„Сексът не е гимнастика, а има връзка с разбирането, красотата и емоцията.“ С тези думи президентката на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова постави темата за сексуалното образование в центъра на форум в Битоля.

Изказването ѝ прозвуча по време на дискусията „Гласът на младите: равни възможности и бъдеще без насилие“, посветена на ранните бракове, отпадането на момичета от училище и начините, по които институциите могат да предотвратяват насилието. Форумът е организиран от Сдружението за развитие на ромската общност „Сумнал“.

„Още от основното училище трябва да се обяснява на децата, че сексът и любовта вървят заедно“, заявява Силяновска-Давкова. По думите ѝ не е от значение как ще се нарича подобен учебен предмет, а младите хора да получат знания за сексуалното си здраве и за решенията, които вземат.

Президентката свързва това образование и с предотвратяването на нежелана бременност и рискови ситуации. „Не само трябва да знаят какъв личен избор правят, но трябва да имат знания, за да не се случи да не знаят, че са бременни. И ако това се случи, не е краят на живота“, казва тя.

Ранните бракове прекъсват образованието

На форума Фатма Байрам-Аземовска от „Сумнал“ пита как институциите могат да спрат малолетните бракове, да разпознават навреме момичетата, изложени на риск, и да им помогнат да останат в образователната система.

Проблемът има особено тежки последици за ромските момичета. Анализ на УНИЦЕФ за децата и юношите в Северна Македония показва, че около 20,5% от момичетата в горната гимназиална възраст са женени. При омъжените ромски момичета делът на тези, които не посещават училище, достига между 97% и 100%.

По данни на УНИЦЕФ 8% от жените на възраст между 20 и 24 години в страната са сключили брак преди да навършат 18 години. Делът е по-висок сред ромската общност и сред момичетата от най-бедните домакинства.

Обучението все още е ограничено

В Северна Македония всеобхватното сексуално образование не е задължителен предмет във всички училища. От 2021 г. то се преподава пилотно като избираем предмет в четири основни училища, според организацията „ХЕРА“, която работи в областта на сексуалното и репродуктивното здраве.

На форума в Битоля не е обявен конкретен срок за разширяване на програмата или за законодателна промяна. Изказването на Силяновска-Давкова очертава посоката, която тя защитава: разговорът за интимността, съгласието, отговорността и здравето да започва преди децата да се сблъскат с последиците от липсата на информация.

Източници: bgnes.bg, sdk.mk, novamakedonija.com.mk