Естония иска забрана за влизане в Шенген за руски бойци от Украйна

Естонският външен министър Маргус Цахкна обяви днес планове за включване на всички руски граждани, участвали във войната в Украйна, в списък с нежелани лица. Целта е да им се попречи да влизат в Шенгенското пространство, предаде Ройтерс, цитирана БТА.

„Можете да си представите какво биха направили тези стотици хиляди бивши бойци и престъпници, ако дойдат тук“, каза Цахкна пред репортери. „Те биха извършили много лоши действия.“

Още новини от Украйна