Естония иска забрана за влизане в Шенген за руски бойци от Украйна

Естонският външен министър Маргус Цахкна обяви днес планове за включване на всички руски граждани, участвали във войната в Украйна, в списък с нежелани лица. Целта е да им се попречи да влизат в Шенгенското пространство, предаде Ройтерс, цитирана БТА.
„Можете да си представите какво биха направили тези стотици хиляди бивши бойци и престъпници, ако дойдат тук“, каза Цахкна пред репортери. „Те биха извършили много лоши действия.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Георги
Коментиран от #6
12:30 29.01.2026
5 ТЕ И В УКРАЙНА НЕ БЯХА ПОКАНЕНИ
12:33 29.01.2026
6 Руската пропаганда
До коментар #4 от "Георги":Има за цел глупака.
Коментиран от #8
12:33 29.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георги
До коментар #6 от "Руската пропаганда":това важи за всяка пропаганда. Ама ти явно си като веганите, никой не те пита ама да си кажеш, че не харесваш Русия.
12:36 29.01.2026
9 Кая Карас
12:36 29.01.2026
10 Дедо
12:43 29.01.2026
11 хахаха
12:51 29.01.2026
12 Трътлю
12:59 29.01.2026
13 Грамофон свири, майка плаче
13:04 29.01.2026
14 Трътлю
13:11 29.01.2026
15 стоян георгиев
13:14 29.01.2026
16 Плешива първопричина
13:17 29.01.2026