Прецедент в Румъния: публичният дълг на страната прехвърли прага от 60 процента от БВП

Публичният дълг на Румъния е нараснал през ноември 2025 г. до 60,2 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщават румънските медии, като се позовават на данни на Министерството на финансите, предаде БТА.
Преминаването на прага от 60 процента от БВП на публичния дълг е прецедент за Румъния, посочва телевизия Диджи 24 и припомня, че това е прагът, предвиден в европейските договори и в критериите за присъединяване към ЕС.
Същевременно румънската икономика влезе в техническа рецесия – състояние, при което БВП регистрира спад в реално изражение в продължение на две последователни тримесечия в сравнение с предходните периоди.
Данните на Министерството на финансите показват, че през ноември 2025 г. дългът е нараснал до 1,121 млрд. леи от 1,116 млрд. леи през предходния месец. Дългът през ноември е достигнал 60,2 процента спрямо 60 на сто през август.
Икономическият анализатор Адриан Негреску коментира пред Диджи 24, че на фона на забавянето на икономиката изплащането на дълга се превръща в голям проблем, тъй като само през 2026 г. Румъния ще трябва да внесе 30 млрд. евро в сметката по дълга, която нараства всеки месец.
Негреску отбеляза, че Румъния продължава да взема заеми, главно за да покрива текущите разходи на държавата. „Задлъжняваме много, за съжаление не заради инвестиции, а за пенсии, заплати и други социални разходи, докато лихвите по заемите, които взема Румъния, продължават да са много високи“, посочи анализаторът.
Според него решението е намаляване на разходите на държавата и преструктуриране на държавния апарат.
Правителството, оглавено от премиера Илие Боложан, прие два пакета с мерки за икономии и е подготвило трети, но съкращенията се посрещат с протести и социално недоволство.
Анализаторът Адриан Негреску предупреди, че при липсата на реформи и ориентиране на заемите към инвестиции, които да генерират икономически растеж, публичният дълг може да достигне и 70 процента от БВП през следващите години, което ще постави под въпрос платежоспособността на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оги
Коментиран от #21, #32, #43, #67
13:27 17.02.2026
2 Загадка
13:27 17.02.2026
3 Еликтричар
13:30 17.02.2026
4 масово крадене
13:32 17.02.2026
5 Клуба на богатите
13:34 17.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Инсталирания от краварите
13:34 17.02.2026
8 Тома
13:35 17.02.2026
9 Анонимен
13:35 17.02.2026
10 Да пращат още помощи
13:35 17.02.2026
11 Владимир Путин, президент
Все утануло....
Коментиран от #70
13:35 17.02.2026
12 Сталин
13:36 17.02.2026
13 Летописец
13:38 17.02.2026
14 Българин 🇧🇬
13:40 17.02.2026
15 Симо
Естествено при унищожена и неработеща икономика социалната издръжка на населението е проблем!!! Нашата страна е на същото дередже!!!! В мига в който секнат или намалеят сумите по издръжка от печатницата на ЕС и гълтаме вода.
Всичко това нашите западни "приятели" и "другари" го постигнаха с методично унищожение на съществуващите икономики и превръщането ни в зависими паразити, на който могат да върнат кранчето във всеки момент и да ни оставят да се избием по магазините за последните консерви.
Това ни чака и нас и румънците по пътя по който сме тръгнали.
13:48 17.02.2026
16 реки от пари скоро тук
13:54 17.02.2026
17 Професор
Коментиран от #28, #48, #68
14:10 17.02.2026
18 редник
Хм, а злите езици нашепват, че Чаушеску им остави 0 (нула) дълг...
14:12 17.02.2026
19 дончичо
Ту-тууууу
14:17 17.02.2026
20 Продължаваме Промяната
14:26 17.02.2026
21 12345
До коментар #1 от "Оги":И в България е така, взимаме постоянно дълг за да плащаме стария, междувременно дългът ни расте всяка година. Така е в клуба на богатите, живее се от заем до заем.
14:29 17.02.2026
22 Демократ
Затова го убиха.
14:31 17.02.2026
23 Никой
Имаме си гадости и ние в България.
Коментиран от #44
14:34 17.02.2026
24 Нашия
Румънците са по-голяма държава и имат газ и производство.
Ние си имаме мафия.
14:35 17.02.2026
25 Движение нагоре-надолу...
После станахме последни-след тях.
Сега да не би пак да мръднем малко нагоре-преди Румъния...?!
Знам ли...?!
14:35 17.02.2026
26 хаха
Значи бедните румънци ще фалират, ама богатите с бая по-висок дълг някак си няма шанс да фалират? После дали да се чудим защо примерно холандците гласуваха в долна камара от 2028 да има данък нереализирани печалби от акции, койни и други активи от 36%? Т.е. вече се чудят как да национализират активите на хората- ако имаш спестявания в акции, купени за 100000, и сега са вече на цена на борсата 200000, дължиш 36000 и трябва да си продаваш акции, за да платиш данъка, който е над средния в страната след данъци.
Коментиран от #29
14:36 17.02.2026
27 УдоМача
14:38 17.02.2026
28 До професора
До коментар #17 от "Професор":Боко не е изплатил никакъв дълг. Със Шиши теглят нови.
Олигархията имате евраци, но я питай работещите бедни.
Те са 80% от българите.
14:38 17.02.2026
29 УдоМача
До коментар #26 от "хаха":Шса сетишшшшшшшш!!
14:39 17.02.2026
30 бай Бончо
Коментиран от #54
14:45 17.02.2026
31 Някой да обясни
Коментиран от #47
14:46 17.02.2026
32 Да да
До коментар #1 от "Оги":Добре сте шарените, финансирани от чужди нпо - та, обикновения българин е зле.
14:47 17.02.2026
33 колко добре казано
14:49 17.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 глупусти
До коментар #34 от "Чакай малко де!":Шефа не е казвал такова нещо. Каза да се спасяваме.
14:55 17.02.2026
36 И тези
14:55 17.02.2026
37 абе нали
14:57 17.02.2026
38 Евродебил
Коментиран от #40
14:57 17.02.2026
39 Здрасти
Коментиран от #41, #71
14:58 17.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 имат
До коментар #39 от "Здрасти":Румъния е 35 милиона човека.
Коментиран от #66
14:59 17.02.2026
42 Глупости
15:04 17.02.2026
43 ние сме си добре!
До коментар #1 от "Оги":Ами вярно си е, поне засега. Какво ни е зле в момента? Най-лошото едва сега започва. След 8-10 години, България ще е 80-90% дълг към БВП.
Коментиран от #51, #55
15:04 17.02.2026
44 Даже
До коментар #23 от "Никой":и ЛЕВРО !
15:07 17.02.2026
45 Пратете
15:07 17.02.2026
46 Миндич
15:08 17.02.2026
47 Българин
До коментар #31 от "Някой да обясни":На еврейските банки.Който ти е дал заема той управлява държавата ти,назначава президенти,министър председатели и ти кове законите.
15:09 17.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 глупусти
До коментар #43 от "ние сме си добре!":Нали апокалипсиса започна още след нова година?
15:15 17.02.2026
52 Българин
До коментар #50 от "град КОЗЛОДУЙ":Ааааа,аз съм умен,ще си вържа топките на възел и чер аман от професори.
15:18 17.02.2026
53 Робокоп
До коментар #49 от "оня с коня":Ти уби ли бай Тошо като румънците Чаушеску.
Румънците се гордееха с малко по-високи доходи от нас и с екстремно производство но май им омекнаха краката и сега вдигат данъци, зазимяват доходи и цените им хвърчат повече от нашите! Иначе са горди с леята?
15:21 17.02.2026
54 Митко
До коментар #30 от "бай Бончо":Според данни на БНБ брутният външен публичен дълг на България през 1989 г. е 10,6 милиарда щатски долара. Събрани външният и вътрешният държавен дълг правят приблизително 21,9 млрд. щатски долара брутен държавен дълг.
Коментиран от #56
15:30 17.02.2026
55 Истината е нужна
До коментар #43 от "ние сме си добре!":1.Държавният дълг у нас е 28%!
2.Българите никога не са били по-богати от 1878г до днес...депозити над 56 млрд.€!
3. Данъците са най-ниски в ЕС!
4. Нужна е тотална реформа в администрацията, полицията и службите. Заплатите на депутати и министерства, комисии и др. - ЗАМРАЗЕНИ, а на държавните чиновници увеличение макс.10%...както пенсиите се вдигат по Швейц.правило с 7,8%!
5.Реформи в Съдебна власт, Прокуратура, МВР и Армията...всички пенсионери - вън.Увеличение на заплати- спрямо инфлацията .
ДОКОГА ЩЕ ХРАНТУТИМ ДЕРИБЕИТЕ В МИНИСТЕРСТВА И ПОЛИЦИЯ -НИЩОПРАВЕЩИ.
6.Нови заеми само за плащане на стари или инвестиции в икономиката с цел увеличение на БВП! На който не стига държавната заплата-частния бизнес ще ги погълне, но ТАМ СЕ РАБОТИ СЕРИОЗНО!!!
15:35 17.02.2026
56 Дедо Пене
До коментар #54 от "Митко":В същата година 1988 - БВП е 22мрд.$ или дългът е бил почти 100% !
15:37 17.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Теслатъ
15:54 17.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Економист
18:04 17.02.2026
61 Патриот
18:15 17.02.2026
62 ИСТИНАТА Е ПРОСТА
18:45 17.02.2026
63 Христов
19:05 17.02.2026
64 Значи поговорката...
20:12 17.02.2026
65 Няма страшно
20:38 17.02.2026
66 Абе не е
До коментар #41 от "имат":35 милиона човека. Доста по-малко са, но няма пустеещи населени места и къщи като в България. Истината е, че селата , градчетата и градовете са им живи. Тоест в тях кипи живот. Пиша този коментар от лични наблюдения защото веднъж годишно посещавам Румъния в различни нейни региони. Страна която няма пустеещи региони има потенциал за развитие, за разлика от България.
20:50 17.02.2026
67 Алооо евроатлантичето
До коментар #1 от "Оги":Ти за държавата Дания чувал ли си. Има и още една , наричат я Швейцария ,която даже не е в любимото ти ЕС.
20:55 17.02.2026
68 Да та и в професора
До коментар #17 от "Професор":Вземай си колониалната насила наредена ни валута и заминавай при господарите си.
21:01 17.02.2026
69 ЧАСТНА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА КОЧИНА
21:36 17.02.2026
70 Трийте троловете
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Какво общо има това с Румъния бе идиотче загубено?:
04:09 18.02.2026
71 знаещия
До коментар #39 от "Здрасти":имаха икономика
01:20 19.02.2026