Мицкоски сравни цар Самуил с пренасянето на Гоце Делчев

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски направи паралел между връщането в България на тленните останки, приписвани на цар Самуил, и пренасянето на останките на Гоце Делчев в Скопие. По думите му останките на Делчев символизират македонската идентичност.

Мицкоски посочи, че пренасянето на останките на Гоце Делчев се е случило година преди подписването на Бледското споразумение през 1947 г. Документът е свързан с планове за създаване на Балканска федерация.

„Жалко е, че днес малцина споменават Бледското споразумение и всичко, което е било договорено там. И това не беше толкова отдавна – говорим за период отпреди няколко десетилетия – ще повторя – след капитулацията на фашистка България по време на Втората световна война, която – ще кажа отново – по това време окупира територията на днешна Македония“, каза Мицкоски.

В изказването си македонският премиер свърза пренасянето на останките на Делчев и историческите събития около Бледското споразумение с въпроса за националната идентичност и начина, по който се помни миналото на Балканите.

Източници: bTV Новините