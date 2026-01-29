Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Естония иска забрана за влизане в Шенген за руски бойци от Украйна
  Тема: Украйна

29 Януари, 2026 12:27 682 16

Външният министър Маргус Цахкна предлага всички руснаци, участвали във войната в Украйна, да бъдат обявени за нежелани лица

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Естонският външен министър Маргус Цахкна обяви днес планове за включване на всички руски граждани, участвали във войната в Украйна, в списък с нежелани лица. Целта е да им се попречи да влизат в Шенгенското пространство, предаде Ройтерс, цитирана БТА.

„Можете да си представите какво биха направили тези стотици хиляди бивши бойци и престъпници, ако дойдат тук“, каза Цахкна пред репортери. „Те биха извършили много лоши действия.“

Естония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Георги

    19 2 Отговор
    не от рускоте бойци трябва да се притеснявате, а от украинските. Никой не знае как ще реагират след като разберат, че приятелите им са останали на фронта за златните кене фи на зелю, за милиардите на впк, за да може тромб да сложи ръка на украинската икономика и индустрия и накрая са подарили и Донбас на ка путин.

    Коментиран от #6

    12:30 29.01.2026

  • 5 ТЕ И В УКРАЙНА НЕ БЯХА ПОКАНЕНИ

    12 0 Отговор
    А ЕДВА ЛИ ЕСТОНИЯ ИМ Е ГОЛЯМА ТРЪПКА.ВЕЧЕ БЯХА ЗАЕДНО В ЕДНА ДЪРЖАВА , НЯМА С КАКВО ДА ГИ ИЗНЕНАДАТ

    12:33 29.01.2026

  • 6 Руската пропаганда

    1 15 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #8

    12:33 29.01.2026

  • 8 Георги

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руската пропаганда":

    това важи за всяка пропаганда. Ама ти явно си като веганите, никой не те пита ама да си кажеш, че не харесваш Русия.

    12:36 29.01.2026

  • 9 Кая Карас

    15 1 Отговор
    Желая всички украински бойци в Естония.

    12:36 29.01.2026

  • 10 Дедо

    2 14 Отговор
    Естествено , това са руски военнопленници. Черен печат и да тичат по безбрежните руски степи на воля .Не ни трябват бандити в Европа, избивали чужд народ.

    12:43 29.01.2026

  • 11 хахаха

    4 4 Отговор
    само така - предстои списък от най-малко 700 000 бойци, който не могат да посетят естония

    12:51 29.01.2026

  • 12 Трътлю

    6 1 Отговор
    Оная Кая, естонката, пак се е напънала да мисли. После пускат надолу по места на разни Маргуси да цихнат. Епидемия на глупостта.

    12:59 29.01.2026

  • 13 Грамофон свири, майка плаче

    4 0 Отговор
    Тези пинчерчета, пак се обаждат

    13:04 29.01.2026

  • 14 Трътлю

    0 0 Отговор
    Тесногръдието е егоизмът на Кaя Калас, тогава премиер министър на Естония, допритесоха много за ескалацията в Украйна 2022. Тогава тя отне правото на руското малцинство в Естония да гласува и да ползва официално майчиния си руски език. Киевската хунта реши че и в Украйна може така. ЕС прие това безобразие защото когато става въпрос за Врагът - Русия, ценности като право на глас и език удобно се забравят.

    13:11 29.01.2026

  • 15 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Трябва да се арестуват и предават на украйна като военнопрестъпници каквито са.

    13:14 29.01.2026

  • 16 Плешива първопричина

    0 3 Отговор
    Добре, ама не са бойци, а военнопрестъпници. Назовавайте нещата с истинските им имена, рашистански хватки.

    13:17 29.01.2026

