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Мицкоски сравни цар Самуил с пренасянето на Гоце Делчев

Мицкоски сравни цар Самуил с пренасянето на Гоце Делчев

4 Октомври, 2026 04:34 618 4

  • християн мицкоски-
  • гоце делчев-
  • цар самуил-
  • бледско споразумение-
  • северна македония

Премиерът на Северна Македония свърза двата случая с историческата памет и македонската идентичност.

Мицкоски сравни цар Самуил с пренасянето на Гоце Делчев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски направи паралел между връщането в България на тленните останки, приписвани на цар Самуил, и пренасянето на останките на Гоце Делчев в Скопие. По думите му останките на Делчев символизират македонската идентичност.

Мицкоски посочи, че пренасянето на останките на Гоце Делчев се е случило година преди подписването на Бледското споразумение през 1947 г. Документът е свързан с планове за създаване на Балканска федерация.

„Жалко е, че днес малцина споменават Бледското споразумение и всичко, което е било договорено там. И това не беше толкова отдавна – говорим за период отпреди няколко десетилетия – ще повторя – след капитулацията на фашистка България по време на Втората световна война, която – ще кажа отново – по това време окупира територията на днешна Македония“, каза Мицкоски.

В изказването си македонският премиер свърза пренасянето на останките на Делчев и историческите събития около Бледското споразумение с въпроса за националната идентичност и начина, по който се помни миналото на Балканите.

Източници: bTV Новините


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 1 Отговор
    По история нищо не сме учили за никакъв Делчев какво се репчи тоя за някакъв айдук и ще го сравнява с цар ? На България през ВСВ й е обещано да си върне македонската област това не е държава, а просто една област, както има Тракия, Дунавска равнина, Мизия и т.н.

    04:40 04.10.2026

  • 2 Иван

    3 0 Отговор
    Галфон, бистри и той политиката ит високо,, но не ени чел, ни аконещо е прочел, не го разбира

    04:52 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Блатен Асечки

    0 0 Отговор
    Ща го изпапкам тоз убавец…..

    05:44 04.10.2026

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