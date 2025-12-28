Новини
  Тема: Украйна

Тръмп: Не осъждам украинските атаки в Русия. Киев ще получи силни гаранции за сигурност ВИДЕО

28 Декември, 2025 20:49, обновена 28 Декември, 2025 22:17

Започнаха разговорите между американския президент и Володимир Зеленски във Флорида

Тръмп: Не осъждам украинските атаки в Русия. Киев ще получи силни гаранции за сигурност ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Василена Петрова Василена Петрова

Започнаха разговорите между президентите на Украйна и САЩ Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго, резиденцията на американския президент във Флорида.

"Ще има много силни гаранции за сигурност за Украйна. Намираме се в последния етап на преговорите. Това или ще спре, или ще продължи много дълго време. Смятам, че Украйна също е извършила няколко много силни атаки и не осъждам това. Имаше експлозии в различни части на Русия", заяви Доналд Тръмп преди началото на срещата.

Още новини от Украйна

„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година и ние правим всичко възможно, за да гарантираме това, но дали решенията ще бъдат взети зависи от нашите партньори“, написа Зеленски в своя Telegram канал преди разговорите. Той планира да обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност за Киев от САЩ и Европа, план за възстановяване на Украйна и други важни въпроси.

В началото на срещата президентите на САЩ и Украйна издадоха съвместно изявление до медиите на стъпалата на Мар-а-Лаго. Тръмп заяви, че вижда сериозен ангажимент както от Путин, така и от Зеленски и че самите мирни преговори са навлезли в последния си етап. Според американския лидер, той в момента не определя твърд краен срок за сключване на сделка, отбелязвайки, че неговият „личен краен срок е прекратяването на конфликта“.

Тръмп потвърди, че страните планират да сключат „силно“ споразумение относно гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ и Европа. „И това ще донесе и значителни икономически ползи за Украйна. Има много за възстановяване, много за спечелване“, подчерта той. Американският президент изрази предпазлив оптимизъм още преди срещата, предполагайки, че преговорите във Флорида биха могли да доведат до финализиране на проект на споразумение.

В отговор на въпроси на репортери, Зеленски от своя страна потвърди, че на срещата ще бъдат обсъдени и териториални въпроси. Той заяви, че 90% от ревизирания 20-точков мирен план, формулиран от американските и украинските преговарящи, вече е изпълнен.

Разговорите продължиха при закрити врати в трапезарията на резиденцията на Тръмп. От американска страна, освен самия президент, на срещата присъстват неговият зет Джаред Къшнър, специалният пратеник Стив Уиткоф, началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс и нейният заместник Стивън Милър, държавният секретар Марко Рубио, секретарят на Пентагона Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и федералният комисар по обществените поръчки Джош Грюенбаум, който според CNN е присъствал на разговорите с Русия миналата седмица. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който участва в първата среща със Зеленски, завършила с разгорещен спор, не присъства на настоящите разговори.

Украинската страна на масата за преговори представляват Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за национална отбрана и сигурност (СНБО) Рустем Умеров, началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрий Хнатов, министърът на икономиката Андрий Соболев, първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и съветникът в президентската администрация Александър Бевз.

Това е четвъртото посещение на Зеленски в Съединените щати по време на втория мандат на Тръмп. Предишните три се състояха през февруари, август и октомври. Последния път, на 18 октомври, украинският президент се опита да си осигури ракети Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) от Вашингтон, но Тръмп отговори, че Съединените щати се нуждаят от тези оръжия.

Happening Now—President Trump welcomes Zelensky to Mar-a-Lago… pic.twitter.com/Meye6YMuUu

— Dan Scavino (@Scavino47) December 28, 2025

От своя страна Зеленски благодари за гостоприемството и изрази надежда, че срещата ще доведе до мир възможно най-скоро. Това е първото посещение на украинския президент в „Мар-а-Лаго“. Разговорите се проведоха в присъствието на високопоставени представители от двете страни, включително държавния секретар Марко Рубио, специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и генерал Дън Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер на САЩ.

Украинската делегация седна отляво на масата, а американската - срещу тях. Тръмп подчерта важната роля на европейските партньори и готовността за бързо постигане на решение, като отново увери, че „имаме основата на сделка, която е добра за Украйна и за всички“.

Trump’s meeting with Zelensky continued behind closed doors.

The U.S. president asked journalists to “get something to eat”
United24 pic.twitter.com/BUaF87OM0L

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 28, 2025


