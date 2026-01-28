Зеленски: Украйна идентифицира ключови области за по-задълбочена работа в споразумението със САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинската страна е определила области в споразумението със САЩ за възстановяване след войната, които изискват допълнително внимание и по-задълбочена работа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Споразумението за възстановяване е част от по-широк договор, насочен към прекратяване на почти четиригодишния конфликт с Русия.
„Работата с американската страна се развива активно, а от украинска страна се стремим да действаме с максимална ефективност“, написа Зеленски в платформата „Екс“.
Визначили з нашою переговорною командою та урядовцями речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови. Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність. Дякую представникам Президента Сполучених Штатів…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 20 февруари 2045
11:58 28.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3
11:59 28.01.2026
3 Предпоследния Софиянец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Колкото Русия от Сибир
12:00 28.01.2026
4 Смях в залата
😂
Коментиран от #9, #11
12:00 28.01.2026
5 Шопо
Коментиран от #7, #10, #15
12:01 28.01.2026
6 руската мечка
12:02 28.01.2026
7 Не се бой
До коментар #5 от "Шопо":Майка ти е била обща на село
12:02 28.01.2026
8 Механик
Не че някога е бил, ма сега хептен не е .
12:03 28.01.2026
9 Ха,хаха
До коментар #4 от "Смях в залата":Мани, Средноовековие
12:04 28.01.2026
10 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #24
12:04 28.01.2026
11 Смях в залата
До коментар #4 от "Смях в залата":Толкова ли не можа да си измислиш собствен ник, ами пишеш с ника на друг?
12:05 28.01.2026
12 Теория на конспирацията
12:08 28.01.2026
13 Кой се интересува въобще
12:11 28.01.2026
14 ...6елото им показа, тъмната страна...
Коментиран от #26
12:12 28.01.2026
15 дончичо
До коментар #5 от "Шопо":Евалла Шопе,удри макья му,таа мачка не е наш"та
12:13 28.01.2026
16 Руски колхозник
Коментиран от #33
12:14 28.01.2026
17 име
Коментиран от #19
12:20 28.01.2026
18 Град Козлодуй
Коментиран от #27, #28, #36
12:20 28.01.2026
19 Руски колхозник
До коментар #17 от "име":Отдавна им обяснявам, че Русия попиля НАТО с оръжия от преди 50-60 години, а още не са започнали тези от 80-те
Коментиран от #22
12:22 28.01.2026
20 Всяка сутрин милиарди хора по света
12:22 28.01.2026
21 Ясно е
12:23 28.01.2026
22 Йосиф Кобзон
До коментар #19 от "Руски колхозник":Справки при мен.
12:23 28.01.2026
23 Рублевка
Коментиран от #29
12:24 28.01.2026
24 Мурка
До коментар #10 от "Град Козлодуй":пии вода бутилирана далеч от АЕЦа-за по добри РЕЗУЛТАТИ
12:25 28.01.2026
25 Копейка
Шъ се беся!
12:26 28.01.2026
26 хаха🤣
До коментар #14 от "...6елото им показа, тъмната страна...":Медведа си е сменил доставчика, не е Брендо и явно качеството е зле 🤣 личи си че от новата партида съвсем му се е изпържил мозъка 🤣🤣🤣
12:26 28.01.2026
27 Механик
До коментар #18 от "Град Козлодуй":Прав си козлодуйски.А на мен Артилериста ми наду главата, че Русия е сила.
12:27 28.01.2026
28 Мурка
До коментар #18 от "Град Козлодуй":АААА не се къпи във водата на ОХЛАДИТЕЛЯ
12:28 28.01.2026
29 Копейкотрошач
До коментар #23 от "Рублевка":Пази вратленцето!
12:28 28.01.2026
30 Тити на Кака
12:29 28.01.2026
31 ?????
Досега пропусна много по- добри възможности.
Всъщност за него тва е едно и също.
В най-добрия случай политическа смърт и изгнание в Англия.
Освен ако британците не решат да го принесат като символична жертва под чужд флаг като бъдеще знаме на украинизма. Те го могат.
Да е мислел като се е хващал на хорото.
12:30 28.01.2026
32 Баце ЕООД
12:33 28.01.2026
33 Целта
До коментар #16 от "Руски колхозник":на Русия изобщо не са земи, а нещо много, много по-ценно.
12:35 28.01.2026
34 Републиканец
13:02 28.01.2026
35 Гост
13:03 28.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 стоян георгиев
13:31 28.01.2026
38 Град Козлодуй
13:32 28.01.2026