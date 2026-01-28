Новини
28 Януари, 2026 11:57

Киев продължава активно подготовката за възстановяване след войната

Зеленски: Украйна идентифицира ключови области за по-задълбочена работа в споразумението със САЩ - 1
Ели Стоянова

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинската страна е определила области в споразумението със САЩ за възстановяване след войната, които изискват допълнително внимание и по-задълбочена работа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението за възстановяване е част от по-широк договор, насочен към прекратяване на почти четиригодишния конфликт с Русия.

„Работата с американската страна се развива активно, а от украинска страна се стремим да действаме с максимална ефективност“, написа Зеленски в платформата „Екс“.


Украйна
Оценка 1.2 от 13 гласа.
Оценка 1.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 20 февруари 2045

    4 18 Отговор
    Путин още превзева село в Донбас

    11:58 28.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    САЩ искат Украйна да се изтегли от Донбас.

    Коментиран от #3

    11:59 28.01.2026

  • 3 Предпоследния Софиянец

    1 14 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Колкото Русия от Сибир

    12:00 28.01.2026

  • 4 Смях в залата

    6 14 Отговор
    "Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло."

    😂

    Коментиран от #9, #11

    12:00 28.01.2026

  • 5 Шопо

    25 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #7, #10, #15

    12:01 28.01.2026

  • 6 руската мечка

    2 22 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    12:02 28.01.2026

  • 7 Не се бой

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Майка ти е била обща на село

    12:02 28.01.2026

  • 8 Механик

    24 0 Отговор
    Тоя още се изживява като фактор, но не е.
    Не че някога е бил, ма сега хептен не е .

    12:03 28.01.2026

  • 9 Ха,хаха

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Смях в залата":

    Мани, Средноовековие

    12:04 28.01.2026

  • 10 Град Козлодуй

    2 21 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #24

    12:04 28.01.2026

  • 11 Смях в залата

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Смях в залата":

    Толкова ли не можа да си измислиш собствен ник, ами пишеш с ника на друг?

    12:05 28.01.2026

  • 12 Теория на конспирацията

    3 8 Отговор
    Ако Путин приеме сегашното споразумение, няма ли да е предателство спрямо Русия? Нали искаше демилитаризация и денацификация? Ако подпише сега, му остават само няколко територии без да са елиминирани "първопричините " за СВО?

    12:08 28.01.2026

  • 13 Кой се интересува въобще

    7 1 Отговор
    Какво било казало това гнусно същество

    12:11 28.01.2026

  • 14 ...6елото им показа, тъмната страна...

    7 1 Отговор
    Оптимист си е човека и това е😀

    Коментиран от #26

    12:12 28.01.2026

  • 15 дончичо

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Евалла Шопе,удри макья му,таа мачка не е наш"та

    12:13 28.01.2026

  • 16 Руски колхозник

    8 3 Отговор
    Зеля, ...Путин идентифицира ключовите области в Украйна и ще си ги вземе.

    Коментиран от #33

    12:14 28.01.2026

  • 17 име

    8 1 Отговор
    Само да припомня на болните соpocоиди, че ракетите Х-22, с които руснаците удрят Киев, са правени още в началото на 60те години. Толкова за супер-дупер НАТОвското ПВО! Който не вярва, да отваря уикипедия, единствения източник на мимолетни знания за жълтопаветника!

    Коментиран от #19

    12:20 28.01.2026

  • 18 Град Козлодуй

    1 9 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай. Нищо повече.

    Коментиран от #27, #28, #36

    12:20 28.01.2026

  • 19 Руски колхозник

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Отдавна им обяснявам, че Русия попиля НАТО с оръжия от преди 50-60 години, а още не са започнали тези от 80-те

    Коментиран от #22

    12:22 28.01.2026

  • 20 Всяка сутрин милиарди хора по света

    2 7 Отговор
    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    12:22 28.01.2026

  • 21 Ясно е

    7 0 Отговор
    До 17 часа ,пишат украински тролове и соросоиди

    12:23 28.01.2026

  • 22 Йосиф Кобзон

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Руски колхозник":

    Справки при мен.

    12:23 28.01.2026

  • 23 Рублевка

    5 1 Отговор
    Денацификацията включва изселване на урко нацюгите в Сибир и затвор за организаторите на хунтата. Зеленски ще получи килията на Навални, без право на посещения и кореспонденция.

    Коментиран от #29

    12:24 28.01.2026

  • 24 Мурка

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    пии вода бутилирана далеч от АЕЦа-за по добри РЕЗУЛТАТИ

    12:25 28.01.2026

  • 25 Копейка

    1 3 Отговор
    Взеха ни и левъ! Изгубихме и последната битка за България!
    Шъ се беся!

    12:26 28.01.2026

  • 26 хаха🤣

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "...6елото им показа, тъмната страна...":

    Медведа си е сменил доставчика, не е Брендо и явно качеството е зле 🤣 личи си че от новата партида съвсем му се е изпържил мозъка 🤣🤣🤣

    12:26 28.01.2026

  • 27 Механик

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй":

    Прав си козлодуйски.А на мен Артилериста ми наду главата, че Русия е сила.

    12:27 28.01.2026

  • 28 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй":

    АААА не се къпи във водата на ОХЛАДИТЕЛЯ

    12:28 28.01.2026

  • 29 Копейкотрошач

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка":

    Пази вратленцето!

    12:28 28.01.2026

  • 30 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Народът му гине по фронтовете, а клоунът-турист се вее по света и работи ли, работи...

    12:29 28.01.2026

  • 31 ?????

    6 0 Отговор
    За Зеленски вариантите са два - или приема условията, или приема последствията.
    Досега пропусна много по- добри възможности.
    Всъщност за него тва е едно и също.
    В най-добрия случай политическа смърт и изгнание в Англия.
    Освен ако британците не решат да го принесат като символична жертва под чужд флаг като бъдеще знаме на украинизма. Те го могат.
    Да е мислел като се е хващал на хорото.

    12:30 28.01.2026

  • 32 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Макрон явно е пасивен и не го е задълбочил достатъчно

    12:33 28.01.2026

  • 33 Целта

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Руски колхозник":

    на Русия изобщо не са земи, а нещо много, много по-ценно.

    12:35 28.01.2026

  • 34 Републиканец

    0 2 Отговор
    Борда за мир на Тръмп е бъдещето. Заедно с РФ, Тръмп ще направи АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!

    13:02 28.01.2026

  • 35 Гост

    3 0 Отговор
    К споразумение, кви 5 лева? Зеленски не иска да спрат военните действия, защото ще го разследват и обесят после! Обикаля насам натам с надежда за индулгенция, ама вече е драсна в тефтера...

    13:03 28.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Кървавия клоун отново е пребозал и не проумява, че не е фактор. След излагацията си в Давос все повече ще го изолират.

    13:31 28.01.2026

  • 38 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Наркомански има огромна прилика с изгладнял плъх по парижките улици.

    13:32 28.01.2026

