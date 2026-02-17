Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Прецедент в Румъния: публичният дълг на страната прехвърли прага от 60 процента от БВП

17 Февруари, 2026 13:27 18 998 71

Това е прагът, предвиден в европейските договори и в критериите за присъединяване към ЕС

Прецедент в Румъния: публичният дълг на страната прехвърли прага от 60 процента от БВП - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Публичният дълг на Румъния е нараснал през ноември 2025 г. до 60,2 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщават румънските медии, като се позовават на данни на Министерството на финансите, предаде БТА.

Преминаването на прага от 60 процента от БВП на публичния дълг е прецедент за Румъния, посочва телевизия Диджи 24 и припомня, че това е прагът, предвиден в европейските договори и в критериите за присъединяване към ЕС.

Същевременно румънската икономика влезе в техническа рецесия – състояние, при което БВП регистрира спад в реално изражение в продължение на две последователни тримесечия в сравнение с предходните периоди.

Данните на Министерството на финансите показват, че през ноември 2025 г. дългът е нараснал до 1,121 млрд. леи от 1,116 млрд. леи през предходния месец. Дългът през ноември е достигнал 60,2 процента спрямо 60 на сто през август.

Икономическият анализатор Адриан Негреску коментира пред Диджи 24, че на фона на забавянето на икономиката изплащането на дълга се превръща в голям проблем, тъй като само през 2026 г. Румъния ще трябва да внесе 30 млрд. евро в сметката по дълга, която нараства всеки месец.

Негреску отбеляза, че Румъния продължава да взема заеми, главно за да покрива текущите разходи на държавата. „Задлъжняваме много, за съжаление не заради инвестиции, а за пенсии, заплати и други социални разходи, докато лихвите по заемите, които взема Румъния, продължават да са много високи“, посочи анализаторът.

Според него решението е намаляване на разходите на държавата и преструктуриране на държавния апарат.

Правителството, оглавено от премиера Илие Боложан, прие два пакета с мерки за икономии и е подготвило трети, но съкращенията се посрещат с протести и социално недоволство.

Анализаторът Адриан Негреску предупреди, че при липсата на реформи и ориентиране на заемите към инвестиции, които да генерират икономически растеж, публичният дълг може да достигне и 70 процента от БВП през следващите години, което ще постави под въпрос платежоспособността на страната.


Румъния
  • 1 Оги

    43 76 Отговор
    Така е извън еврозоната. Глад и мизерия. Ние сме си добре.

    Коментиран от #21, #32, #43, #67

    13:27 17.02.2026

  • 2 Загадка

    68 2 Отговор
    Светът е в дългове, а КОЙ е кредиторът? Банките са печеливши т.е.длъжниците им си обслужват кредитите?

    13:27 17.02.2026

  • 3 Еликтричар

    64 4 Отговор
    Да внимават нашите политици с популизма, че да нестанем като тях.

    13:30 17.02.2026

  • 4 масово крадене

    50 4 Отговор
    тук само политиците и техният кръг не спират с грабежа

    13:32 17.02.2026

  • 5 Клуба на богатите

    54 6 Отговор
    Санкциите действат.

    13:34 17.02.2026

  • 7 Инсталирания от краварите

    ще ги оправи. Хахаха.

    13:34 17.02.2026

  • 8 Тома

    38 1 Отговор
    Румънците да вземат нушито че да им управи финансиите

    13:35 17.02.2026

  • 9 Анонимен

    75 12 Отговор
    Оставете Румъния, а по-добре кажете за нашия дълг, защото и там положението не е розово!

    13:35 17.02.2026

  • 10 Да пращат още помощи

    49 12 Отговор
    на зеления просяк и всичко ще е ОК.

    13:35 17.02.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    20 47 Отговор
    Споко, в Русия нямаме дори прагове !!!
    Все утануло....

    Коментиран от #70

    13:35 17.02.2026

  • 12 Сталин

    51 13 Отговор
    Мамалиги няма да се плашите , България скоро ще ви размине с дълга

    13:36 17.02.2026

  • 13 Летописец

    45 8 Отговор
    Вчера БТА : " Румъния , Украйна и Молдова се договориха за троен киберсъюз " - Потъват , тласкани към дъното от натовските си политици .

    13:38 17.02.2026

  • 14 Българин 🇧🇬

    48 11 Отговор
    Колко Десетки Милиарда стана Български я дълг , който евроатлантиците ни взеха и изплюскаха ?.

    13:40 17.02.2026

  • 15 Симо

    49 8 Отговор
    "Задлъжняваме много, за съжаление не заради инвестиции, а за пенсии, заплати и други социални разходи"

    Естествено при унищожена и неработеща икономика социалната издръжка на населението е проблем!!! Нашата страна е на същото дередже!!!! В мига в който секнат или намалеят сумите по издръжка от печатницата на ЕС и гълтаме вода.
    Всичко това нашите западни "приятели" и "другари" го постигнаха с методично унищожение на съществуващите икономики и превръщането ни в зависими паразити, на който могат да върнат кранчето във всеки момент и да ни оставят да се избием по магазините за последните консерви.
    Това ни чака и нас и румънците по пътя по който сме тръгнали.

    13:48 17.02.2026

  • 16 реки от пари скоро тук

    10 28 Отговор
    Румънците се прецакаха без еврото

    13:54 17.02.2026

  • 17 Професор

    12 48 Отговор
    Благодарение на управлението на ГЕРБ и Генерал Борисов ние сме най малко задлъжнялата страна в ЕС. Орешарски изтегли 16 милиарда но Бойко ги изплати. Не само че изплати кредитите но и построи модерни пътища и магистрали. Сега сме с евраци в джоба благодарение на ГЕРБ.

    Коментиран от #28, #48, #68

    14:10 17.02.2026

  • 18 редник

    45 0 Отговор
    /Преминаването на прага от 60 процента от БВП на публичния дълг е прецедент за Румъния.../

    Хм, а злите езици нашепват, че Чаушеску им остави 0 (нула) дълг...

    14:12 17.02.2026

  • 19 дончичо

    12 1 Отговор
    А Джорджеску бил получавал пари от Тики-Така...трака влака
    Ту-тууууу

    14:17 17.02.2026

  • 20 Продължаваме Промяната

    14 6 Отговор
    Да влизат незабавно в Евро зоната за да се спасят

    14:26 17.02.2026

  • 21 12345

    32 4 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    И в България е така, взимаме постоянно дълг за да плащаме стария, междувременно дългът ни расте всяка година. Така е в клуба на богатите, живее се от заем до заем.

    14:29 17.02.2026

  • 22 Демократ

    37 1 Отговор
    Чаушеско не им остави никакви дългове.
    Затова го убиха.

    14:31 17.02.2026

  • 23 Никой

    13 0 Отговор
    И ние не сме цъфнали.

    Имаме си гадости и ние в България.

    Коментиран от #44

    14:34 17.02.2026

  • 24 Нашия

    29 6 Отговор
    дълг също е вече над 50 млр.
    Румънците са по-голяма държава и имат газ и производство.
    Ние си имаме мафия.

    14:35 17.02.2026

  • 25 Движение нагоре-надолу...

    19 1 Отговор
    Бяхме предпоследни-преди Румъния.
    После станахме последни-след тях.
    Сега да не би пак да мръднем малко нагоре-преди Румъния...?!
    Знам ли...?!

    14:35 17.02.2026

  • 26 хаха

    31 1 Отговор
    Странно. Румъния е в опасност и трябва да реже разходи и да вдига данъци, за да не фалира, при дълг 60% от БВП. Тогава какво е състоянието на Германия 62%,Франция 115.6%, Италия 138%, Испания 100.8%, Белгия 107.1%, Австрия 81.8%, Кипър 62.8%, Финландия 82.1%, Гърция 164%, Португалия 93.6%. Осреднено за всички членки дългът на еврозоната и той е 87.1%, за ЕС- 80.7%.
    Значи бедните румънци ще фалират, ама богатите с бая по-висок дълг някак си няма шанс да фалират? После дали да се чудим защо примерно холандците гласуваха в долна камара от 2028 да има данък нереализирани печалби от акции, койни и други активи от 36%? Т.е. вече се чудят как да национализират активите на хората- ако имаш спестявания в акции, купени за 100000, и сега са вече на цена на борсата 200000, дължиш 36000 и трябва да си продаваш акции, за да платиш данъка, който е над средния в страната след данъци.

    Коментиран от #29

    14:36 17.02.2026

  • 27 УдоМача

    15 3 Отговор
    Като не идват в клуба на богатите е така!!

    14:38 17.02.2026

  • 28 До професора

    24 6 Отговор

    До коментар #17 от "Професор":

    Боко не е изплатил никакъв дълг. Със Шиши теглят нови.
    Олигархията имате евраци, но я питай работещите бедни.
    Те са 80% от българите.

    14:38 17.02.2026

  • 29 УдоМача

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "хаха":

    Шса сетишшшшшшшш!!

    14:39 17.02.2026

  • 30 бай Бончо

    43 9 Отговор
    Другаря Тодор Живков ,остави 5 милиарда долара дълг (около 10млрд .лева) + работеща икономика и много активи . Тогава казаха ,че сме фалирала държава ! Сега имаме над 50 млрд евро дълг , съсипана икономика и разграбени активи , но ни убеждават , че сме в клуба на богатите и всичко е наред . На мен ми омръзна от лъжи и изкривяване на истината .

    Коментиран от #54

    14:45 17.02.2026

  • 31 Някой да обясни

    15 1 Отговор
    Тия пари на кой се дължат ?

    Коментиран от #47

    14:46 17.02.2026

  • 32 Да да

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Добре сте шарените, финансирани от чужди нпо - та, обикновения българин е зле.

    14:47 17.02.2026

  • 33 колко добре казано

    7 0 Отговор
    Негреску отбеляза, че Румъния продължава да взема заеми, главно за да покрива текущите разходи на държавата. „Задлъжняваме много, за съжаление не заради инвестиции, а за пенсии, заплати и други социални разходи, докато лихвите по заемите, които взема Румъния, продължават да са много високи“, посочи анализаторът.

    14:49 17.02.2026

  • 35 глупусти

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Чакай малко де!":

    Шефа не е казвал такова нещо. Каза да се спасяваме.

    14:55 17.02.2026

  • 36 И тези

    5 2 Отговор
    ще станат истински "европейци" по-напред от назе.

    14:55 17.02.2026

  • 37 абе нали

    16 2 Отговор
    Нали румънците били по-добре и с по-високи доходи от нас бе? Къде са тези доходи?

    14:57 17.02.2026

  • 38 Евродебил

    25 5 Отговор
    Когато разстреляха Чаушеску и жена му,Румъния нямаше една лея дълг.После дойде демокрасията,евроинтеграцията и прочее...А после взеха да ни ги сочат и за пример.Сега реалноста от евроинтеграцията блесна.Пак са с рамо по напред защото си имат собствена валута.

    Коментиран от #40

    14:57 17.02.2026

  • 39 Здрасти

    23 5 Отговор
    Те поне имат индустрия и се произвеждат доста неща при тях. В България освен строители, брокери, военни и полицаи какво има друго?

    Коментиран от #41, #71

    14:58 17.02.2026

  • 41 имат

    1 11 Отговор

    До коментар #39 от "Здрасти":

    Румъния е 35 милиона човека.

    Коментиран от #66

    14:59 17.02.2026

  • 42 Глупости

    10 6 Отговор
    Ние сме по зле!ОТ ЕВРОТО НИЩО НЕЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕМ ПО ДОБРЕ ТОГАВА ГО ПРИЕХМЕ ОБСОЛЮТНО НЕНУЖНО И ПРИНУДИТЕЛНО.ХОРАТА БИЛИ СПЕКУЛИРАЛИ,ЧЕ ЩЯЛО ДА НИ СТАНЕ ПО СКЪПО,Е СЕГА ПОНЕ СЕ УВЕРИХТЕ,ЧЕ ХОРАТА НЕ СПЕКУЛИРАХА,А ГОВОРИХА ИСТИНАТА,НЯМА ПРОКОПСАЛА ДЪРЖАВА С ЕВРОТО,ТЕЯ СМЕШКИ С РУМЪНЦИТЕ СА МАНИПУЛАЦИИ,СПЕКУЛА ДА СИ МИСЛИМ, ЧЕ НИЕ СМЕ ХВАНАЛИ ГОСПОД ЗА МЕКИТЕ ЧАСТИ С ТОВА ЮРО,ЮДЕЙСКО!Г..УПАЦИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ!

    15:04 17.02.2026

  • 43 ние сме си добре!

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Ами вярно си е, поне засега. Какво ни е зле в момента? Най-лошото едва сега започва. След 8-10 години, България ще е 80-90% дълг към БВП.

    Коментиран от #51, #55

    15:04 17.02.2026

  • 44 Даже

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    и ЛЕВРО !

    15:07 17.02.2026

  • 45 Пратете

    4 2 Отговор
    Им Бойко и Шиши да ги юроинтегрират!

    15:07 17.02.2026

  • 46 Миндич

    16 4 Отговор
    Тия още нищо не са видели.Императрица Урсула ни гласи 800 милярден заем за Украйна.Всички сме в купа

    15:08 17.02.2026

  • 47 Българин

    15 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой да обясни":

    На еврейските банки.Който ти е дал заема той управлява държавата ти,назначава президенти,министър председатели и ти кове законите.

    15:09 17.02.2026

  • 51 глупусти

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "ние сме си добре!":

    Нали апокалипсиса започна още след нова година?

    15:15 17.02.2026

  • 52 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Ааааа,аз съм умен,ще си вържа топките на възел и чер аман от професори.

    15:18 17.02.2026

  • 53 Робокоп

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    Ти уби ли бай Тошо като румънците Чаушеску.
    Румънците се гордееха с малко по-високи доходи от нас и с екстремно производство но май им омекнаха краката и сега вдигат данъци, зазимяват доходи и цените им хвърчат повече от нашите! Иначе са горди с леята?

    15:21 17.02.2026

  • 54 Митко

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "бай Бончо":

    Според данни на БНБ брутният външен публичен дълг на България през 1989 г. е 10,6 милиарда щатски долара. Събрани външният и вътрешният държавен дълг правят приблизително 21,9 млрд. щатски долара брутен държавен дълг.

    Коментиран от #56

    15:30 17.02.2026

  • 55 Истината е нужна

    17 5 Отговор

    До коментар #43 от "ние сме си добре!":

    1.Държавният дълг у нас е 28%!
    2.Българите никога не са били по-богати от 1878г до днес...депозити над 56 млрд.€!
    3. Данъците са най-ниски в ЕС!
    4. Нужна е тотална реформа в администрацията, полицията и службите. Заплатите на депутати и министерства, комисии и др. - ЗАМРАЗЕНИ, а на държавните чиновници увеличение макс.10%...както пенсиите се вдигат по Швейц.правило с 7,8%!
    5.Реформи в Съдебна власт, Прокуратура, МВР и Армията...всички пенсионери - вън.Увеличение на заплати- спрямо инфлацията .
    ДОКОГА ЩЕ ХРАНТУТИМ ДЕРИБЕИТЕ В МИНИСТЕРСТВА И ПОЛИЦИЯ -НИЩОПРАВЕЩИ.
    6.Нови заеми само за плащане на стари или инвестиции в икономиката с цел увеличение на БВП! На който не стига държавната заплата-частния бизнес ще ги погълне, но ТАМ СЕ РАБОТИ СЕРИОЗНО!!!

    15:35 17.02.2026

  • 56 Дедо Пене

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "Митко":

    В същата година 1988 - БВП е 22мрд.$ или дългът е бил почти 100% !

    15:37 17.02.2026

  • 58 Теслатъ

    7 4 Отговор
    Държава без Икономика - Промишленност, Производство, Сел. стопанство и Селскостопанска продукция (изхранване на собственното си населението), без износ и инвестиции, е Обречена! В това отношение, ние сме дори по-зле и от румънците! Това е Една от основните причини поради, която нашите ни вкараха в Еврозоната, за добро или зло - времето ще покаже! Истината е, че и ние, и румънците, се превърнахме в "обслужващ персонал" за Западноевропейците!

    15:54 17.02.2026

  • 60 Економист

    8 0 Отговор
    Той резултатът беше ясен още преди 5 г. Когато неразбиращите от икономика в БГ ни даваха Румъния за пример. Неоправдано( без покритие) административно вдигане на доходите води до това -инфлация и дългове. Лошото е , че и нашите политици вървят по този път.

    18:04 17.02.2026

  • 61 Патриот

    8 0 Отговор
    Оня дето го разстреляхме като куче,Ви остави страната с 0 лей дългове.А сега новите властници харчат и крадът като за последно.

    18:15 17.02.2026

  • 62 ИСТИНАТА Е ПРОСТА

    5 4 Отговор
    В РУМЪНИЯ ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ СА ПОЧТИ ДВА ПЪТИ КОЛКОТО НАШИТЕ. ЗА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ИКОНОМИКАТА ТРЯБВА ДА НАМАЛЯТ РАЗХОДИТЕ НА ПОЛОВИНА. ИНАЧЕ, ВЪПРЕКИ КРИЗАТА СИ ЖИВЕЯТ МНОГО ДОБРЕ И ПОДДЪРЖАТ ЗАВИДЕН СТАНДАРТ НА ЖИВОТ

    18:45 17.02.2026

  • 63 Христов

    3 2 Отговор
    Няма страшно! Ще ги задминем!

    19:05 17.02.2026

  • 64 Значи поговорката...

    3 0 Отговор
    Значи поговорката е вярна - власите на край Дунава се дават.

    20:12 17.02.2026

  • 65 Няма страшно

    5 1 Отговор
    Румънците знаят как да се оправят. Ще дойде някой като Чаушеску на власт и Румъния ще изплати отново външния си дълг. По-добре е да мислим в България какво да правим, защото в най-скоро време ще ги задминем румънците. Крайно време е да мислим за себе си а не за ЕС-то и Украйна.

    20:38 17.02.2026

  • 66 Абе не е

    9 1 Отговор

    До коментар #41 от "имат":

    35 милиона човека. Доста по-малко са, но няма пустеещи населени места и къщи като в България. Истината е, че селата , градчетата и градовете са им живи. Тоест в тях кипи живот. Пиша този коментар от лични наблюдения защото веднъж годишно посещавам Румъния в различни нейни региони. Страна която няма пустеещи региони има потенциал за развитие, за разлика от България.

    20:50 17.02.2026

  • 67 Алооо евроатлантичето

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Ти за държавата Дания чувал ли си. Има и още една , наричат я Швейцария ,която даже не е в любимото ти ЕС.

    20:55 17.02.2026

  • 68 Да та и в професора

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Професор":

    Вземай си колониалната насила наредена ни валута и заминавай при господарите си.

    21:01 17.02.2026

  • 69 ЧАСТНА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА КОЧИНА

    1 0 Отговор
    АКО ИМА КОЙ ДА И ДАВА ЗАЕМИ :)

    21:36 17.02.2026

  • 70 Трийте троловете

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Какво общо има това с Румъния бе идиотче загубено?:

    04:09 18.02.2026

  • 71 знаещия

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Здрасти":

    имаха икономика

    01:20 19.02.2026

