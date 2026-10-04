Мицкоски сравни цар Самуил с пренасянето на Гоце Делчев

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски направи паралел между връщането в България на тленните останки, приписвани на цар Самуил, и пренасянето на останките на Гоце Делчев в Скопие. По думите му останките на Делчев символизират македонската идентичност.
Мицкоски посочи, че пренасянето на останките на Гоце Делчев се е случило година преди подписването на Бледското споразумение през 1947 г. Документът е свързан с планове за създаване на Балканска федерация.„Жалко е, че днес малцина споменават Бледското споразумение и всичко, което е било договорено там. И това не беше толкова отдавна – говорим за период отпреди няколко десетилетия – ще повторя – след капитулацията на фашистка България по време на Втората световна война, която – ще кажа отново – по това време окупира територията на днешна Македония“, каза Мицкоски.
В изказването си македонският премиер свърза пренасянето на останките на Делчев и историческите събития около Бледското споразумение с въпроса за националната идентичност и начина, по който се помни миналото на Балканите.
Източници: bTV Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
04:40 04.10.2026
2 Иван
04:52 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Блатен Асечки
05:44 04.10.2026