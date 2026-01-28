Зеленски: Украйна идентифицира ключови области за по-задълбочена работа в споразумението със САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинската страна е определила области в споразумението със САЩ за възстановяване след войната, които изискват допълнително внимание и по-задълбочена работа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението за възстановяване е част от по-широк договор, насочен към прекратяване на почти четиригодишния конфликт с Русия.

„Работата с американската страна се развива активно, а от украинска страна се стремим да действаме с максимална ефективност“, написа Зеленски в платформата „Екс“.

Визначили з нашою переговорною командою та урядовцями речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови. Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність. Дякую представникам Президента Сполучених Штатів…