в традиционно Galaxy Unpacked събитие. Както и миналата година, освен смартфоните в лицето на Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra, събитието демонстрира и най-новите иновации в областта на изкуствения интелект, който тази година е издигнат на още по-високо ниво.

Преди да стигнем до изкуствения интелект и ползите му в ежедневието, ще започнем с първото нещо, което прави впечатление, а именно дизайнът на смартфона. На пръв поглед и особено за тези, които не следят Samsung отблизо, новият S25 Ultra е подобен на своите предшественици със своята правоъгълна форма. На практика, обаче, смартфонът вече е със закръглени ръбове в четирите ъгъла, което го прави много по-удобен при ежедневна употреба. По отношение на теглото, устройството е с 15 грама по-леко от преди, които вероятно няма да усетите, ако не държите предшественика му в другата си ръка. Подобно нещо бихме казали и за дебелината, която е с 0.4мм по-малка от тази при S24 Ultra.



Отваряйки кутията на S25 Ultra, бивате посрещнати от гърба на смартфона, който може да бъде в цвят Titanium Silver Blue , който тествахме ние и White Silver, и двата с матов завършек. Страните използват титаниева рамка с нова структура, която според Samsung е по-издръжлива на износване при ежедневна употреба, а в долната ѝ част откриваме порт за зареждане, слот за SIM карта и място за S Pen, която стилно се предлага в същия цвят в който сте поръчали и вашия смартфон.

Както всяка година, така и сега, дисплеят е мястото, където Samsung няма конкурент и тази година можем да кажем, че това отново е актуално. S25 Ultra предлага 6.9-инчов Dynamic AMOLED дисплей с Quad HD+ резолюция и пикова честота от 2600 нита. Зад всички тези цифри и сложни словосъчетания се крие изключително ярък дисплей с контрастни цветове и защита от най-новото стъкло на Corning – Gorilla Armor 2. Пиковата честота е 120 Hz, а тази година от Samsung са подобрили и антирефлексното покритие, защитавайки по-добре очите на ползвателите, особено при ниска осветеност.

Преминавайки към вътрешността на устройството или използвайки автомобилен жаргон, това което се крие под капака му, там можем да открием процесор Snapdragon 8 Elite, специално разработен за Galaxy S25 Ultra. Освен новия чип, инженерите са подобрили и охлаждането с 40%, което със сигурност ще се хареса на геймърите и тези, които обичат да използват телефона си на плажа в горещите летни дни. Според данните на корейците, производителността е подобрена с над 30%, а ако трябва да бъдем честни, ние не успяхме да затрудним телефона с нито едно от приложенията, които използваме на ежедневна база или някое от най-новите заглавия при игрите.

Смартфонът пристига с инсталиран One UI7, но нещото което е по-интересно и всъщност стои в основата на тазгодишните модели е подобрената работа на изкуствения интелект. Започваме с може би най-полезното в ежедневието – Now Brief и Now Bar. Тези две функции ви предлагат систематизирано съдържание за всичко най-важно от деня, това което се е случило или предстои да се случи. Now Bar ви представя уведомления за най-важните събития, като например билет за полет, резултати от мачове и други, докато Now Brief допълва тази информация с обобщен поглед върху новините от деня, важните събития, които ви предстоят през следващите часове, данни за пътувания и други от вашата дневна рутина.

Освен тези функции, Samsung с помощта на Google представя и Gemini Live, което ви позволява да използвате камерата на смартфона, за да получавате информация за всичко, което ви заобикаля в реално време. Cross App Action пък ви позволява да задавате команди за различни функции с повече действия. За съжаление, за момента работата на тези функции е ограничена до използването на само три езика, един от които е английския.

За феновете на фотографията и видеографията, Galaxy AI предлага и Generative Edin, който позволява лесната корекция на снимки, като изрязване на обекти или други. Portrait Studio ви дава възможност за лесната направа на карикатури, рисунки или скици от снимки, а Audio Eraser усъвършенства звука във видеата, като ви дава възможност да изчиствате излишни шумове или да давате приоритет на някои от тях по избор.

Що се отнася до камерите, основният сензор е 200MP с 2-кратен оптичен зуум, който се допълва от 50MP и 10MP телефото обектив. За ултрашироките кадри се грижи новата 50MP сензор, а в предната част е разположен допълнителен 50MP сензор за селфита. Както и до сега, камерите са на изключително високо ниво, а възможността за 100-кратно увеличение ви дава възможност да заснемете обекти, които са на значително разстояние от вас, без това да жертва качеството в повечето случаи. Освен сензорът, за това грижи и софтуер, който допълнително изчиства кадрите от шума, а също така подобрява значително и осветеността при нощна фотография. За професионалистите е включена и виртуална бленда, която позволява да избирате колко замъглен да бъде фонът зад вас, пресъдавайки усещането на кадър направен с професионален фотоапарат. За любителите на видеото вече е наличен Samsung Log, който дава възможност за допълнителна обработка на цветовете в постпродукцията.



​

Завършваме с батерията, която през тази година е с капацитет от 5000мАч и поддържа зареждане с до 45W с кабел и 15W при безжично зареждане. При интензивно използване и товарене на смартфона, в края на деня зарядът на батерията показва около 30%, което макар да не бъде достатъчно за пълноценно боравене с него на следващия ден, може да бъде повишено с около 60% в рамките на 30 минути.

Заслужава ли си ъпгрейдът към Galaxy S25 Ultra? Това вероятно е въпросът на който всеки търси отговор, четейки този текст. Краткият отговор е – да и то не заради заоблените ръбове , които правят смартфона много по-удобен или заради по-леката конструкция, а заради всички AI инструменти, които улесняват боравенето в ежедневието. Подобрените камери и дисплей, също са допълнение, което си струва да отбележим в сравнение дори с миналогодишния модел, а към всичко това добавяме и функциите, които ще бъдат добавени в света на AI през следващите години.