Тръмп: Не осъждам украинските атаки в Русия. Киев ще получи силни гаранции за сигурност ВИДЕО

Започнаха разговорите между президентите на Украйна и САЩ Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго, резиденцията на американския президент във Флорида.
"Ще има много силни гаранции за сигурност за Украйна. Намираме се в последния етап на преговорите. Това или ще спре, или ще продължи много дълго време. Смятам, че Украйна също е извършила няколко много силни атаки и не осъждам това. Имаше експлозии в различни части на Русия", заяви Доналд Тръмп преди началото на срещата.
„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година и ние правим всичко възможно, за да гарантираме това, но дали решенията ще бъдат взети зависи от нашите партньори“, написа Зеленски в своя Telegram канал преди разговорите. Той планира да обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност за Киев от САЩ и Европа, план за възстановяване на Украйна и други важни въпроси.
В началото на срещата президентите на САЩ и Украйна издадоха съвместно изявление до медиите на стъпалата на Мар-а-Лаго. Тръмп заяви, че вижда сериозен ангажимент както от Путин, така и от Зеленски и че самите мирни преговори са навлезли в последния си етап. Според американския лидер, той в момента не определя твърд краен срок за сключване на сделка, отбелязвайки, че неговият „личен краен срок е прекратяването на конфликта“.
Тръмп потвърди, че страните планират да сключат „силно“ споразумение относно гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ и Европа. „И това ще донесе и значителни икономически ползи за Украйна. Има много за възстановяване, много за спечелване“, подчерта той. Американският президент изрази предпазлив оптимизъм още преди срещата, предполагайки, че преговорите във Флорида биха могли да доведат до финализиране на проект на споразумение.
В отговор на въпроси на репортери, Зеленски от своя страна потвърди, че на срещата ще бъдат обсъдени и териториални въпроси. Той заяви, че 90% от ревизирания 20-точков мирен план, формулиран от американските и украинските преговарящи, вече е изпълнен.
Разговорите продължиха при закрити врати в трапезарията на резиденцията на Тръмп. От американска страна, освен самия президент, на срещата присъстват неговият зет Джаред Къшнър, специалният пратеник Стив Уиткоф, началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс и нейният заместник Стивън Милър, държавният секретар Марко Рубио, секретарят на Пентагона Пийт Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и федералният комисар по обществените поръчки Джош Грюенбаум, който според CNN е присъствал на разговорите с Русия миналата седмица. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който участва в първата среща със Зеленски, завършила с разгорещен спор, не присъства на настоящите разговори.
Украинската страна на масата за преговори представляват Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за национална отбрана и сигурност (СНБО) Рустем Умеров, началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрий Хнатов, министърът на икономиката Андрий Соболев, първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и съветникът в президентската администрация Александър Бевз.
Това е четвъртото посещение на Зеленски в Съединените щати по време на втория мандат на Тръмп. Предишните три се състояха през февруари, август и октомври. Последния път, на 18 октомври, украинският президент се опита да си осигури ракети Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) от Вашингтон, но Тръмп отговори, че Съединените щати се нуждаят от тези оръжия.
Happening Now—President Trump welcomes Zelensky to Mar-a-Lago…
От своя страна Зеленски благодари за гостоприемството и изрази надежда, че срещата ще доведе до мир възможно най-скоро. Това е първото посещение на украинския президент в „Мар-а-Лаго“. Разговорите се проведоха в присъствието на високопоставени представители от двете страни, включително държавния секретар Марко Рубио, специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и генерал Дън Кейн - председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер на САЩ.
Украинската делегация седна отляво на масата, а американската - срещу тях. Тръмп подчерта важната роля на европейските партньори и готовността за бързо постигане на решение, като отново увери, че „имаме основата на сделка, която е добра за Украйна и за всички“.
Trump's meeting with Zelensky continued behind closed doors.
The U.S. president asked journalists to "get something to eat"
United24 pic.twitter.com/BUaF87OM0L
1 Последния Софиянец
Коментиран от #58, #87, #93
20:57 28.12.2025
4 Ще го помилва
20:58 28.12.2025
5 Пич
- Тръмп ме изрита три пъти , след това ми даде две нахапани пържоли ! Какво ли означава ?!
20:59 28.12.2025
6 Тръмп уверява
21:00 28.12.2025
7 Механик
Дааа, мъдро... И комшията каза, че или утре ще вали, или пък няма да вали. Много е мъдър и винаги познава.
Коментиран от #98
21:00 28.12.2025
8 може би можете
21:00 28.12.2025
9 Невероятни т паци
Още по-малко любимият ви наркоман.
21:01 28.12.2025
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #29
21:01 28.12.2025
11 Да бе
21:01 28.12.2025
15 Горски
Коментиран от #18
21:05 28.12.2025
17 По точно
До коментар #13 от "Цитирам един съмишленик":Руската армия е един тотален резил. Нападат на магарета и коне! Жалка история!
Коментиран от #20, #22, #23, #26, #65, #66
21:09 28.12.2025
21 Факти
21:12 28.12.2025
22 На български език се пише
До коментар #17 от "По точно":"по-точно". Иначе, без тире значението е на къра, откъдето е твоя произход.
21:12 28.12.2025
24 Разговорът на Тръмп с Путин
21:14 28.12.2025
25 Данко Харсъзина
21:15 28.12.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "По точно":Това "по точно" щото си от ПО ПЕЙКИТЕ ли е или щото си от ПО- НЕГРАМОТНИТЕ 🤔
21:15 28.12.2025
27 Факт
До коментар #13 от "Цитирам един съмишленик":Много възбудителни сте пили!
21:18 28.12.2025
29 Анонимен
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Не съм сигурен!
21:19 28.12.2025
30 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:21 28.12.2025
32 Рублевка
Коментиран от #33
21:23 28.12.2025
33 Факт
До коментар #32 от "Рублевка":Няма човек, който да няма страх от нищо!
Коментиран от #35
21:26 28.12.2025
34 дедо
Коментиран от #64
21:28 28.12.2025
35 Рублевка
До коментар #33 от "Факт":Абсолютно вярно. Затова зеЛенски не се завръща в Украйна, а клипчетата си ги снима в Полша. Това не е страх, а проява на разум.
21:28 28.12.2025
36 Факти
21:31 28.12.2025
37 Абсолютно вярно!
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Европа е мароканска колония.
21:32 28.12.2025
38 Рублевка
До коментар #36 от "Факти":САЩ имат друга тактика на военните действия. Първо нанасят удари по радарите. След това бомбени килими по населението и атомни удари. Накрая противникът изпраща делегация за подписване на капитулацията. Пехота не се използва от много години.
Коментиран от #42
21:35 28.12.2025
40 Тези клюки в селската кръчма
До коментар #36 от "Факти":ли ги чу? И за по-достоверно ги нарече "факти".
Тотално опростачване на територията.
21:41 28.12.2025
41 дзън си
До коментар #3 от "си дзън":Значи има бая да чакате...
21:41 28.12.2025
42 Факти
До коментар #38 от "Рублевка":А тактиката на Путин е да дава безброй жертви и да се движи със скоростта на градински охлюв. Разбрах.
Коментиран от #45
21:42 28.12.2025
43 зевзек
Коментиран от #47, #48
21:43 28.12.2025
44 Републиканец
21:43 28.12.2025
45 Експерт
До коментар #42 от "Факти":Тръмпоча нема да пусне зеленото да си оди докато не му изчисти нужниците у вилата.
21:44 28.12.2025
46 Кольо
21:45 28.12.2025
47 Знаещ
До коментар #43 от "зевзек":Войната ще продължи, колкото решат руснаците. Факт.
Коментиран от #49, #51, #60, #69
21:45 28.12.2025
48 Колко години??
До коментар #43 от "зевзек":Догодина от Украйна цялото население ще избяга. Сега там има-няма 15 милиона.
21:46 28.12.2025
50 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #36 от "Факти":А колко години се мъчиха щатите с Виетнам...?!
И накрая се прибраха,победени,с подвита опашка...!
Коментиран от #53
21:50 28.12.2025
51 Факти
До коментар #47 от "Знаещ":Не, войната ще продължи колкото решат украинците. Путин искаше да приключи бързо и затова го нарече СВО. Всичко от година нагоре е война. Има и по-кратки войни разбира се, но няма "операция", която се точи повече от няколко месеца. Мераците на Путин за бърза победа бяха попарени. Изходът от войната не е в неговите ръце. Всичко зависи от Тръмп дали ще го спаси или не.
21:51 28.12.2025
52 Републиканец
21:52 28.12.2025
53 Факти
До коментар #50 от "Ко речи...,Ко...?!":САЩ дадоха 58 хиляди жертви за 20 години във Виетнам. Путин дава толкова жертви за няколко месеца. САЩ направиха грешка във Виетнам, но грешката на Путин в Украйна е много по-голяма.
Коментиран от #56, #59
21:53 28.12.2025
54 Вова
21:54 28.12.2025
55 зевзек
21:54 28.12.2025
56 Няма начин
До коментар #53 от "Факти":Украйна не е Виетнам. Там живеят милиони етнически руснаци и има милиони смесени бракове. Затова не се извършват удари с ядрено оръжие, както в Япония и бомбени килими, както във Виетнам. Целта е да се отсеят нацюгите от мирното население. След ВСВ това е продължило 10 години.
Коментиран от #82
21:57 28.12.2025
57 По време на срещата със Зеленски
Коментиран от #63
21:59 28.12.2025
58 Дедо ви...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами съветниците на зельо го посъветвали да се откаже от срещата с Тръмп поради опасение от втори голям скандал.....?!?!?!
21:59 28.12.2025
59 Механик
До коментар #53 от "Факти":А колко жертви дават ВСУ? Последните 4-5 размени на убити бойци се наблюдава една стабилна тенденция 1000 укри срещу 60 руски? М?
Коментиран от #61
21:59 28.12.2025
60 Раша ,ако имаше power
До коментар #47 от "Знаещ":Путлер нямаше да проси войници и ракети от Северна Корея...Затова 4 години не може да превземе целия Донбас.
22:02 28.12.2025
61 Дедо ти ...
До коментар #59 от "Механик":В момента в Русия има над 20 000 пленени укробандери от които около 2 000 жени
Коментиран от #97
22:03 28.12.2025
62 Масата
22:09 28.12.2025
64 Февруари 2026
До коментар #34 от "дедо":Започва запомнете!!!!!
22:11 28.12.2025
65 Голям резил и жалка работа!
До коментар #17 от "По точно":Да не знаеш как се пише... ,,По-точно"...!
22:11 28.12.2025
67 Републиканец
22:12 28.12.2025
68 21:35 По време на разговор с Тръмп
В отговор Тръмп е заявил, че това е наистина така и мястото е "много подходящо за сключване на сделки."
Коментиран от #73
22:14 28.12.2025
69 Нищо не знаеш
До коментар #47 от "Знаещ":като гледам . Раша е в будна кома...
"Бригаден генерал Андрий Билецкий, основател на батальон "Азов":
"За първи път от дълъг период, през последните месеци, според всички разузнавателни данни, включително от западните съюзници, попълването на руските въоръжени сили не надвишава загуба. "
"Ние и руснаците сме като боксьори в 12-ия кръг. Мислим си за състоянието и умората като: "Сега ще срина, това е. "Но аз мисля, че руснаците са в почти същото състояние. "
"Русия е в катастрофална ситуация във всички основни видове оръжия, бронирана техника, артилерийски системи и др. Д. »
"В момента руснаците са много по-успешни в извършването на въздушни удари по Украйна, отколкото на фронтовата линия. "
Коментиран от #81
22:16 28.12.2025
70 Гончар Романенко
.... Нима?! :))
22:21 28.12.2025
72 Още от същото
22:22 28.12.2025
73 Републиканец
До коментар #68 от "21:35 По време на разговор с Тръмп":Зеленски си е купил в САЩ имение, което е по-голямо от Мар-а-Лаго и трето по големина в САЩ. Тръмп по сравнение с него е бедняк.
22:23 28.12.2025
74 Е как бе Тръмп?
22:23 28.12.2025
75 Прогноза ,накратко
22:24 28.12.2025
76 Ръждива копейка
Коментиран от #78, #94
22:25 28.12.2025
77 000
22:25 28.12.2025
78 От Европа
До коментар #76 от "Ръждива копейка":Запазил съм си място до един турски бакалин. Изхвърля гнили картофи и ръждиви консерви. И ти се ориентирай навреме, защото еврото иде а с него иде глад.
22:28 28.12.2025
79 Дайджест
Коментиран от #89
22:29 28.12.2025
80 Име
22:35 28.12.2025
81 Недей тъй
До коментар #69 от "Нищо не знаеш":Центаците като чуят "Азов", изпадат в екстаз и получават оргазъм. Къде е Азовско море? В Русия. Азов са само мокри сънища на нацюгите.
22:35 28.12.2025
82 Моряка
До коментар #56 от "Няма начин":Да,още 10 години Съветския съюз не е можал да се справи с украинските националисти,владеещи горите.Накрая Хрушчов им дава амнистия,част от тях влизат в КПСС,правят кариери и създават сегашното поколение нацисти.Проблема с изтребването им изглежда неразрешим.Нужни са нови технологии.По хуманни.Например съвременна,модерна безболезнена кастрация с висока производителност.
22:38 28.12.2025
83 Осведомен
Първите бройки се очаква да бъдат предадени на Украйна за реални бойни тестове през януари–февруари 2026 г.
Коментиран от #88
22:40 28.12.2025
84 Анонимен
22:42 28.12.2025
85 Не знам каква игра
22:44 28.12.2025
86 Евреина Кобзон
Евреина ШАЛОМОВИЧ
Пак обаче Камуфлажните Дрехи .
И всички Умряха от Смях .
Кога е стъпвал на Фронта Бункерния МУДАК ПУЧИН
Че да се облича Като Камуфлажно Чучело .
Коментиран от #92
22:44 28.12.2025
87 Фрост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":по-фрост, по-по фрост, по-по-по фрост, по-по-по-най фрост, по-най-най фрост, най-най-най фрост, Последният Софиянец.
22:46 28.12.2025
88 Невероятни т паци
До коментар #83 от "Осведомен":Първо бяха Абрамсите, след това Ф-16 и какво ли не.
Най-големи циркове правихте тук когато си измисляхте, че САЩ щели да дадат Томахавките на бандеровците.
Не осъзнаваш ли, че ставаш смешен?
Коментиран от #90
22:46 28.12.2025
89 Като Тигри
До коментар #79 от "Дайджест":Ама Книжни.
Даже Рижавия им го каза .
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
22:46 28.12.2025
90 Да и затова
До коментар #88 от "Невероятни т паци":Липсват
Над Милион и 500 хиляди Могилници.
Наистина няма ефект .
Просто Движуха .
Коментиран от #91
22:49 28.12.2025
91 Тази бройка със санитарите на Карлуково
До коментар #90 от "Да и затова":ли я измислихте?
22:50 28.12.2025
92 Дредд
До коментар #86 от "Евреина Кобзон":Не се коси дедо пусни си едно порно и легай да спиш.
22:51 28.12.2025
93 Смешник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те така винаги го посрещат Преди това го посрещаха Ермак и екипажа на самолета Чичо Дончо го смята за свой послушник
22:51 28.12.2025
95 Иван
22:54 28.12.2025
96 Ти си изключителен интелект
До коментар #94 от "Жоро Мазния":Тройкаджия от училището на бавноразвиващи се.
Важното е, че целиш клавишите на компютъра.
22:54 28.12.2025
97 Баба ти
До коментар #61 от "Дедо ти ...":Не са 20
200 Хиляди са .
Пак си объркал Сметките .
22:54 28.12.2025
98 Дядо ви
До коментар #7 от "Механик":В интерес на истината, това е поредната заплаха към руснаците, че ако не "клекнат", американците ще подържат войната дълго. Проблема е че досегашните заплахи не произведоха никакво впечатление в Москва, макар и да бяха доста по-бомбастични. Още повече, че в момента руската войска направо гази западната.
22:55 28.12.2025
100 В В.П.
22:57 28.12.2025