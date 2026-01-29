Рубио: Не сме изоставили НАТО, започнахме техническите разговори за Гренландия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че департаментът е започнал техническите разговори между Съединените американски щати, Дания и Гренландия относно интереса на американския президент Доналд Тръмп към датската територия, предава ТАСС.



Рубио допълни, че е установен "професионален процес“, който би трябвало да доведе до "добър резултат за всички“.



Той заяви пред Комисията по външни работи на Сената на САЩ, че докато се обръща към сенаторите, срещи на техническо ниво с партньори от Гренландия и Дания са в ход или се подготвят, като оцени, че процесът ще бъде редовен, професионален и проведен без прекомерно медийно внимание.



"Искаме да направим това, без да превръщаме всеки разговор в медиен спектакъл, защото това оставя повече място за гъвкавост и положителен резултат и от двете страни“, заяви държавният секретар.



Рубио повтори, че вярва, че разговорите ще доведат до положително решение и добави, че очаква подобни послания от европейските партньори в близко бъдеще.



Той отново подчерта, че интересът на президента на САЩ към Гренландия е "ясен“ и че представлява въпрос на националната сигурност.

Съединените щати не изоставят НАТО, но планират да преоценят силовата си позиция по света. Това заяви Рубио, цитиран от ТАСС.



"Не изоставяме НАТО или Европа“, заяви той на изслушване в Комисията по външни отношения на Сената.



"Възнамеряваме да преконфигурираме силите си по света в даден момент, за да отговорим на реалностите на света“, подчерта държавният секретар на САЩ.



"Колкото по-силни са нашите съюзници, колкото повече възможности имат нашите съюзници от НАТО, толкова по-голяма гъвкавост имаме и ние. Не изоставяме ангажиментите си, не намаляваме присъствието си. Ще продължим да разполагаме най-големите военни контингенти в света. Ще бъдем в Европа със съюзниците си, но с течение на времето ще ни е необходима гъвкавост, за да го направим“, добави той.

Съединените щати не изключват провеждането на военна операция срещу Иран. Това потвърди държавният секретар на САЩ, предаде Sky News.



"Мисля, че е мъдро и разумно да се осигури такъв баланс на силите в региона, който ни позволява да реагираме и потенциално, но това не е задължително да се случи, превантивно да осуетим атака срещу хиляди американски военнослужещи и съоръжения в региона, както и срещу нашите съюзници. Надявам се, че няма да се стигне до това“, заяви той на изслушванията във външната комисия на Сената на САЩ, коментирайки военните приготовления на Вашингтон относно Иран.



Рубио подчерта, че Вашингтон все още възнамерява да продължи да увеличава военното си присъствие в Близкия изток, в частност в Иран.



"Сега виждате способността (на Съединените щати) да разположат сили в региона, за да се защитят от евентуална иранска заплаха“, заяви ръководителят на Държавния департамент на САЩ.