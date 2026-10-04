Откриха останки от изчезналия медицински самолет край Нантъкет

Бреговата охрана на САЩ откри и идентифицира отломки от медицински самолет, изчезнал край остров Нантъкет, Масачузетс. На борда на Gulfstream G100 са били шестима души, а издирването им продължава, съобщи бреговата охрана.

„Екипите за издирване на бреговата охрана са локализирали мястото с отломките и са потвърдили, че те принадлежат на изчезналия самолет. Издирването на шестимата души на борда продължава“, се казва в изявление на агенцията.

Четирима от хората на борда са канадски граждани, а двама са граждани на Бермудските острови. Близките им са уведомени. Самолетът е извършвал медицинска евакуация от международното летище „Л. Ф. Уейд“ в Бермудските острови към летище „Логан“ в Бостън. По данни на „Бостън Глоуб“ на борда са били пациент, негов близък и четиричленен екипаж.

Пилотът е съобщил за електрически проблеми

Самолетът е изчезнал в ранните часове на събота, 3 октомври. Данните, цитирани от „Бостън Глоуб“, сочат, че контактът с него е бил загубен около 1:00 ч. местно време, а около 1:20 ч. Федералната авиационна администрация е издала сигнал за издирване. В 2:00 ч. агенцията е уведомила бреговата охрана за изчезналия самолет.

В радиокомуникациите преди изчезването се чува как диспечер пита пилота дали самолетът „идва на сляпо“ и дали обявява извънредна ситуация. Според публикациите пилотът е съобщил за електрически проблеми, след което връзката е прекъснала. Данни от проследяването на полета показват и рязко снижение от около 24 000 фута до приблизително 10 000 фута за няколко минути. Причината за инцидента все още не е установена.

Издирването продължава през нощта

Бреговата охрана е използвала самолети, хеликоптери и плавателни съдове в операцията южно от Нантъкет. До откриването на отломките са били претърсени около 1644 квадратни мили морска площ. Катерът William Sparling е останал в района, за да продължи издирването на шестимата души през нощта и в неделя.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ е започнал да събира информация за случая. Разследването на причините за изчезването предстои, докато спасителните екипи продължават да търсят хората, които са били на борда.

Източници: NBC Бостън, Бостън Глоуб