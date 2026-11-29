България и Северна Македония ще подпишат на 4 декември допълнителен протокол за изграждането на железопътния тунел „Деве баир“ – ключовата липсваща връзка по Коридор №8. С документа България ще поеме организацията на строителството на цялото съоръжение, включително подготовката на обществените поръчки и строителния надзор.

Договореността ще бъде оформена като допълнение към междуправителственото споразумение между двете държави. „Мисля, че по този начин се дава ясна заявка и приоритет на Коридор №8“, заяви транспортният министър Георги Пеев.

След подписването протоколът трябва да бъде внесен за ратификация в Народното събрание. Това е отделна процедура от ратификацията на основното споразумение за трансграничния тунел, което вече е в сила. В него е предвидено чрез последващ протокол двете страни да определят коя от тях ще отговаря за изграждането, обществените поръчки и надзора.

Съоръжението ще свърже Гюешево и Деве баир

Бъдещият тунел ще свързва железопътните мрежи на България и Северна Македония при Гюешево и Деве баир. Проектната му дължина е близо 2,4 километра, като приблизително половината от съоръжението ще бъде на българска територия.

Тунелът е част от по-големия проект за железопътна връзка между София и Скопие. По българското направление предстои модернизация на участъка Перник–Радомир и изграждане на липсващата линия от гара Гюешево до държавната граница.

За участъка до границата и модернизацията на гара Гюешево са предвидени 62,5 милиона евро европейско финансиране. Средствата не включват строителството на самия трансграничен тунел.

Проектът преминава към обща организация

Основното споразумение между България и Северна Македония беше подписано на 6 ноември 2025 г. в Гюешево, а през 2026 г. беше ратифицирано от българския парламент и влезе в сила. То урежда подготовката, изграждането и бъдещата експлоатация на тунела.

През юли 2026 г. започна работа Смесеният комитет на двете държави, който прие процедурни правила и предварителен график за подготовката и строителството. На второто му заседание през септември България отново потвърди готовността си да води процедурите по проекта, а двете страни заявиха намерение да ускорят работата.

Подписването на протокола на 4 декември ще даде конкретен отговор на въпроса коя държава ще организира строителството на общото съоръжение. След ратификацията документът ще трябва да бъде приложен чрез процедурите за проектиране, обществени поръчки, надзор и осигуряване на финансиране.